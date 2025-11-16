Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 17 ноября – Еремин день. Духи выходят на свободу и… хотят огня
Новости Республики
17 ноября – Еремин день. Духи выходят на свободу и... хотят огня

17 ноября – Еремин день. Духи выходят на свободу и… хотят огня

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 22:30 16.11.2025

Увы и ах, но 17 ноября в народе считали днём несчастливым. Старались не выходить из дома без особой нужды и не начинать никаких дел. В народе говорили, что в эти сутки духи выходят на свободу и пытаются проникнуть в избу, чтобы взять угля из печи, а заодно и забрать счастье да благополучие семьи. Предки наши, к слову, верили, что нечисть, пытаясь добиться своей цели, превращалась в знакомых людей, потому огонь в этот день не давали никому, даже если за ним приходили соседи.

А ещё, попав в человеческое жилище, нечисть могла напакостить: бить посуду, ссорить между собой членов семьи, может устроить пожар. Особенно привлекательны для духов пустые дома или избы, в которых двери не закрыты. Поэтому, крестьяне обычно 17 ноября запирали двери и не приглашали в гости даже самых близких родственников. При этом проводили большое количество разнообразных обрядов, призванных защитить от потусторонних сил.

Церковь же 17 ноября почитает память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра. Оба мученика, согласно преданию, были учениками святого Тита, который, в свою очередь, был последователем апостола Павла. Никандр и Ермей прославились тем, что активно занимались проповедованием и распространением христианского учения, многих язычников им удалось обратить в свою веру. Однако правители узнали о деятельности Ермея и Никандра, после чего арестовали их и потребовали отречься от своей веры в пользу язычества. На это проповедники ответили отказом, за что были подвергнуты многочисленным мучениям.

Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 14 ноября

Приметы дня:

  • Лес вдали почернел – к оттепели.
  • Вокруг солнца белые круги – к снежной буре.
  • В Еремин день нельзя ничего выносить из дома, даже самый маленький уголек. То же самое касается и денег – давать взаймы в этот день не положено, чтобы не отдать свое счастье в чужие руки.
  • Чтобы нечисть не проникла в дом, накануне Еремина дня над окнами и дверями следует начертить мелом кресты.
  • Для этих же целей 17 ноября по подоконнику рассыпали гроздья рябины.
  • Оберегами дома также служили подкова и змеиный выползок (шкурка, которую эти рептилии сбрасывают во время линьки).
  • Не следует в этот день играть свадьбы, судиться, заключать сделки, знакомиться с новыми людьми, иначе эти дела не принесут никакой пользы.
  • Если женщина страдает от неверности или пьянства мужа, она во что бы то ни стало должна удержать в этот день его в кругу семьи – тогда он забудет прежнюю жизнь и будет привязан к дому.

Именины сегодня отмечают: Александр, Николай, Евгения, Илья, Степан, Иван, Порфирий.

Просмотры: 2 153

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.