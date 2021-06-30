2 июля в Ялте вновь будет работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19

По инициативе Администрации Ялты еженедельно по пятницам медицинскими работниками Филиала ФНКЦ ФМБА в Крыму проводится вакцинация от COVID-19 в мобильном пункте на площади Советская.
2 июля с 11:00 до 17:00 на площади Советская смогут вакцинироваться не только жители Большой Ялты и Крыма, но и туристы, прибывшие на отдых из других регионов России. Первый компонент вакцины все желающие получат в мобильном пункте, второй — в городской поликлинике, где выделен для этого отдельный кабинет. Для прохождения вакцинации необходимо иметь с собой паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Заранее записываться в мобильный пункт на вакцинацию не нужно, иммунизация проводится всем желающим в порядке живой очереди. Перед прививкой нужно заполнить анкету и добровольное информированное согласие. Медицинские работники предоставят всю информацию о процедуре, проведут медицинский осмотр, на основе которого примут решение о допуске к вакцинации.
Кроме того, записаться на прививку можно в поликлиниках города, по телефону информационно-справочной службы 8 (800) 506-80-04, а также по предварительной записи на вакцинацию с использованием сервиса единого портала государственных услуг (ЕПГУ):
|Поликлиника №1
|кабинет №
|часы приема
|дни приема
|507
|с 08:00 до 20:00
|понедельник — пятница
|507
|с 08:00 до 16:00
|суббота
|512
|с 08:00 до 18:00
|понедельник — пятница
|412
|с 08:00 до 20:00
|понедельник — пятница
|выездная бригада
|с 08:00 до 16:00
|понедельник — суббота
|Поликлиника №2
|1
|с 13:00 до 16:00
|понедельник — пятница
|Поликлиника №3
|3
|с 13:00 до 15:00
|понедельник — пятница
|выездная бригада
|с 13:00 до 15:00
|понедельник — пятница
|ФАПы
|б/н
|с 08:00 до 15:00
|понедельник — пятница
|Амбулатория №1 (Никита)
|3
|с 08:00 до 16:00
|понедельник — пятница
|Амбулатория №2 (Гаспра)
|1
|с 13:00 до 15:00
|понедельник — пятница
|выездная бригада
|с 11:00 до 13:00
|по согласованию
|Амбулатория №3 (Кореиз)
|11
|с 09:00 до 13:00
|понедельник — пятница
|выездная бригада
|с 11:00 до 13:00
|по согласованию
|Амбулатория №4 (Симеиз)
|12
|с 09:00 до 14:00
|понедельник — пятница
|Амбулатория №5 (Форос)
|16
|с 09:00 до 15:00
|понедельник — пятница
Информация: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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