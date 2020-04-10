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Внимание! В Крыму введён особый противопожарный режим

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:27 10.04.2020

Особый противопожарный режим в Крыму введён, чтобы предупредить распространение пожаров и снизить угрозы возможных чрезвычайных ситуаций. По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова,  режим  введен  в связи с прогнозируемым установлением Ⅳ и Ⅴ классов пожарной опасности на территории Республики Крым по условиям погоды, отсутствием улучшения пожарной обстановки (по данным прогноза метеорологических условий), с усилением ветра и наличием крупных возгораний сухой растительности на сопредельной территории с лесным фондом.

Особый противопожарный режим подразумевает введение  дополнительных, усиленных требований по пожарной безопасности, а также приведение в  готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации  силы  и  средства  всех звеньев  территориальной подсистемы РСЧС. Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий – за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

При этом, нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.

Штрафные санкции были недавно ужесточены.  Теперь нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей,  на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей,  на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей, — сообщил Сергей Шахов.

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