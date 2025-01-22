75% жителей Крыма поддерживают увеличение размера пособия по уходу за ребенком

Большинство жителей Крыма поддерживают увеличение размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет до 60% от среднего заработка. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект , предполагающий повышение размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет до 60% от среднего заработка (сейчас — 40%) и установление минимального размера пособия на уровне регионального МРОТ. 75% опрошенных жителей Крыма поддерживают законопроект, причем женщины чаще мужчин голосуют за инициативу (77% против 72% соответственно). Жители Крыма в возрасте от 45 лет высказываются за повышение размера пособия чаще тех, кто моложе (76%). Среди опрошенных с доходом от 100 тыс. руб. в месяц сторонников инициативы выше, чем среди тех, кто зарабатывает меньше (79%). Среди имеющих детей в возрасте до 1,5 лет и/или планирующих рождение ребенка, в поддержку законопроекта высказались 85% опрошенных, — отмечают в пресс-службе сервиса.

6% не поддерживают предложение депутатов. Судя по комментариям, они чаще всего сомневаются в достаточности средств у государства для финансирования подобных выплат: «Пособия увеличивают налоги»; «Откуда деньги брать»; «Сейчас и так достаточно пособий, кто работать будет?» Каждый пятый (19%) затруднился с оценкой инициативы.

Время проведения: 18—20 января 2025 года

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