Актуальный на 20 июля график отключений электроэнергии в Крыму. Увы, почти везде «два через два»

ГУП РК «Крымэнерго» информирует, что 20 июля по распоряжению вышестоящего диспетчерского центра для предприятий и юридических лиц Республики Крым вводится график ограничения мощности. Информация об объеме ограничения будет доведена непосредственно до данных предприятий сотрудниками районных подразделений ГУП РК «Крымэнерго». С общим графиком ограничения мощности в Крыму можно ознакомится на официальном сайте ГУП РК «Крымэнерго» по ссылке.

Дополнительно сообщаем, что сохраняется сложная ситуация в энергосистеме Юга России, в связи с чем по Республике Крым 20 и 21 июля дополнительно возможны временные отключения электроэнергии.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АЛУШТА

с 08:00-10:00

г. Алушта (частично), с. В Кутузовка. п. Сатера, с. Рыбачье, с. Солнечногорское, п. Лесной, с. Малореченское, с. Приветное, пгт Партенит, с. Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино.

с 10:00-12:00

г. Алушта (частично), пгт Партенит, с Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино.

с 12:00-14:00

г. Алушта (частично), с. В Кутузовка, п. Сатера, с. Рыбачье, с. Солнечногорское, п. Лесной. с. Малореченское, с. Приветное, пгт Партенит, с. Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино.

с 14:00-16:00

г. Алушта (частично), пгт Партенит. с. Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино.

с 16:00-18:00

г. Алушта (частично), с. В Кутузовка, п. Сатера, с. Рыбачье, с. Солнечногорское, п. Лесной. с. Малореченское, с. Приветное, пгт Партенит, с. Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино.

с 18:00-20:00

г. Алушта (частично), пгт Партенит. с. Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино.

с 20:00-240:00

г. Алушта (частично), с. В Кутузовка, п. Сатера, с. Рыбачье, с. Солнечногорское, п. Лесной. с. Малореченское, с. Приветное, пгт Партенит, с. Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино.

с 00:00-02:00

г. Алушта (частично), пгт Партенит. с. Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино.

с 02:00-04:00

г. Алушта (частично), с. В Кутузовка, п. Сатера, с. Рыбачье, с. Солнечногорское, п. Лесной. с. Малореченское, с. Приветное, пгт Партенит, с. Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино.

с 04:00-06:00

г. Алушта (частично), пгт Партенит. с. Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино.

с 06:00-08:00

г. Алушта (частично), с. В Кутузовка, п. Сатера, с. Рыбачье, с. Солнечногорское, п. Лесной. с. Малореченское, с. Приветное, пгт Партенит, с. Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино.

БАХЧИСАРАЙ И БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН

с 06:00 до 08:00, с 14:00 до 16 :00, 22:00 до 00:00

с. Табачное: ул. Вишневая (частично), ул. Сотника, с. Береговое, с. Песчаное (частично), с. Вилино: ул. Калинина (част), ул. Ленина (част), ул. Клубная (част); ул. Чапаева (част), ул. Плодовская, ул. Фурманова, ул. Фрунзе, ул. Мичурина, пер. Ароматный, ул. Новоселовская, ул.Федько, ул. Севастопольская, ул. Южная, ул. З. Космодемьянской, ул. О. Кошевого, ул. Красина, ул. Кирова, ул. Научная, ул. Тенистая, ул. Евпаторийская, с. Песчаное (ул. Верхний городок, ул. Ленина, ул. Речная, ул. Бабича, пер. Садовый, ул. Юбилейная, ул. Комарова, ул. Белоусова, ул. Бассейная, ул. Приморская), с. Рассадное, с. Угловое: ул. Ленина (част), ул. Свидерского (част), пер. Свидерского, пер. Комарова, ул. Космонавтов, пер. Космонавтов, ул. Школьная, ул. Франко (част), ул. Гайдара (част), ул. Ивушкина, ул. Данилова, ул. Бурнашева, ул. Гагарина (част), ул. Шкребко (част), ул. Лазо, пер. Лазо, с. Холмовка: ул.Московская, ул. Григоренко, ул. Гаспринского, с. Белокаменка, с. Тургеневка, с. Дачное, с. Танковое (част), с. Красный Мак, с. Залесное, с. Ходжа-Сала.

