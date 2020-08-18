25-летний отдыхающий из Ростовской области погиб в Севастополе

Отдыхающий из Ростовской области погиб в Севастополе, сорвавшись со скалы. Как сообщает Donday.ru , инцидент произошел 16 августа.

По данным издания, 26-летний турист приехал на отдых из села Ремонтное вместе со своей девушкой. Перебрав с алкоголем, они попытались забраться на скалу. Во время подъема молодой человек оступился и упал. Несмотря на все усилия врачей, спасти пострадавшего было невозможно.

Отмечается, что турист погиб всего за сутки до своего 26-летия. Официальных сообщений от севастопольских спасателей до сих пор нет.