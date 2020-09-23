В Симферополе мошенник угонял машины у своих «дам сердца»

В Симферополе Железнодорожный районный суд признал виновным 48-летнего жителя Симферопольского района в 3-х эпизодах мошенничества, заключающегося в угоне чужих автомобилей путём злоупотребления доверием.

По словам первой потерпевшей, с подсудимым она познакомилась на сайте знакомств. После продолжительного общения она стала всецело доверять мужчине, обсуждая с ним все вопросы, включая продажу старого автомобиля и покупку нового. Сразу после приобретения девушкой подержанного «Ford Mondeo» злоумышленник, под предлогом необходимости поездки в г.Керчь и решения своих вопросов, попросил у неё автомобиль. После взятия автомашины во временное пользование у хозяйки, мошенник исчез с поля её зрения, перестав отвечать и на звонки, — озвучили детали дела в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

Со второй потерпевшей преступник также познакомился на сайте знакомств. Впоследствии они стали поддерживать близкие отношения.

Пообещав купить её «Chevrolet Aveo» в рассрочку, мошенник, пользуясь доверительным к себе отношением дамы, еще долгое время катался на её автомобиле. В итоге авто он продал, но деньги владелице возвращать не собирался. Напротив, зная, что у неё в собственности находится еще один автомобиль «Hyundai Solaris», попросил автомашину для поездки в г.Керчь по делам, пообещав вернуться вечером. Но ни в тот вечер, ни позже мошенник так и не вернулся, — рассказали в Управлении.

Обе потерпевшие заявили исковые требования в счет возмещения причиненного имущественного и морального вреда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание были признаны наличие у подсудимого малолетнего ребёнка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание им вины в совершенных преступлениях, чистосердечное раскаяние в содеянном, частичное заглаживание причиненного вреда потерпевшим, положительные характеристики с места жительства, наличие на иждивении матери пенсионного возраста, имеющей ряд хронических заболеваний, а также наличие заболевания у подсудимого и у его ребенка.

Суд признал мошенника виновным во всех трёх эпизодах, однако освободил от назначенного наказания за первый эпизод в виду истечения сроков давности уголовного преследования.

По совокупности преступлений, виновному окончательно назначено наказание в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Производство по гражданским искам первой потерпевшей оставлено без рассмотрения в связи с истечением сроков давности уголовного преследования с сохранением права предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск второй потерпевшей в части возмещения причинённого морального вреда, удовлетворению не подлежит, поскольку компенсация морального вреда допускается в тех случаях, когда он причинен действиями, нарушающими личные неимущественные права гражданина, либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага. Кроме того, не подлежат удовлетворению исковые требования потерпевшей на сумму похищенного, по её мнению, имущества из автомобилей, поскольку по данному факту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Приговор обжалован защитником осужденного.