с 02:00 до 04:00; с 10:00 до 12:00; с 18:00 до 20:00 —

с. Вилино: ул. Ленина (част), пер. Тихий, ул. Гагарина, ул. Шевченко, ул. Клубная (част), ул. Луговая (част) , пер. Почтовый, ул. Брянская, ул. Тракторная, ул. Дорожная, пер. Солнечный, ул. Строителей, ул. Вишневая, ул. Космонавтов, ул. Садовая, ул. Свердлова, ул. Крупской, ул. Луначарского, ул. Котовского, ул. Щорса, ул. Пархоменко, ул. Спортивная, ул. Павленко, пер. Новый, ул. Толбухина, ул. Донецкая, ул. Малиновского, ул. Дзержинского, ул. Комарова, ул. Ворошилова, ул. Красноармейская, ул. Приходько (Сумская), ул. Мира, пер. Степной; с. Табачное: ул. Юбилейная, ул. Сотника (част), ул. Комсомольская, ул. Сумская, ул. Вишневая, ул. Солнечная, ул. Школьная; с. Кочергино, с. Маловидное, с. Викторовка;

с 00:00 до 02:00; с 08:00 до 10:00; с 16:00 до 18:00

— с. Скалистое (частично), с. Трудолюбовка, с. Прохладное, с. Новопавловка: ул. Севастопольская (част), ул. Новикова, ул. Обсерваторская; п. Почтовое: ул. Речная, ул. Ленина, ул. Школьная, пер. Кольцевой, пер. Садовый, ул. Чкалова (част)

с 04:00 до 06:00; с 12:00 до 14:00; с 20:00 до 22:00

-с.Тополи, с.Приятное свидание, с.Малиновка, с.Аромат, с. Плотинное, с.Нагорное, с.Богатырь, с.Счастливое, с.Многоречье с.Солнечноселье, с.Высокое, с. Голубинка, с.Нижняя Голубинка;

с 00:00 до 02:00; с 08:00 до 10:00; с 16:00 до 18:00

— с.Шевченко(част), с.Дорожное, с.Брянское, с.Каштаны, с.Плодовое(частично), с.Растущее, с.Зубакино, с.Стальное.

с 02:00 до 04:00; с 10:00 до 12:00; с 18:00 до 20:00 —

с.Казанки, с. Нововасильевка, с. Заветное, с.Самохвалово, с. Севастьяновка, с .Почтовое: ул.Совхозная, пер.Совхозный, ул.Гагарина, ул.Виноградная, ул.Чкалова(част.), ул. Урожайная, ул. Первомайская)

с 00:00 до 02:00; с 08:00 до 10:00; с 16:00 до 18:00

— с.Тенистое (част.), с. Айвовое, с. Суворово, с.Угловое: ул.Аграрная, ул.Ленина(част), ул.Свидерского (част), ул.Молодежная, ул.Приморская, пер.Приморский, ул.Комарова, ул.Франко (част), ул.Гайдара(част), ул.Гагарина(част), ул.Шкребко(част), ул.Первомайская.

с 04:00 до 06:00; с 12:00 до 14:00; с 20:00 до 22:00 —

с. Фурмановка, с. Долинное, с.Речное, с.Новенькое, с.Плодовое (частично), с.Ароматное, с.Репино.

БЕЛОГОРСК И БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН

с 00-00 до 02-00; с 04-00 до 06-00; с 08-00 до 10-00; с 12-00 до 14-00; с 16-00 до 18-00; с 20-00 до 22-00:

с. Чернополье: ул. Виноградная, Подгорная, Садовая, Полевая, Шоссейная, Черкасская, Чапаева, 60лет Октября, 60 лет ВЛКСМ, Победы, Родниковая, Степная, Косманавтов;

с.Кирпичное: ул. Виноградная, Крымская, Садовая;

с.Кизиловка: ул. Подгорная, Фонтанная, Лесная;

с. Ульяновка: ул. Гагарина, Шоссейная, Садовая, Молодежная, Подгорная, Родниковая;

с. Дозорное: ул. Лесная, Октябрьская, Полевая, Новая, Степная; Черемисовка ул. Молодежная, Пушкина, Чапаева, Чехова;с. Красная Слобода: ул. Гагарина, Кириллова, Советская, 1 Мая, Горная, Дружбы, Заречная;

с. Поворотное: ул. Горная, Маяковского, Лесная;

