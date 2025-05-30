1 июня — День защиты детей. Нотариус Севастополя Елена Андриевская о нотариальный действиях с участием ребёнка

1 июня отмечается Международный день защиты детей — важный повод напомнить о том, как законодательство оберегает интересы самых юных граждан. На практике забота о детях проявляется не только в сфере образования и здравоохранения, но и в юридической плоскости — особенно в тех случаях, когда ребёнок становится стороной или участником гражданско-правовых сделок. В преддверии этой даты мы поговорили с нотариусом Севастополя Еленой Андриевской о том, какие нотариальные действия с участием детей наиболее актуальны и почему участие специалиста в таких ситуациях критически важно.

По словам эксперта, к числу наиболее частых обращений относятся оформление согласий на выезд ребёнка за границу, нотариальное удостоверение сделок по покупке жилья с использованием средств материнского капитала, оформление алиментных соглашений, а также определение порядка проживания детей после развода родителей. Кроме того, нотариусы играют ключевую роль в защите имущественных интересов несовершеннолетних при продаже недвижимости, где закреплена детская доля. В каждом из этих случаев важно не только соблюсти формальные требования закона, но и обеспечить баланс интересов всех сторон, особенно если речь идёт о будущем ребёнка.

Согласие на сопровождение ребёнка

Оформление таких документов, отмечает нотариус Севастополя Елена Андриевская, одно из самых распространённых нотариальных действий, связанных с детьми:

Очень часто к нотариусам обращаются за удостоверением согласия на выезд несовершеннолетнего за границу или по территории Российской Федерации. Также делают согласие на сопровождение несовершеннолетних в школы, кружки, секции и так далее.

Отмечу, что родители, когда обращаются к нотариусам, зачастую называют это доверенностью на ребёнка. Распространённая терминология: её используют и в секциях, и в кружках, и даже есть образцы на сайтах каких-то организаций и госучреждений. Но это в корне неправильно! Доверенность можно сделать на представление интересов лица, на совершение определенных действий, совершение определенных сделок. То есть, речь идёт о действиях, влекущих права, обязанности лица. Ребенок — не вещь, поэтому на ребенка доверенность не оформляется! Документ называется «Согласие». И здесь, действительно, есть ряд определённых вопросов, которые хотелось бы разъяснить.

ВАЖНО: согласие на выезд ребёнка за границу необходимо! Существует закон о порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из РФ. В статье 20 прописано, что несовершеннолетний ребёнок (не достигший 18 лет) имеет право выезжать за границу только с согласие своего законного представителя. Это родитель, опекун или усыновитель.

На что обращу внимание: закон требует согласия только одного родителя. Но закон говорит и о том, что второй родитель может заявить о своём НЕсогласии на выезд ребёнка за границу и подать такое заявление в уполномоченный орган — в Министерство внутренних дел. В таком «несогласии» можно указать конкретную страну, срок или заявить, что «я не согласен, чтобы мой ребёнок вообще куда-либо выезжал». Тут уже второму родителю ничего не поможет, только отменять в судебном порядке этот документ. Это могут делать и те, кто в браке находится, и те, кто в разводе.

Причем один родитель может дать, например, несогласие на выезд в одни страны, второй может дать несогласие в другие страны, и оба этих несогласия будут работать.

При этом есть ряд стран, которые для оформления визы требуют согласия обоих родителей. Здесь уже действует не правило выезда из Российской Федерации, а требования служб (консульство, к примеру), которые дают визы в другие страны. Так, в Великобританию, обязательны согласия обоих родителей. Это могут быть два раздельных согласия, или это будет одно от двоих.

Совет тут, подчёркивает нотариус: если получаете визу на ребенка в какую-то страну, нужно узнавать требования именно этого государства для её оформления.

Иногда обращаются граждане, чтобы сделать согласие на перемещение по территории РФ. Такое согласие законом не предусмотрено и не требуется. Но оно может помочь в некоторых ситуациях — чтобы показать, какие отношения связывают ребенка с его сопровождающим. Что это не просто посторонний человек, а родители дали согласие на передвижение именно с ним. Да и с учётом нашей действительно, возможно, стоит такие согласия оформлять.

