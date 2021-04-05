6 апреля — день Захара и Якова, канун Благовещения

6 апреля — также этот день именовали Артемием и Захарием Постником. При этом в народе активно готовились к празднику Благовещения. Молились в церквях, посещали тюрьмы, чтобы раздать гостинцы заключенным. Обязательной была вечеря.
А ещё в этот день устраивали большую уборку в доме. Обязательно окуривали зимнюю одежду и домашнюю утварь травами. Можжевельником, в частности. Верили, что такая мера позволит защититься от сглаза. Злых духов также гнали — сжигали старые соломенные постели. Кроме того, чтобы избавиться от нежити, жгли костры и обходили кругами избы.
Существовала достаточно интересная примета: если незамужняя девушка в этот день отправиться в храм на всенощную, то в этом году она обязательно выйдет замуж.
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Церковь почитает память святых Захара и Якова
Преподобный Захария Постник, Печерский, подвизался в Дальних пещерах в ХIII-ХIV веках. Строгость поста его доходила до того, что он не ел ничего печеного или вареного, а питался лишь зелием (травами) и то один раз в день по захождении солнца. Одного имени преподобного Захарии трепетали бесы. Часто преподобный видел Ангелов, с которыми и сподобился жизни на Небе. Отождествление преподобного Захарии Постника, Печерского, с сыном киевского жителя Иоанна – Захарием, отдавшим все свое наследство на украшение Печерского храма и постригшемся в обители, необоснованно.
Иоанн перед смертью передал имущество на сохранение своему другу Сергию. Это было при игумене преподобном Никоне († 1088, память 23 марта), Захарии в то время было 5 лет. В 15 лет, то есть не позднее 1098 года, он потребовал свое имущество у Сергия, чтобы передать его в монастырь. Таким образом, преподобный Захария Постник, Печерский, жил приблизительно на 200 лет позднее.
Погодные приметы на 6 апреля
- Ночью не холодно? Весна будет ранней.
- Снег растаял к Благовещению – в этом году снегопадов больше не будет.
- Потеплело на улице – к морозам, но долго они не продержатся, а лето наступит скоро.
В этот день, как правило, на улице достаточно тепло, снег тает, а дороги портятся, поэтому, сани старались почистить и больше не использовать, спрятав их до следующей зимы. Крестьяне в день Якова обязательно окуривали зимнюю одежду и домашний скарб можжевельником, что, согласно древним верованиям, позволяло людям защититься от сглаза.
А ещё 6 апреля празднуют…
- Третья родительская суббота Великого поста
- Международный день битвы подушками (Pillow Fight Day)
- День работника следственных органов МВД РФ
- День разноцветных ленточек
- Международный день спорта на благо развития и мира
- Всемирный день настольного тенниса (Word Table Tennis Day)
- День рождения московского трамвая
- День памяти преподобного Захария, постника Печерского
- Международный день войлока
- Канун нового пива (New Beer`s Eve) — США
- 6 апреля — День сиамских кошек (National Siamese Cat Day) — США
- День попкорна с карамелью (National Caramel Popcorn Day) — США
- День работников физической культуры и спорта — Кыргызстан
- 6 апреля — День тартана — Шотландия
- День рыбака — Индонезия
- День осведомленности о сонных водителях (Drowsy Driver Awareness Day) — США
- 6 апреля — День акта о самоопределении (Act of Self Determination Day) — Кокосовые острова
- День студентов спортсменов (National Student Athlete Day) — США
- День основателей — ЮАР
- Васанта Наваратри (Vasanta Navaratri) — Индия
- День безопасного движения — Литва
- 6 апреля — День династии Чакри — Таиланд
- День президента Сиприена Нтарьямиры — Бурунди
- Именины у Захара, Артемия, Стефана, Петра, Владимира
- Артемон — дери полоз
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