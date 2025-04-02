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3 апреля - Кирилл Катаник. Просыпаются водяной с русалкой
иллюстрация: pxhere.com (автор: Dorothe)

3 апреля — Кирилл Катаник. Просыпаются водяной с русалкой

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:36 02.04.2025

День назван по имени святителя Кирилла, епископа города Катания на Сицилии, который жил на рубеже I–II веков.

В народе же дату несколько переиначили, вложив в эти 24 часа и другой смысл: так 3 апреля стало днём Кирилла Катаника, в который детвора прощалась с главной зимней забавой — катанием на санях. Их чистили, приводили в порядок, сушили и убирали до наступления следующих холодов. При этом говорили: «Хоть ревом вой, хоть криком кричи, а после Катаника санки не получи».

Что касается погодных примет, то:

  • Гроза 3 апреля – урожайный год будет.
  • Обильное сокодвижение в деревьях березы – лето ненастным будет.
  • Цветет мать-и-мачеха – скоро станет совсем тепло.
  • Комары появились 3 апреля – к потеплению.
  • Синие облака на небе – будет тепло, но дождливо.
  • Желтые лучи у восходящего солнца – погода будет хорошей.
  • Синица запела 3 апреля – тепло зазывает.
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И! В народе верили: 3 апреля нельзя смотреть на ночное небо. Если увидишь падающую звезду – к несчастьяю

Именины отмечают: Владимир, Кирилл, Пахом, Серафим, Филимон, Фома, Яков.

И сегодня же наши предки-славяне праздновали Водопол. Иногда это торжество ещё называли Переплутом, Днём Водяного или именинами Водяного, а иногда и Никитой Водополом. Но смысл был один — отмечали пробуждение русалок, Водяного и всей водной живности от зимней спячки.

Считалось, что за долгую холодную зиму дедушка-Водяной проголодался и ослаб, поэтому рыболовы 3 апреля приходили на берега и угощали духа воды. Тем самым и приветствовали его пробуждение, и задабривали перед грядущим «водным» сезоном.

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