ВАЖНО: посторонние лица — это все, кроме родителей (официальных опекунов). Бабушки, дедушки, сестры, братья, тети, дяди, тренеры и т.д. Родственники или не родственники — это посторонние, по закону, лица.

Ещё один момент, связанный с оформлением согласий:

Часто в них просят указать согласие на медицинское вмешательство. Вдруг что-то случится в поездке. Если говорить о законе (Закон об основах здравоохранения в Российской Федерации), то там указано, что информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дают, опять-таки, законные представители. То есть, это родители, усыновители, опекуны. Никаких исключений и передача таких своих полномочий не предусмотрена. Исключений не предусмотрено на данный момент!

При этом законом определено, что если должны быть применены меры экстренного медицинского характера, или оказание скорой помощи, то согласие никакое не требуется, оно оказывается ребёнку в любом случае. А если же это какая-то обычная медицинская манипуляция, то нужно согласие законного представителя.

ВАЖНО: нотариальные согласия, действующие в отношении детей — как правило, срочные.

Но можно указать срок до 18 лет. То есть, мы пишем до вот этого дня, года и месяца, когда ребенку исполнится 18 лет.

Бывают согласия, которые предусмотрены регламентом учебных заведений. Для того, к примеру, чтобы дети могли самостоятельно туда приходить и уходить оттуда. Такое тоже бывает, и они тоже могут оформляться в нотариальном порядке.

Хотя опять-таки, подчёркиваю, по закону на сегодняшний день требуется однозначное нотариальное удостоверение согласия только для выезда ребёнка за границу. С посторонним лицом или самостоятельно. Всё остальное — уже желания, какие-то внутренние документы, вариации на тему…

ВАЖНО: может ли родитель «поставить» предупреждающий запрет на выезд ребенка?

Может. Но это делается не через нотариуса. Это обращение в органы внутренних дел с пояснением ситуации. Такой запрет возможен, к примеру, тогда, когда один родитель опасается, что второй может украсть ребенка. Да, такой запрет можно поставить и он будет действовать до 18 лет ребёнка, но второй родитель может его и обжаловать в суде.

Цена вопроса (регион — Севастополь): стоимость оформления согласия на выезд ребёнка — 1300 рублей.

Покупка жилья с привлечением материнского капитала

Нотариус Севастополя Елена Андриевская подчёркивает: с этим вопросом в нотариальные конторы приходят часто.

Потому что здесь работает достаточно «запутанный» закон о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей. В него постоянно вносят изменения, но на сегодняшний день есть определенная практика, определяющая как работать с такими сделками.

Так, лица, имеющие двух детей, рожденных с 2007 по 2019 год, и с 2020 года, у которых один ребенок, имеют право на материнский семейный капитал, который можно использовать только на определенные цели.

Одна из этих целей — покупка жилого помещения (дом, квартира, комната в общежитии со статусом «жилые»). Земельный участок, нежилое или коммерческое помещение, апартаменты приобрести с участием средств маткапитала нельзя!

При этом недвижимость должна находиться на территории РФ, и не должна быть аварийной (ветхой).

ВАЖНО: 1 января 2025 года внесены изменения в закон. Теперь для того, чтобы купить жилой дом (провести сделку), используя средства материнского капитала, необходимо заключение межведомственной комиссии.

В Севастополе это осуществляется так: сначала идёт сделка, после этого регистрация права на нового собственника (на семью с материнским капиталом), и только после этого они обращаются в эту межведомственную комиссию. У нас она создана, но разрешений пока мы не видели — находятся на рассмотрении.

И это проблема. По факту, продавец недвижимости не защищен, потому что — в случае отказа в перечислении средств материнского капитала — покупатели должны будут предоставить ему свои деньги. Есть ли они у них?

ВАЖНО: недвижимость, приобретенная с участием материнского капитала, оформляется в общую долевую собственность всех членов семьи.

