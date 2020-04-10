Банки Крыма знают, как помочь бизнесу Республики в условиях пандемии коронавируса

В Симферополе банки Крыма представили свои наработки, связанные с мерами поддержки, которые финансовые структуры готовы оказать физическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, юридическим лицам для обеспечения финансовой стабильности в условиях распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день, отмечают в пресс-службе Министерства экономического развития РК, на телефонную «горячую линию» Дома предпринимателя поступило свыше тысячи звонков, и чаще всего обратившихся интересуют два вопроса: финансовая поддержка бизнеса в связи с кризисом (программы Фонда микрофинансирования банков на выплату зарплаты и т.д.) и государственная поддержка (отсрочка налоговых, арендных платежей и т.д.).

У нас на сегодня есть возможность поддержки бизнеса через Фонд микрофинансирования и Крымский гарантийный фонд. Более 500 предприятий воспользовались услугами первого и более 600 – второго. Фонд микрофинансирования сейчас заключает дополнительные соглашения по договорам и уменьшает ставку по кредиту до 3%, это уникальная антикризисная мера поддержки. Наши крымские предприятия могут обращаться туда и получать там быстрые деньги. Мы сейчас готовим дополнительные продукты для Фонда микрофинансирования, о которых расскажем на следующей неделе, – отметила заместитель Председателя Совета министров РК – министра финансов РК Ирину Кивико.

В свою очередь, представители банковских структур на совещании рассказали о тех кредитных продуктах, которые готовы предоставить малому, среднему и крупному бизнесу. Вся необходимая информация будет размещена на официальных сайтах банков.

Все банки готовы входить в ситуацию каждого предприятия, каждого индивидуального предпринимателя. Подход ко всем будет индивидуальный, все заинтересованы в том, чтобы экономика работала и чтобы численность работников сохранилась, – подытожила Ирина Кивико.

фото: пресс-служба Министерства экономического развития РК