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Новости Крыма

В Крыму в 2026 году число заявок на научные изобретения выросло в 1,5 раза

В Крыму в 2026 году число заявок на научные изобретения выросло в 1,5 раза

13:31 14.11.2026 Актуально

В Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова под патронатом Проектного офиса научно-технологического развития Республики Крым состоялось внеочередное собрание, ...

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Актуально

Прокуратура проверит все крымские управляющие компании

Прокуратура проверит все крымские управляющие компании

13.11.2026

Важно: учителям начнут присваивать звание «Ветеран труда» после 25 лет работы

Важно: учителям начнут присваивать звание «Ветеран труда» после 25 лет работы

13.11.2026

Каким будет Крым через 100 лет — книга Александра Мащенко «Дорогами Крымской весны»

13.11.2026

Крымские новости

Крымский полуостров: погода 24 сентября

Крымский полуостров: погода 16 ноября

19:48 15.11.2026 Погода в Крыму

В ближайшие двое суток 16 и 17 ноября погоду в Крыму определит область повышенного давления. Ожидается погода без ...

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Крымский полуостров: погода 15 ноября

Крымский полуостров: погода 15 ноября

14.11.2026

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