Это все члены семьи! То есть, человек, который получил материнский капитал, сертификат. В основном — это мама. Её супруг (даже если он не является родителем детей). И дети. Причем как рожденные в этом конкретном браке, так и в других браках. Как несовершеннолетние, так и совершеннолетние! Даже если они живут отдельно, в другом городе. Бывает так, что нам о таких детях не сообщают. Но в рамках закона это делать должны! Потому что, если доли не распределят этому взрослому ребёнку и потом квартиру будут продавать, то эту последующую сделку можно признать недействительной. Ребёнок может потребовать выделения этой доли.

ВАЖНО: каким образом распределяются доли? Двумя способами:

недвижимость приобретает сам владелец сертификата на средства материнского капитала. А затем делается соглашение о распределении долей в общую долевую собственность. Такой документ может формироваться как нотариально, так и без участия нотариуса.

недвижимость приобретается сразу на всех членов семьи.

К слову, здесь не распространяются нормы жилищного кодекса о 6 метрах, положенных каждому лицу. Доля может быть меньше в данном случае как исключение. Это важно знать, потому что доли, которые выделяются детям и остальным членам семьи, не должны быть меньше, чем те, которые пропорциональны их праву по материнскому капиталу.

Как это делается на практике: смотрим сумму маткапитала, которая была перечислена или будет перечислена на покупку. Делим — например, у нас двое родителей и двое детей — на четверых. Смотрим сумму, которая причитается каждому. Смотрим цену договора — например, 5 миллионов рублей — и высчитываем долю, которая должна отвечать вот этой сумме, и которая причитается каждому. Доля должна быть не меньше. Больше можно, меньше нельзя.

ВАЖНО:

Может ли кто-то из родителей отказаться от доли?

Может. Но это возможно только до перечисления Социальным фондом России средств материнского капитала. Остальные члены семьи приобретают недвижимость в долях, включая долю отказавшегося. Если средства перечислены, то доли определяются в установленном законом порядке, а затем отказавшийся может подарить свою долю другому члену семьи.

В какой срок должны быть распределены доли?

В течение 6 месяцев с момента регистрации права собственности. Если недвижимость приобретена в ипотеку, то доли распределяются после погашения кредитных обязательств.

Если доли не распределяются в установленные сроки, то предусмотрена уголовная ответственность!

Продажа жилья с «детской» долей

Здесь «тонкий» момент, констатирует нотариус Севастополя Елена Андриевская — многие бояться приобретать такие квартиры.

Возникают вопросы, как продать доли, принадлежащие несовершеннолетнему. Во-первых, это обязательно нотариальная форма. Во-вторых, обязательно должно быть согласие на сделку органа опеки и попечительства. Нельзя совершить действие, если эти два пункта не будут соблюдены.

Сложность и в том, что согласие от органов опеки на сделку может быть получено только в том случае, если несовершеннолетнему будет приобретено имущество равноценное его доли в реализуемом. Каким образом «равноценное» — рассчитывает орган опеки, исходя из всевозможных нюансов и обстоятельств. Здесь возможен также вариант, что не имущество приобретается, а деньги от продажи его доли помещаются на банковский счёт ребёнка, и будут там находиться до его 18 лет. Чтобы воспользоваться этими средствами раньше оговоренного срока, родителю нужно будет обращаться в орган опеки.

ВАЖНО: если ребёнок прописан в жилом помещении, но прав на него у него нет (не собственник), то он может быть выписан (для совершения сделки купли/продажи) в обычном порядке. В органы опеки придётся обращаться, если такой ребёнок лишён родительского попечения.

В любом случае недвижимость, которую продает семья с детьми, стоит проверять. Нотариусы в этом помогают.

Ещё и потому, что такие объекты могут быть с «сюрпризами». Если, к примеру, была куплена квартира, а по прошествию времени выяснилось, что у продавца есть наследники (ребенок), которым не была определена их доля (в тот момент, когда квартира продавалась, а они были несовершеннолетними), то проблемы скорее всего будут. На практике: дети при достижении 18 лет имеют право обратиться в суд за восстановлением срока принятия наследства. И то, что они были маленькие и не могли осуществить свое право, считается уважительной причиной. И суд может восстановить этот срок. А дальше уже по ситуации: или они будут требовать возмещения от продажи с мамы, или же они могут требовать признания всей этой сделки недействительной. Мы не знаем. Варианты возможны.

