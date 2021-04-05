100 дней Янины Павленко в Ялте

Прошло 100 дней, как в Ялте – новый градоначальник, новый глава администрации, новая хозяйка (а для кого-то, чего уж, и «новая метла») – Янина Павленко. На своей странице в Facebook она подводит первые итоги и признается: эти три с небольшим месяца стали настоящей «стометровкой», насыщенной делами и событиями.

Бюджет.

Уже писала о его социальной направленности — на первом месте по объему финансирования образование, социальная политика, жилищно-коммунальное хозяйство, спорт, культура, — отметила Павленко.

Однако, по ее словам, уделить каждой сфере должное финансовое внимание можно только имея средства, поэтому проработка доходной части бюджета – одна из важнейших задач.

НТО, реклама, парковочные пространства – ресурсы есть. Направляем финансовые потоки в городскую казну — даже если кому-то идея не нравится. Десятки совещаний, консультаций, работа с людьми – сдвигаем с места то, что не двигалось десятилетиями, — написала она.

Здравоохранение.

«Ковидная» повестка стала главной не только для Ялты.

В канун Нового года очевидным было то, что своими силами мы не справимся, особенно учитывая прогнозные показатели по числу отдыхающих. Главой Крыма было принято решение обратиться за помощью к Президенту. Поддержку нам оказали военные медики, благодаря которым самый сложный период мы прошли без коллапса. Сегодня здравоохранение переводим на «мирные» рельсы (разумеется, без лишнего оптимизма, понимая, что полностью «ковид» не побежден). Сейчас плотно работаем с ФМБА по множеству направлений — от старта проекта «Сводный отряд здоровья» до строительства Многопрофильного медцентра. В планах — работа с фельдшерско-акушерскими пунктами (земельные участки муниципальной собственности для их размещения и строительства определены), привлечение кадрового потенциала и создание условий для проживания приезжих специалистов, — подчеркнула Павленко.

«Распил» земли и спил деревьев.

Одна из острых тем для Ялты. Увы, это «наследие» прежних времен приходится расхлебывать нынешним городским руководителям.

Самый расцвет дерибана пришелся на 2008-2010 годы, когда в частную собственность уходили парки, скверы, детские площадки и иные общественные территории. Примеров масса – Пионерский парк и смотровая площадка в Алупке, территория бывшей детской больницы на Халтурина, участки в пгт. Парковое и прочие. Точечно работаем по каждой из них — законность выделения участков проверяет прокуратура, инициирован ряд судебных процессов. По участкам, недооформленным в собственность, процессы останавливаем, — заявила Янина Павленко.

Но быстро эту проблему не решить.

Первое. ДИЗО поручено провести полную инвентаризацию всех парков и скверов – нужно понимать, что у нас осталось. Второе, важное: я как ялтинка считаю ЮБК особым типом наследия, которое нуждается в защите! Есть идея проработать Федеральный закон о защите культурного ландшафта Южного берегаа Крыма. Обсудили ее недавно на встрече с активистами, включая форосовцев, душой болеющих за наш уникальный Форосский парк. Готовим концепцию комплексной охраны ЮБК – она ляжет в основу Закона. Рабочая группа создана, — пояснила глав администрации Ялты.

«Не важных» вопросов нет.

И это только основное, хотя никто и не делит на «важные» и «неважные» направления работу городской власти. Это и ремонт водопроводных сетей, и санитарное состояние города, и социальная сфера с острыми вопросами строительства и реконструкции школ, детсадов, спортивных объектов, и обеспечение сирот жильем, и переселение из аварийного жилья, и ремонт дорог, и формирование современной городской среды (ремонт дворовых территорий, парков и скверов), и оптимизация маршрутной сети, и озеленение городских территорий, и развитие туризма…

Главным же во всей этой работе, уверена Павленко, должен оставаться Человек — каждый ялтинец. Она признается: пока коммуникация с горожанами (особенно это касается южнобережных сел и поселков) налажена плохо.

Реанимируем работу Советов территорий, представители которых будут озвучивать проблемы каждого из поселков и жителей. Выезды и приемы продолжаем. На очереди – Кореиз и Гаспра, — подытожила свои первые 100 дней во главе города Янина Павленко.

С тем и заходит на вторую «стометровку».