с. Горлинка: ул. Заречная, Тополиная;

с 02-00 до 04-00; с 06-00 до 08-00; с 10-00 до 12-00; с 14-00 до 16-00; с 18-00 до 20-00; с 22-00 до 24-00:

г. Белогорск: ул. А. Султан, В. Ибраимова, М. Мамут, Пригородная, население на «Холодной Горе», Луговая, Нижнегорская, Инкубаторная, Лавандовая, Гаховича, пер. Гаховича, Мира, Западная, мкр-н Западный,

18 Мая, А. Абденнановой, Атчапар, Достлукь, Достлик, Карасу-Базар, Сельби, Чадыркермен, Виноградная, Зеленогорская, Новая, Эбасанова.

ДЖАНКОЙ И ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН

с 0:00 до 2:00; с 4:00 до 6:00; с 8:00 до 10:00; с 12:00 до 14:00; с 16:00 до 18:00; с 20:00 до 22:00

с.Солёное Озеро, с.Ермаково, с.Копани, с.Придорожное, с.Столбовое, с.Островское, с. Заветное, с.Пушкино, с.Мелководное, с.Яснополянское, с.Рюмшино, с.Мартыновка, с.Зереный Яр, с.Медведевка, с.Тургенево, с.Передмостное.

пгт Азовское (част),с.Табачное,с.Хлебное, с.Майское

с 2:00 до 4:00; с 6:00 до 8:00; с 10:00 до 12:00; с 14:00 до 16:00; с 18:00 до 20:00; с 22:00 до 24:00

с. Целинное, с. Выпасное, с. Пахаревка, с. Луганское, с. Новокрымское, с.Тутовое, с. Павловка, с. Источное, с.Лазурное, с. Лобаново, пос. Ясное, с. Ударное, с. Ковыльное, с. Пробуждение;

ул. Луначарского, с. Днепровка, с. Мирновка, с. Тимофеевка, с. Калиновка, с. Рысаково с/х потребители;

с. Маслово, с. Овощное, с. Субботник, с. Комсомольское, с/х потребители.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ

20:25-22:25, 00:25-02:25, 04:25-06:25, 08:25-10:25, 12:25-14:25, 16:25-18:25

ул. 2 Гвардейской Армии 63-127, ул. Больничная 74,47А, ул. Желябова 71/А,ул. Кропоткина 42, 44, 44/А, 46, 47/33, 48, 49, 50, 51, 52/74, 53, 54, 55, 57, 63/А, ул. Репина 4, 4/А, 4/Б, 6, 8, 8/А, 8/Б, 10, 10/А, 12, 12/А, 13/2, 15, 17, 18, 19, 19/А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/А, 27, 28, 29, 30, 30/А, 32, 34,

ул. Транспортная 10,12,14, 19, 19/11, 21, 23,29,

ул. Дм. Ульянова 43, 43/2, 45, 45/А, 47, 78, 80, 82, 86/А,49,49/А,51,51/А; пер Железнодорожный 33-20; ул. Короленко 50-60; ул. Немичевых 35/40; ул. Рабочая 104,109;

ул. Больничная 21, 23, 23/А, 27, 29, 31, 33, 35, 35/70, 37, 37/67, 39, 41, 43, 43/61, 56, 60, 60/А, 62, 62/68, 64/69, 66, 70/А, 72, 76, 78, ул. Вольная 3, 3/А, 26, 28, 30, 32, 34, 36/43, 38, 40/А, 42, 44, 46, ул. Дальняя 12, 20, 22, 24, 26-28, 28/А, 30-32, ул. Партизанская 55, ул. Перовской 1, 3-11, 13-48, 20/А, 26/А, 34/А, 38/А, 50, 53, 55-68, 58/А, 60/А, 62/А, 63/А, 64/А, 71, 73, 73/А, ул. Халтурина, ул. Шмидта 14, 14/А, 16, 18-38, 18/А, 20/А, 35/А, 40, 41, 42/24, 43-48, 44/17, 50, 52, 54, 56, 58, 58/А, 60, 62, 64, 66, ул. 2 Гвардейской Армии 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/А, 37, 39, 41, 43, 47/А, 49, 51, 53, 55, 55/А, 57, 57/А, 59, ул. Желябова 2-10, 12, 14/13, 15-34, 18/А, 18/Б, 22/А, 35/А, 36-41, 43, 44, 44/31, 46, 46/А, 48-65, 48/А, 50/А, 54/А, 69, 69/А, 71, ул. Крапоткина 1-10, 13-37, 15/А, 16/А, 19/А, 22/А, 28/А, 28/Б, 39, 41, 43, 59/72, ул. Немичевых 1-56, ул. Пестеля, ул. Рылеева, ул. Сельвинского, ул. Средняя 81/2, 81/А, 83, 83/А, 85, 89, 89/А, 93, 99, 105, 105/А, ул. Гражданская 60,60/20, пер. Гражданский 7, 9, 13, пер Больничный 2-25; пер Вольный 3-16; пер Тухачевского 3-22; ул. Тухачевского 1-24; ул. Ульянова (Дм.) 60-66; ул. Эскадронная 12.