Цена вопроса (регион — Севастополь):

стоимость оформления сделок купли/продажи считается от суммы договора. При этом, если отчуждает несовершеннолетний, то он освобождается от уплаты регионального тарифа. И иногда это бывают существенные суммы.

стоимость оформления соглашения об определении долей (когда задействован маткапитал) — 6500 рублей. Несовершеннолетние освобождаются от уплаты своего тарифа пропорционально своей доле.

Алиментное соглашение и определение места жительства ребёнка после развода родителей

Здесь в основе, поясняет нотариус Севастополя Елена Андриевская, алиментное соглашение:

Алиментное соглашение заключается в обязательной нотариальной форме. Родители несут одинаковые обязанности, имеют одинаковые права в отношении ребенка, поэтому если ребенок остается с одним из родителей, второй обязан уплачивать алименты. Так предусмотрено Семейным кодексом.

Такое соглашение заключается только в том случае, если между лицами нет споров по поводу алиментов. Если есть, то это уже юрисдикция суда.

ВАЖНО:

алименты могут быть установлены в какой-то твёрдой сумме. Могут быть установлены в процентах к доходу лица плательщика алиментов. Могут быть определены в виде недвижимого имущества. (когда в счёт их уплаты передаётся, например, квартира или половина квартиры — Семейный кодекс это разрешает).

сумма алиментов, которые уплачиваются по соглашению, не могут быть меньше тех, которые бы назначил суд, то есть которые предусмотрены законом. Так, например, в какой-то ситуации папа передал квартиру ребенку, а доход у него гораздо больше, мама имеет право обратиться в суд, ей пересчитают алименты, и отец еще будет доплачивать. Или размер алиментов по соглашению, к примеру, 15 тысяч рублей в месяц, а у плательщика доход сильно увеличился. Получатель имеет право обратиться в суд и сумма будут увеличена. Если заключалось соглашение, то в него могут быть внесены изменения путем заключения дополнительного соглашения обеими сторонами.

односторонний отказ от алиментного соглашения невозможен.

алиментное соглашение имеет силу исполнительного листа. То есть, если плательщик не платит алименты, то их получателю не нужно идти в суд. Он сразу идёт в Службу судебных приставов.

по алиментному соглашению алименты плательщик переводит сам (не предприятие, на котором он работает),

Алиментное соглашение — хороший инструмент как для получателя алиментов, так и для плательщика. Оба знают, что выполнение их обязательств подкреплено юридически. Отмечу, что на алименты — в соответствии с законом — происходит индексация. Это также указывается в соглашении.

Также в этом соглашении можно определить, что помимо алиментов есть какие-то дополнительные расходы. Например, плательщик участвует в оплате спортивных секций, обучения и т.д. Мы можем это указать в соглашении.

Что касается вопросов, связанных с определением места жительства ребёнка после развода родителей и порядка несения родительских прав, то и здесь могут быть заключены соглашения.

Эти соглашения не требуют нотариальной формы, но очень часто их совмещают с алиментным соглашением. То есть, указывают алименты и место жительства ребёнка: к примеру, ребёнок постоянно живёт там-то, а второй родитель столько-то раз с ним общается. Тут могут быть всевозможные варианты.

В этот же документ можно включить порядок осуществления родительских прав. То есть, это выезды за границу, порядок проведения выходных, отдыха, участие в образовании ребенка и так далее.

Но подчёркиваю: такое соглашение возможно только если в семье «мирная ситуация». Стороны договорились, пришли, обговорили/обозначили все условия, подписали соглашение. В случае конфликтов — в дело вступает суд.

ВАЖНО: получателем алиментов является ребёнок, не родитель!

