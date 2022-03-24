23 года назад блок НАТО начал разгром Югославии. Русская община Крыма напомнила сербам слова президента Милошевича

Региональная общественная организация Русская община Крыма выступила с заявлением в связи с 23-й годовщиной военных действий НАТО против Югославии. Приводим текст данного заявления.

23 года назад, 24 марта 1999 года, военный блок НАТО во главе с США начал военные действия на территории Союзной Республики Югославия. Авиация и военные корабли стран НАТО нанесли удары по городам Югославии, включая столицу – город Белград. За 78 дней авиация НАТО совершила 35 219 вылетов, было сброшено и выпущено более 23 000 бомб и ракет. Удары наносились не только по военным объектам Югославии, но и по многочисленным гражданским объектам, в том числе – жилым. В ходе варварских бомбардировок погибло около 2 тыс. мирных граждан, из них не менее 90 детей. Оказались разрушены тысячи гражданских объектов в десятках городов. Под пропагандистским предлогом предотвращения якобы имевшей место «гуманитарной катастрофы» Автономный край Косово был силой отторгнут от страны.

Впервые после Второй мировой войны была совершена агрессия против суверенного независимого европейского государства, активного участника антигитлеровской коалиции и одного из основателей ООН. Альянс не имел никаких оснований для таких действий и прежде всего мандата Совета Безопасности ООН. Этим актом агрессии были грубо нарушены основополагающие принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН.

Именно тогда, 23 года назад, в результате этой несанкционированной агрессии, странами НАТО во главе с США были подорваны механизмы, обеспечивавшие мир и безопасность в Европе. Русские люди помнят, что именно Джозеф Байден, нынешний президент США, в 1999 году, будучи сенатором, выступил прямым инициатором нанесения бомбовых и ракетных ударов по Югославии. На его руках кровь простых граждан и детей Сербии.

Русская община Крыма с первых дней выступила против агрессии НАТО. 29 марта 1999 года наша организация провела пикет против бомбардировок Югославии. Акция состоялась перед зданием миссии ОБСЕ и ООН в Крыму. Под лозунгом «НАТО, руки прочь от Югославии!» пикетирующие развернули знамена и транспаранты. Заявление Русской общины Крыма было доведено до сведения руководства миссии.

Русская община Крыма выражает благодарность сербскому народу за поддержку России в ее борьбе против «коллективного Запада». США, Великобритания и их союзники являются сегодня беспрецедентным источником нестабильности и военной угрозы для Европы. Подлым и деструктивным шагом стала поддержка США и русофобскими силами Европы планов руководства Украины по силовому захвату территории Донецкой и Луганской Народных республик. Жители ДНР и ЛНР не захотели жить в одном государстве с людьми, пытающимися превратить Украину в анти-Россию. Оружием, поставляемым США и их союзниками, Вооруженные силы Украины и неонацисты на протяжении многих лет осуществляют настоящий геноцид народа Донбасса! Проводя специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, Россия защищает народ Донбасса и Русский мир от зловещих планов украинских националистов!

Русский народ помнит слова президента Югославии Слободана Милошевича: «Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем русским, жителей Украины и Белоруссии на Балканах тоже считают русскими. Посмотрите на нас и запомните – с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад, – цепная бешеная собака, – вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии! Не дайте поступить с вами так же!».

Россия не даст сломить себя и те ценности, которые она защищает! Мы благодарны сербскому народу за поддержку России и её президента В.В. Путина. Вместе мы победим!

Президиум Русской общины Крыма

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