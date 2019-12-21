Акция Никитского ботанического сада «Нарядим секвойядендрон вместе!» Присоединяйтесь!

Акция «Нарядим секвойядендрон вместе!» в Никитском ботаническом саду проводят в третий раз. Её инициаторы – НБС-ННЦ РАН и Управление образования ялтинской администрации. Игрушки для новогоднего дерева Сада мастерят своими руками детишки Большой Ялты.

Нам очень полюбилась эта акция, которая уже стала традицией. Красавец секвойядендрон растёт прямо у главного входа в Сад, его видят не только наши гости, но и все, кто проезжает или проходит мимо, — говорит директор НБС-ННЦ, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь. — Ярко, незабываемо наряженный, он прекрасно символизирует рождественские и новогодние праздники. Думаю, наш секвойядендрон даст фору многим ёлочкам, которые зачастую украшаются сегодня в духе минимализма – хоть и стильно, но однообразно. Задумывая этот проект, мы так и планировали: пусть новогоднее дерево наряжается по давним традициям, самыми различными игрушками – уютными и волшебными, пусть за каждой из поделок скрывается своя сказочная и добрая история.

Масштабы этого прекрасного дерева поражают воображение: за 42 года своей жизни он вырос до 11 метров, диаметр его ствола – больше 70 сантиметров. Чтобы украсить это мамонтово дерево (ещё одно название секвойядендрона) игрушек требуется немало!

Уже в первый год проведения акции для его украшения было представлено 280 поделок, а во второй 238 учащихся из 18 ялтинских школ и объединений готовили любимому дереву рукотворные подарки.

Детей очень привлекает возможность украсить столь необычное дерево, — считает начальник отдела образования администрации города Ялта Ренард Кутковский. – К тому же уроки труда, на которых дети готовят секвойядендрону свои подарки, становятся для них ещё и познавательными. Всех поражают изогнутые ветви дерева, напоминающие бивни мамонта. Преподаватели рисования получают от детей массу вопросов, так что, можно сказать, параллельно с рисованием ученики приобретают дополнительные знания по ботанике.

Администрация Сада планирует украшать секвойядендрон 26 декабря, в 10 часов.

Приглашаем всех посмотреть на это увлекательное действо, ведь дерево будут наряжать с помощью подъёмного крана авторскими игрушками наших детей, средний размер поделок составляет от 30 до 50 сантиметров, — анонсируют акцию в Никитском ботаническом саду.

Кстати, участвовать в проекте могут все желающие, не только дети, но и взрослые крымчане и гости полуострова.

Лучшие работы будут поощрены бесплатным пропуском во все парки Сада на три персоны, что даёт победителям возможность провести своих близких или друзей в Никитский сад до 31 марта 2020 года.

Также все участники акции получат в подарок иллюстрированный познавательный журнал «В Никитском ботаническом саду» и будут награждены благодарственными письмами.

фото: пресс-служба Никитского ботанического сада