Павел Куриленко из Керчи взял «серебро» Открытого Кубка России по греко-римской борьбе

Керчанин Павел Куриленко (на фото – слева) стал серебряным призером Открытого Кубка России по греко-римской борьбе среди ветеранов «Связь поколений», посвященного памяти Героя России Дмитрия Жидкова. Соревнования с 18 по 20 сентября проходили в Нижнем Новгороде.

На ковер вышли более 120 борцов в возрасте от 35 до 60 лет (пять возрастных категорий) из 40 регионов страны. Павел Куриленко был единственным представителем Крыма на этих соревнованиях. Второй год подряд в его активе «серебро» в весе до 78 кг среди спортсменов возрастной категории 41-45 лет (дивизион B). Куриленко провел три схватки, в двух уверенно победил, а вот в финале в напряженной борьбе, к сожалению, уступил, — сообщает «Крымский спорт» .