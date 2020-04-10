После карантина к пещере «Таврида» доставят фигуры древних животных

В Китае изготовили первые три фигуры древних животных, которые украсят ландшафтный парк научно-рекреационного комплекса на базе пещеры «Таврида» Крымского федерального университета. 4-метровый слон, слоненок и саблезубый кот — гомотерий ждут окончания карантина в связи с коронавирусом, после чего скульптуры можно будет перевезти в Крым.

По моим рисункам были разработаны 3D-модели животных, по которым затем изготовили фигуры. Их основа состоит из пенополистирола на металлическом каркасе, а снаружи они покрыты несколькими слоями прочного силикона, на который производитель дает гарантию 100 лет, и окрашены антивандальной краской, — рассказал ведущий специалист зоологического музея Крымского федерального университета Дмитрий Старцев.

Сейчас изготовление оставшихся 17 фигур перенесено на фабрику в Санкт-Петербурге. Дмитрий Старцев отмечает, что подход российских производителей ему нравится больше.

У китайских разработчиков восприятие образов животных немного «кукольное», а питерцы ближе к анималистическому искусству, нам это больше подходит. В отличие от Китая, в Санкт-Петербурге делают не 3D-модели, а более классические эскизы из пластилина. Технология создания полноразмерных фигур у них похожа, но на российской фабрике используется еще более прочный материал, — пояснил он.

Своей очереди на создание ждут: 3-метровый верблюд и 3,5-метровый страус, семья бизонов, гигантская гиена и семья гомотериев, вымерших саблезубых кошек, младший из которых, кот Таврик, уже стал символом пещеры «Таврида».

Фото Дмитрий Старцева — пресс-служба КФУ

Фото животных — из личного архива Дмитрия Старцева