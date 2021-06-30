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2 июля в Ялте вновь будет работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19

2 июля в Ялте вновь будет работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 18:30 30.06.2021

По инициативе Администрации Ялты еженедельно по пятницам медицинскими работниками Филиала ФНКЦ ФМБА в Крыму проводится вакцинация от COVID-19 в мобильном пункте на площади Советская.

2 июля с 11:00 до 17:00 на площади Советская смогут вакцинироваться не только жители Большой Ялты и Крыма, но и туристы, прибывшие на отдых из других регионов России. Первый компонент вакцины все желающие получат  в мобильном пункте, второй  — в городской поликлинике, где выделен для этого отдельный кабинет. Для прохождения вакцинации необходимо иметь с собой паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Заранее записываться в мобильный пункт на вакцинацию не нужно, иммунизация проводится всем желающим в порядке живой очереди. Перед прививкой нужно заполнить анкету и добровольное информированное согласие. Медицинские работники предоставят всю информацию о процедуре, проведут медицинский осмотр, на основе которого примут решение о допуске к вакцинации.

Кроме того, записаться на прививку можно в поликлиниках города, по телефону информационно-справочной службы 8 (800) 506-80-04, а также по предварительной   записи   на вакцинацию  с    использованием  сервиса единого  портала государственных услуг (ЕПГУ):  https://www.gosuslugi.ru/10069/1

Поликлиника №1
кабинет №часы приемадни приема
507с 08:00 до 20:00понедельник — пятница
507с 08:00 до 16:00суббота
512с 08:00 до 18:00понедельник — пятница
412с 08:00 до 20:00понедельник — пятница
выездная бригадас 08:00 до 16:00понедельник — суббота
Поликлиника №2
1с 13:00 до 16:00понедельник — пятница
Поликлиника №3
3с 13:00 до 15:00понедельник — пятница
выездная бригадас 13:00 до 15:00понедельник — пятница
ФАПы
б/нс 08:00 до 15:00понедельник — пятница
Амбулатория №1 (Никита)
3с 08:00 до 16:00понедельник — пятница
Амбулатория №2 (Гаспра)
1с 13:00 до 15:00понедельник — пятница
выездная бригадас 11:00 до 13:00по согласованию
Амбулатория №3 (Кореиз)
11с 09:00 до 13:00понедельник — пятница
выездная бригадас 11:00 до 13:00по согласованию
Амбулатория №4 (Симеиз)
12с 09:00 до 14:00понедельник — пятница
Амбулатория №5 (Форос)
16с 09:00 до 15:00понедельник — пятница

Информация: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

2 июля в Ялте вновь будет работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19

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