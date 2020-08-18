Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | 25-летний отдыхающий из Ростовской области погиб в Севастополе

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
25-летний отдыхающий из Ростовской области погиб в Севастополе
Фото: ГКУ ЦГЗ г. Севастополя

25-летний отдыхающий из Ростовской области погиб в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 18:30 18.08.2020

Отдыхающий из Ростовской области погиб в Севастополе, сорвавшись со скалы. Как сообщает Donday.ru, инцидент произошел 16 августа.

По данным издания, 26-летний турист приехал на отдых из села Ремонтное вместе со своей девушкой. Перебрав с алкоголем, они попытались забраться на скалу. Во время подъема молодой человек оступился и упал. Несмотря на все усилия врачей, спасти пострадавшего было невозможно.

Отмечается, что турист погиб всего за сутки до своего 26-летия. Официальных сообщений от севастопольских спасателей до сих пор нет.

25-летний отдыхающий из Ростовской области погиб в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.