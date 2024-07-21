Чаще всего welcome-наборы новым сотрудникам дарят крупные компании. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители компаний из Крыма.

14% работодателей в Крыму дарят подарки новым сотрудникам. В 82% компаний такая практика пока не внедрена. Чаще всего подобную традицию можно встретить в крупных организациях (18%). Обычно в welcome-наборы входят кружки и/или канцелярия с корпоративной символикой — ручки, блокноты, ежедневники. Некоторые компании в качестве welcome-подарка могут вручить термос или сумку-шопер, сладости и другие приятные вещи, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Время проведения: 1—17 июля 2024 года

Какие подарки чаще всего дарят новым сотрудникам в первый день работы (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний)

• Кружка/термокружка

• Ручка

• Блокнот

• Ежедневник

• Термос

• Другое (сумка-шопер, сладости, канцелярский набор и проч.)

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