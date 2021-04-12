Новости Крыма

С 1 по 8 ноября в Кемерово проходили чемпионат и первенство мира по универсальному бою. Кузбасс принимал соревнования ...

По вопросам исполнения налоговых уведомлений одно из обособленных подразделений в Севастополе можно будет посетить в режиме продленного дня. ...

В четверг, 12 ноября, в Крыму по социальным ценам можно будет купить бензин марок АИ-92 и АИ-95. Об ...

В Севастополе сохраняется сложная ситуация с электроснабжением. Из-за ремонтных работ, повреждений сетей за пределами региона и атак на ...

В крымской столице продолжается работа по совершенствованию маршрутной сети и повышению транспортной доступности для жителей города. Об этом ...

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