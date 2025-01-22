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48% жителей Крыма считают себя успешными людьми
фото: pxhere.com

48% жителей Крыма считают себя успешными людьми

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:10 22.01.2025

Чаще всего в своей успешности убеждены врачи, главные бухгалтеры, медсестры, маркетологи и водители. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

48% жителей Крыма уверены, что они успешны. 23% придерживаются противоположного мнения: «На данный момент нет, но я стремлюсь к этому»; «Не хватает опыта и образования». 3 из 10 затрудняются с ответом: «Смотря, что считать успехом»; «В карьере хотелось бы достичь большего». Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет называют себя успешными чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (52%). Чем выше доход, тем чаще люди говорят об успехе: среди тех, кто получает 100 тысяч рублей в месяц и более, таких 58%, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Среди представителей распространенных профессиональных групп самые уверенные в своих достижениях — врачи: 67% из них считают себя успешными. Среди главных бухгалтеров таковых 65%, среди медицинских сестер — 59%. Уверены в себе маркетологи (57%) и водители (56%). Реже всего о личном успехе говорят операторы call-центров (33%), кладовщики и администраторы (по 41%).

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Время проведения: 9—15 января 2025 года

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