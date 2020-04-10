Внимание! В Крыму введён особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим в Крыму введён, чтобы предупредить распространение пожаров и снизить угрозы возможных чрезвычайных ситуаций. По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова, режим введен в связи с прогнозируемым установлением Ⅳ и Ⅴ классов пожарной опасности на территории Республики Крым по условиям погоды, отсутствием улучшения пожарной обстановки (по данным прогноза метеорологических условий), с усилением ветра и наличием крупных возгораний сухой растительности на сопредельной территории с лесным фондом.

Особый противопожарный режим подразумевает введение дополнительных, усиленных требований по пожарной безопасности, а также приведение в готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации силы и средства всех звеньев территориальной подсистемы РСЧС. Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий – за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

При этом, нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.