В соглашении мы указываем, каким образом будут перечисляться или выплачиваться алименты, и каким образом это будет подтверждаться (теми же расписками, если речь о наличных деньгах). Зачастую указываем сразу несколько способов, чтобы стороны могли выбрать между собой.

Как доказать, что тратишь на ребёнка, а не на себя? Закон у нас не требует от получателя алиментов давать какие-то отчёты! Есть вопросы и претензии по этому поводу — плательщик может обратиться в суд.

ВАЖНО: если место жительства ребёнка устанавливается в суде, то мнение ребёнка, достигшего 14 лет, учитывается. Если же подписывается соглашение у нотариуса, то такого требования нет.

И это логично: предполагается — раз родители мирно решают задачу, то мнение ребёнка также учтено.

Цена вопроса (регион — Севастополь): стоимость оформления соглашения об уплате алиментов — 7950 рублей. От размера алиментов не зависит.

Подписание договоров несовершеннолетними

Также актуальная тема, констатирует нотариус Севастополя Елена Андриевская, с тонкостями которой не все знакомы:

До 14 лет у нас дети не обладают дееспособностью, и за них расписываются их законные представители, родители. С 14 до 18 лет у ребенка возникает неполная гражданская дееспособность. Дети действуют сами, но с согласие своих законных представителей. То есть, на сделку, в которой участвует несовершеннолетний возрастом с 14 до 18 лет, он должен обязательно прийти. Он будет эту сделку подписывать! Да, мы будем брать согласие от родителя, но сделку подписывает он. Кстати, часты ситуации, что у нас приходят без детей. Это неверно.

На оформление тех же соглашений о выплате алиментов, покупки недвижимости с маткапиталом, если ребёнку есть 14 лет, он должен прийти. Везде он может сказать «Нет, дорогие родители, я не согласен!». И все — дело на этом прекращается.

ВАЖНО: по общему правилу полная дееспособность возникает с 18 лет, но есть случаи, когда полная дееспособность может возникнуть раньше:

если несовершеннолетний человек вступает в брак, то становится полностью дееспособным.

если дееспособный несовершеннолетний прошёл процедуру так называемой эмансипации (с 16 лет работает по трудовому договору или зарегистрирован в качестве предпринимателя), то может быть признан полностью дееспособным лицом.

И тогда несовершеннолетний уже действует как взрослый человек. При этом, если у несовершеннолетнего рождается ребёнок (не в браке), то он все равно остаётся не полностью дееспособным.

Здесь также стоит рассказать о норме Гражданского кодекса, обозначенной в статье 37. Законные представители не имеют права заключать сделки с несовершеннолетними за исключением передачи им в дар имущества! Ребёнок им продать (как и подарить) ничего не может, и они ему продать что-либо также не могут. Благодаря этой норме существует запрет на продажу недвижимости, которая принадлежит, например, бабушке, своей семье, которая хочет использовать маткапитал.

То есть, если намерены купить квартиру у родственника всей семьёй, то сделать это не получится. «Оставить деньги в семье» — невозможно, согласно законодательству, — констатирует Елена Андриевская.

Подводя итог выше сказанному: участие нотариуса в делах, связанных с несовершеннолетними, — не формальность, а необходимое условие правовой защиты детей. Каждый подобный документ требует не просто точности оформления, но и глубокого понимания законодательства, ведь на кону — безопасность ребенка, жильё для ребенка, финансовое обеспечение и общее благополучие ребёнка. Нотариус, как гарант законности и беспристрастный специалист, обеспечивает соблюдение прав ребёнка на каждом этапе сделки или соглашения.

В День защиты детей особенно важно напомнить: забота о детях — это не только внимание и любовь, но и юридическая грамотность. Обращение к нотариусу в ситуациях, где затронуты права несовершеннолетних, — это не просто рекомендация, а ответственное и дальновидное решение со стороны взрослых. Ведь именно сегодня мы формируем те правовые и жизненные условия, в которых нашим детям предстоит расти, развиваться и чувствовать себя защищёнными.

Официальный сайт Нотариальной палаты города Севастополя — ЗДЕСЬ

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