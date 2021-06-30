2 июля в Ялте вновь будет работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19

По инициативе Администрации Ялты еженедельно по пятницам медицинскими работниками Филиала ФНКЦ ФМБА в Крыму проводится вакцинация от COVID-19 в мобильном пункте на площади Советская.

2 июля с 11:00 до 17:00 на площади Советская смогут вакцинироваться не только жители Большой Ялты и Крыма, но и туристы, прибывшие на отдых из других регионов России. Первый компонент вакцины все желающие получат в мобильном пункте, второй — в городской поликлинике, где выделен для этого отдельный кабинет. Для прохождения вакцинации необходимо иметь с собой паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Заранее записываться в мобильный пункт на вакцинацию не нужно, иммунизация проводится всем желающим в порядке живой очереди. Перед прививкой нужно заполнить анкету и добровольное информированное согласие. Медицинские работники предоставят всю информацию о процедуре, проведут медицинский осмотр, на основе которого примут решение о допуске к вакцинации.

Кроме того, записаться на прививку можно в поликлиниках города, по телефону информационно-справочной службы 8 (800) 506-80-04, а также по предварительной записи на вакцинацию с использованием сервиса единого портала государственных услуг (ЕПГУ): https://www.gosuslugi.ru/10069/1

Поликлиника №1 кабинет № часы приема дни приема 507 с 08:00 до 20:00 понедельник — пятница 507 с 08:00 до 16:00 суббота 512 с 08:00 до 18:00 понедельник — пятница 412 с 08:00 до 20:00 понедельник — пятница выездная бригада с 08:00 до 16:00 понедельник — суббота Поликлиника №2 1 с 13:00 до 16:00 понедельник — пятница Поликлиника №3 3 с 13:00 до 15:00 понедельник — пятница выездная бригада с 13:00 до 15:00 понедельник — пятница ФАПы б/н с 08:00 до 15:00 понедельник — пятница Амбулатория №1 (Никита) 3 с 08:00 до 16:00 понедельник — пятница Амбулатория №2 (Гаспра) 1 с 13:00 до 15:00 понедельник — пятница выездная бригада с 11:00 до 13:00 по согласованию Амбулатория №3 (Кореиз) 11 с 09:00 до 13:00 понедельник — пятница выездная бригада с 11:00 до 13:00 по согласованию Амбулатория №4 (Симеиз) 12 с 09:00 до 14:00 понедельник — пятница Амбулатория №5 (Форос) 16 с 09:00 до 15:00 понедельник — пятница

Информация: Отдел информационной политики Администрации города Ялта