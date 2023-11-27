Новости Крыма

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В Керчи коммунальные службы устраняют последствия урагана

В Керчи коммунальные службы устраняют последствия урагана

14:51 27.11.2023 Актуально

Обошлось без глобальных ЧП. В Керчи сильный ветер повалил свыше 30 деревьев. Зафиксированы десятки аварий на линиях электропередач, ...

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Актуально

— одно из самых популярных направлений среди россиян для отпуска осенью

Крым — одно из самых популярных направлений среди россиян для отпуска осенью

27.11.2023

Изменение методов воспитания отмечают более половины современных родителей

Изменение методов воспитания отмечают более половины современных родителей

27.11.2023

Синоптики: 27 ноября непогода в у продолжит лютовать

Синоптики: 27 ноября непогода в Крыму продолжит лютовать

27.11.2023

Крымские новости

В Евпатории призвали к ответу курьера телефонных мошенников

В Евпатории призвали к ответу курьера телефонных мошенников

20:46 27.11.2023 Прокуратура Крыма и Севастополя

Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Сакского района. Он обвиняется по чч. ...

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Целый день коммунальные службы Симферополя работали на пределе, ликвидируя последствия непогоды

Целый день коммунальные службы Симферополя работали на пределе, ликвидируя последствия непогоды

27.11.2023

ский полуостров: погода на 28 ноября

Крымский полуостров: погода на 28 ноября

27.11.2023

«Ураганные хроники» крымских дорожников

«Ураганные хроники» крымских дорожников

27.11.2023

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