25 миллионов рублей на дождь или на ветер? Эксперт об «искусственных осадках» в Крыму

Искусственное вызывание осадков полностью не решит водную проблему в Крыму. Такое мнение высказала зав. кафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета им. Вернадского Татьяна Бобра. Ее заявление цитирует пресс-служба КФУ.

Искусственное вызывание осадков – это оперативный локальный метод, который используют при необходимости получения осадков в определённом месте и в заданный промежуток времени.

Как правило, такой метод используют тогда, когда нужно получить осадки в определённый сезон и промежуток времени. В мировой практике есть как положительные, так и отрицательные примеры применения этого метода. В Российской Федерации есть хороший опыт использования такого метода при тушении лесных пожаров или для решения проблем сельского хозяйства, например, при отсутствии осадков и необходимости полива сельскохозяйственных культур в тот или иной вегетационный период для обеспечения их роста и хорошего будущего урожая. Если же речь идёт о значительном пополнении запасов поверхностных водоёмов, водохранилищ Крыма, то вряд ли этот метод даст большой эффект. Однако это не значит, что данный метод должен быть отвергнут как таковой. Он, вероятно, может применяться, но как дополнительный и в комплексе с другими методами и подходами в решении водной проблемы региона, – отметила Татьяна Бобра.

Кроме того, по её словам, не все облака пригодны для атмосферного воздействия с целью искусственного вызывания осадков.

Когда мы говорим, что это один из способов решения водной проблемы, необходимо понимать, что не всякие облака могут дать желаемые объёмы осадков. Должны быть, так называемые, гидрометеорологические критерии, по которым возможно вызывание осадков как таковое. Это, например, общий водозапас облака, масштаб облачного поля, температура внутри облака, высота нижней «подошвы» не более 1,5 км и пр.

Все подобные измерения и расчеты регулируются целым рядом ГОСТов по активному воздействию на гидрометеорологические процессы. Этот способ – не панацея для решения проблемы с водой в Крыму, – добавила эксперт.

По её словам, поддержание положительного водного баланса и наполнение поверхностных водоёмов зависит от особенностей общей циркуляции атмосферы. И для Крыма – это циклональные осенние дожди и зимние осадки, из которых последние весной в результате таяния дают основной объем воды в реках и водохранилищах.

Напомним, власти Крыма провели тендер на выполнение авиационных работ по искусственному увеличению осадков и увеличению притока воды. Стоимость работ составил 25,5 млн. рублей. Покупателем является Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации РК.

Выполнение экспериментальных авиационных работ по активному воздействию с целью искусственного увеличения осадков для увеличения притока воды в водные объекты Республики Крым, – говорится в пояснении к лоту.

Ранее Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что единственный в России самолет для увеличения осадков поможет вызвать дожди над полуостровом.