В Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова под патронатом Проектного офиса научно-технологического развития Республики Крым состоялось внеочередное собрание, ...Читать далее »
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В Симферополе состоялся первый гастроужин проекта «Мастер и ученик»
Вечером 13 ноября в ресторане Fish & Meat на набережной Симферополя прошёл первый отборочный гастроужин образовательного проекта «Мастер и ученик». Инициатор — компания «ПРОРЕСТ» во главе с Романо...
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В Крыму презентовали уникальный текстильный гастрономический путеводитель-скатерть
Крымские дизайнеры создали уникальный текстильный гастрономический путеводитель – сервировочную шаль-скатерть. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала член Палаты народных художественных пр...
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В Севастополе не будут продавать алкоголь
В Международный день студента в Севастополе запретят розничную продажу алкоголя, информирует в пятницу пресс-служба правительства города. Запрет будет действовать 17 ноября. Это значит, что в магазина...
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Горячие линии в Крыму будут работать в усиленном режиме
За прошедшую неделю, с 6 по 12 ноября, на имя Главы Республики Крым поступило порядка 5 тысяч обращений. Показатель вырос почти на 2 тысячи. Ключевые темы, которые беспокоили граждан, касались электро...
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В Крыму начинает действовать льготная ипотека по ставке 8 %. Какие метры можно купить?
Глава Республики Крым рассказал о начале действия в Крыму льготной ипотеки со ставкой 8 % на покупку квартир и апартаментов в достраивающихся домах. Как уточнил Сергей Аксёнов, соответствующее решение...
Новости Крыма
Актуально
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Крымчане могут стать участниками Всероссийского конкурса «Свет профилактики-2026»
Крымчане могут принять участие в Всероссийском конкурсе «Свет профилактики-2026». Конкурс проводится в целях выявления лучших практик по профилактике ...Читать далее »
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Росреестр: после перемещения на НСПД работать с публичной кадастровой картой стало быстрее и удобнее
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Крымчанам предлагают подать заявку на Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности»
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В Ялте анонсируют традиционную выставку-форум «Крым. Сезон-2027»
Крымские новости
Крымский полуостров: погода 16 ноября
В ближайшие двое суток 16 и 17 ноября погоду в Крыму определит область повышенного давления. Ожидается погода без ...Читать далее »
Неделя на полуострове
Заявление об исправлении ошибок при определении кадастровой стоимости теперь можно подать через Госуслуги
Симферопольский завод по переработке полимеров стал участником федпроекта «Производительность труда»
Симферополь
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В Симферополе развивают маршрутную сеть общественного транспорта
В крымской столице продолжается работа по совершенствованию маршрутной сети и повышению транспортной доступности для жителей города. Об этом ...Читать далее »
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В Симферополе изменено расписание нескольких автобусных и троллейбусных маршрутов
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На маршруты в Керчи, Симферополе и Симферопольском районе выйдут более 20 новых автобусов
Севастополь
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Севастополь: электроэнергию подают на котельные и объекты жизнеобеспечения города
В Севастополе сохраняется сложная ситуация с электроснабжением. Из-за ремонтных работ, повреждений сетей за пределами региона и атак на ...Читать далее »
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Жители Севастополя могут найти бесплатные пункты подзарядки через чат-бот в мессенджере Max
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Севастопольское Волонтерское объединение «Маскировочные котики» отмечает четырехлетие
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Севастополь: на улице Казачьей завершили обустройство разворотного кольца для общественного транспорта
Жизнь в Республике
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12 ноября: где в Крыму заправить машину по 100 рублей
В четверг, 12 ноября, в Крыму по социальным ценам можно будет купить бензин марок АИ-92 и АИ-95. Об ...Читать далее »
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Симферопольская школа №29 ушла на карантин
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В симферопольских крупных торговых центрах можно пройти иммунизацию против гриппа
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Где заправить машину бензином в Крыму 8 ноября
Происшествия
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Осеннее обострение? Севастополец устроил дебош в ресторане быстрого питания — рычал и пугал детей
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали агрессивного посетителя, который устроил дебош в одном из севастопольских ресторанов быстрого питания. Вечером ...Читать далее »
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Иностранец набросился с кулаками на автоинспектора в Севастополе. Теперь ему грозят два уголовных дела
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В Севастополе задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве на сумму более 5,5 млн рублей
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Севастополец пойдёт под суд за сбыт наркотиков и создание наркопритона
Дорожные происшествия
Отдых в Крыму
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Крымский курорт признали лучшим оздоровительным курортом в мире по версии международной премии
Курорт Мрия стал победителем международной премии World Luxury Hotel Awards 2026, получив высшую мировую награду в номинации «Лучший ...Читать далее »
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Бахчисарай — в топе популярных направлений для однодневных поездок в октябре
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Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в отелях в октябре
Бизнес
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В Налоговой службе Севастополя намерены уделить больше внимания тем, у кого есть вопросы по налоговым уведомлениям
По вопросам исполнения налоговых уведомлений одно из обособленных подразделений в Севастополе можно будет посетить в режиме продленного дня. ...Читать далее »
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Более 4,6 тысячи севастопольцев сдали онлайн-зачёт по финансовой грамотности
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Налоговая служба в Севастополе: на встрече с бизнесом обсудили механизм предоставления господдержки предпринимателям
Спорт
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Севастопольские бойцы триумфально выступили на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою
С 1 по 8 ноября в Кемерово проходили чемпионат и первенство мира по универсальному бою. Кузбасс принимал соревнования ...Читать далее »
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Керчанин и симферопольская штангистка покорили Елец — взяли два золота Кубка России
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Севастополь: 4 ноября на стадионе имени 200-летия пройдет акция «ГТО — сила в единстве»
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Крымские спортсмены взяли золото Первенства России по пулевой стрельбе