3 апреля — Кирилл Катаник. Просыпаются водяной с русалкой

День назван по имени святителя Кирилла, епископа города Катания на Сицилии, который жил на рубеже I–II веков.
В народе же дату несколько переиначили, вложив в эти 24 часа и другой смысл: так 3 апреля стало днём Кирилла Катаника, в который детвора прощалась с главной зимней забавой — катанием на санях. Их чистили, приводили в порядок, сушили и убирали до наступления следующих холодов. При этом говорили: «Хоть ревом вой, хоть криком кричи, а после Катаника санки не получи».
Что касается погодных примет, то:
- Гроза 3 апреля – урожайный год будет.
- Обильное сокодвижение в деревьях березы – лето ненастным будет.
- Цветет мать-и-мачеха – скоро станет совсем тепло.
- Комары появились 3 апреля – к потеплению.
- Синие облака на небе – будет тепло, но дождливо.
- Желтые лучи у восходящего солнца – погода будет хорошей.
- Синица запела 3 апреля – тепло зазывает.
И! В народе верили: 3 апреля нельзя смотреть на ночное небо. Если увидишь падающую звезду – к несчастьяю
Именины отмечают: Владимир, Кирилл, Пахом, Серафим, Филимон, Фома, Яков.
И сегодня же наши предки-славяне праздновали Водопол. Иногда это торжество ещё называли Переплутом, Днём Водяного или именинами Водяного, а иногда и Никитой Водополом. Но смысл был один — отмечали пробуждение русалок, Водяного и всей водной живности от зимней спячки.
Считалось, что за долгую холодную зиму дедушка-Водяной проголодался и ослаб, поэтому рыболовы 3 апреля приходили на берега и угощали духа воды. Тем самым и приветствовали его пробуждение, и задабривали перед грядущим «водным» сезоном.
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