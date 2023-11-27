Обошлось без глобальных ЧП. В Керчи сильный ветер повалил свыше 30 деревьев. Зафиксированы десятки аварий на линиях электропередач, ...Читать далее »
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В Крыму подводят итоги трудового сезона 2023 года среди студенческой молодежи
30 ноября в Симферополе в Крымском инженерно-педагогическом университете им. Февзи Якубова состоится торжественное подведение итогов трудового семестра студенческих отрядов Республики Крым. Студенты К...
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В работах по ликвидации последствий непогоды в Крым от РСЧС задействовано почти полторы тысячи человек
В Евпатории и Сакском районе введен режим ЧС. В Крыму продолжаются работы по ликвидации последствий сильнейшего шторма, обрушившегося на полуостров накануне 26 ноября. В результате сильного ветра в по...
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28 ноября – Гурьев день. Выпал снег — до весны не растает
В народе 28 ноября почитали Сомона, Гурия и Авива, которые были известны как целители, которым стоит молиться для избавления от зубной боли. Гурия наши предки также считали помощником в лечении глазны...
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Что с дорогами в Крыму. Проехать можно не везде
По состоянию на 13 часов из пяти перекрытых участков автодорог в Крыму по трем открыто движение – в районе села Морского открыто реверсивное движение, также открыт участок «Прибрежное−Евпатория», и в ...
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В Крыму спасатели ликвидируют последствия непогоды. Оперативная сводка
В Крыму продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС, связанной с прохождением опасных метеоявлений. По информации МЧС РК, наиболее от непогоды пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симфе...
Новости Крыма
Актуально
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В Евпатории эта ночь была самой длинной и самой трудной
В Евпатории коммунальные службы и ресурсоснабжающие компании продолжают заниматься восстановительными работами. По признанию главы администрации курортного города Елены ...Читать далее »
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«Буря тысячелетия» в Крыму, действительно, войдет в историю
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В Севастополе вводят режим ЧС регионального масштаба
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Ялта — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в ноябре
Крымские новости
В Евпатории призвали к ответу курьера телефонных мошенников
Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Сакского района. Он обвиняется по чч. ...Читать далее »
Неделя на полуострове
Симферополь
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Целый день коммунальные службы Симферополя работали на пределе, ликвидируя последствия непогоды
Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев поблагодарил коммунальные службы за работу и призывает горожан отнестись с понимаем, чтобы не ...Читать далее »
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В Симферополе торжественно открыли мемориальные доски в память о подвигах земляков – героев СВО
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Упакован, утеплен, к «зимовке» готов… Фонтан в симферопольском сквере Республики
Севастополь
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Строитель из Севастополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве случайного знакомого
Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего рабочего из Севастополя, обвиняемого в совершении убийства 45-летнего прохожего (ч.1 ст. ...Читать далее »
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Севастополец — в суперфинале пятого конкурса «Лидеры России»
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Полиция Севастополя призывает помнить — дистанционные мошенники никого не жалеют
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Херсонес Таврический оцифруют. Весь…
Жизнь в Республике
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Минздрав: из-за непогоды в Крыму пострадало семь человек
За прошедшие сутки в Крыму в результате непогоды (в Евпатории, Белогорском и Советском районах) пострадали 7 человек, двое ...Читать далее »
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Общественники транспортной полиции Крыма дали старт историческим лекциям «Роль личности в истории развития государств» в Севастополе
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В Крыму сотрудники СИЗО-2 рассказали школьникам о возможности поступления в ведомственные вузы
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В КФУ теперь есть новые направления подготовки
Происшествия
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В Евпатории призвали к ответу курьера телефонных мошенников
Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Сакского района. Он обвиняется по чч. ...Читать далее »
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Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших в Севастополе от непогоды
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Правоохранители полагают, что обслуживание газового оборудования в Бахчисарае попахивает мошенничеством
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Полиция Крыма продолжает оказывать гражданам помощь в связи с неблагоприятными погодными условиями
Дорожные происшествия
Отдых
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Артековцы и сотрудники детского центра присоединились к масштабной экологической акции
Сохранению природы и защите окружающей среды в «Артеке» уделяется большое внимание. Пример детям показывают взрослые сотрудники детского центра, ...Читать далее »
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Минкурортов Крыма начинает благоустройство первого этапа «Большой Крымской тропы»
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ТОП 3 лучших мест для летнего отдыха в России
Бизнес
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В Евпаторию и Саки с проверкой нагрянул премьер-министр Крыма
В городе Саки идёт строительство подстанции скорой медицинской помощи по ул. Лобозова, 22. Работы практически завершены, готовность объекта ...Читать далее »
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Официально: объем кредитования крымского бизнеса за год увеличился на 35%
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В райцентре Ленино продолжается реконструкция станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
Спорт
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Анастасия Долгова из Севастополя — обладатель Кубка страны по гребле на байдарках и каноэ
Заслуженный мастер спорта России Анастасия Долгова из Севастополя стала обладателем Кубка страны по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования 20-23 ...Читать далее »
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Кикбоксеры Крыма триумфально выступили на «Кубке Дона» в Ростове-на-Дону
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«ПАРК Лиги Крыма» сезона-2023/24: состоялась жеребьевка футзальной для команд второго дивизиона
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На развитие крымского детского футбола планируют выделить миллионы рублей