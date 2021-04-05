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6 апреля — день Захара и Якова, канун Благовещения
фото: truthseeker08 (pixabay.com)

6 апреля — день Захара и Якова, канун Благовещения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:36 05.04.2021

6 апреля — также этот день именовали Артемием и Захарием Постником. При этом в народе активно готовились к празднику Благовещения. Молились в церквях, посещали тюрьмы, чтобы раздать гостинцы заключенным. Обязательной была вечеря.

А ещё в этот день устраивали большую уборку в доме. Обязательно окуривали зимнюю одежду и домашнюю утварь травами. Можжевельником, в частности. Верили, что такая мера позволит защититься от сглаза. Злых духов также гнали — сжигали старые соломенные постели. Кроме того, чтобы избавиться от нежити, жгли костры и обходили кругами избы.

Существовала достаточно интересная примета: если незамужняя девушка в этот день отправиться в храм на всенощную, то в этом году она обязательно выйдет замуж.

Церковь почитает память святых Захара и Якова

6 апреляПреподобный Захария Постник, Печерский, подвизался в Дальних пещерах в ХIII-ХIV веках. Строгость поста его доходила до того, что он не ел ничего печеного или вареного, а питался лишь зелием (травами) и то один раз в день по захождении солнца. Одного имени преподобного Захарии трепетали бесы. Часто преподобный видел Ангелов, с которыми и сподобился жизни на Небе. Отождествление преподобного Захарии Постника, Печерского, с сыном киевского жителя Иоанна – Захарием, отдавшим все свое наследство на украшение Печерского храма и постригшемся в обители, необоснованно.

Иоанн перед смертью передал имущество на сохранение своему другу Сергию. Это было при игумене преподобном Никоне († 1088, память 23 марта), Захарии в то время было 5 лет. В 15 лет, то есть не позднее 1098 года, он потребовал свое имущество у Сергия, чтобы передать его в монастырь. Таким образом, преподобный Захария Постник, Печерский, жил приблизительно на 200 лет позднее.

Погодные приметы на 6 апреля

  • Ночью не холодно? Весна будет ранней.
  • Снег растаял к Благовещению – в этом году снегопадов больше не будет.
  • Потеплело на улице – к морозам, но долго они не продержатся, а лето наступит скоро.

Именины 6 апреля отмечают: Захар, Артем, Петр, Стефан, Яков.

В этот день, как правило, на улице достаточно тепло, снег тает, а дороги портятся, поэтому, сани старались почистить и больше не использовать, спрятав их до следующей зимы. Крестьяне в день Якова обязательно окуривали зимнюю одежду и домашний скарб можжевельником, что, согласно древним верованиям, позволяло людям защититься от сглаза.

Также сжигали старые соломенные постели, чтобы изгнать злых духов. Прыгали через огонь, а печей не топили и спать ложились в охлажденных помещениях – в сенях и горницах. В избе могли оставаться дети и старики.

А ещё 6 апреля празднуют…

  • Третья родительская суббота Великого поста
  • Международный день битвы подушками (Pillow Fight Day)
  • День работника следственных органов МВД РФ
  • День разноцветных ленточек
  • Международный день спорта на благо развития и мира
  • Всемирный день настольного тенниса (Word Table Tennis Day)
  • День рождения московского трамвая
  • День памяти преподобного Захария, постника Печерского
  • Международный день войлока
  • Канун нового пива (New Beer`s Eve) — США
  • 6 апреля — День сиамских кошек (National Siamese Cat Day) — США
  • День попкорна с карамелью (National Caramel Popcorn Day) — США
  • День работников физической культуры и спорта — Кыргызстан
  • 6 апреля — День тартана — Шотландия
  • День рыбака — Индонезия
  • День осведомленности о сонных водителях (Drowsy Driver Awareness Day) — США
  • 6 апреля — День акта о самоопределении (Act of Self Determination Day) — Кокосовые острова
  • День студентов спортсменов (National Student Athlete Day) — США
  • День основателей — ЮАР
  • Васанта Наваратри (Vasanta Navaratri) — Индия
  • День безопасного движения — Литва
  • 6 апреля — День династии Чакри — Таиланд
  • День президента Сиприена Нтарьямиры — Бурунди
  • Именины у Захара, Артемия, Стефана, Петра, Владимира
  • Артемон — дери полоз

По материалам: http://dimitri.moseparh.ru

О праздниках больше — здесь.

6 апреля — день Захара и Якова, канун Благовещения

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