21:00-23:00, 01:00-03:00, 05:00-07:00, 09:00-11:00, 13:00-15:00, 17:00-19:00

п-д Семашко 1-6; пер Василевской 2-10; пер Кобылянской 3-16; пер Суворова 2-12; пр. Победы 29-89; ул. 9 Мая 60-88; ул. Интернациональная 127-135; ул. Кобылянской 3-40; ул. Луговая 3-30; ул. Островского 46-71; ул. Полтавская 5; ул. Серова 57-78; ул. Суворова 3-27; ул. Тимирязева 32-59; ул. Чапаева 18-89

ул. Загородняя 143, ТСН ДНТ Весна, СПК «Геолог», СПК «Отдых», ТСН «СНТ «Уют»

21:50-23:50, 01:50-03:50, 05:50-07:50, 09:50-11:50, 13:50-15:50, 17:50-19:50

ул. Конституции 27,29,21; ул. Мичурина 18,20; ул. Островского 40,42; ул. Тимирязева 25-30; ул. Чапаева 29,29/31,29/А,31; ул. Черноморское шоссе 3,3/А,7/А,8,17/А

ул. Молодежная 2-4; ул. Г. Десантников 1-25; ул. Морская 1-13

22:30-00:30, 02:30-04:30, 06:30-08:30, 11:30-13:30, 15:30-17:30, 19:30-21:30

п-д 9 Мая; п-д Новоселовский 13/20, 16, 17/18, 18, 20, 22, 24, 26, 28; п-д Серова, пер Блюхера, пер Мирный, пер Островского, пер Тимирязева, ул. 60 лет Октября 15, 16, 18, 14, 20, 14/А, 18/А, 21-24, 22/А, 28, 26, 4, 6, 6/А, 8, 8/А, 12; ул. 9 Мая 1, 1/Г, 2/13, 3, 3/А, 4, 4/А, 5-18, 7/А, 19/23, 20-25, 26/2, 27-30, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; ул. Конституции 42, 44, 46, 48, 48/А, 50/33, 54, 56, 58, 62, 64, 3, 5, 32, 34, 30, 36, 19, 40; ул. Космодемьянской (Зои), ул. Матросова, ул. Мирная, ул. Мичурина 3, 5-8, 7/А, 10/А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39; ул. Новоселовская, ул. Островского 1, 3, 3/А, 5, 7-10, 10/А, 12-29, 19/А, 21/А, 26/А, 27/А, 31, 37, 39, 41; ул. Первомайская 29, 5/2, 5/А, 7, 15, 17, 25; ул. Серова 34/10, 1/19, 2/21, 3-15, 3/А, 5/А, 7/А, 14/А, 15/32, 16/34, 17, 17/33, 18/35, 19, 20, 21/10, 22/12, 23, 23/7, 24/9, 25-30, 31/8, 32, 36/11, 38, 42/17, 42/7, 44, 44/2, 46, 53/9, 55, 55/А, 56, 56/11, 58; ул. Тимирязева 3, 4, 6, 7, 11, 13, 13/А, 15, 15/А,17/8, 19, 21, 23/60, 43; ул. Чапаева 1, 3; ул. Якира, ул. Интернациональная 99, 101, 103, 105, 107, ул. Токарева 67, ул. Фрунзе 44, 46, 48, 50, 50/107, 52

23:00-01:00, 03:00-05:00, 07:00-09:00, 11:00-13:00, 15:00-17:00, 19:00-21:00

Исмаил-Бей, мкрн «Спутник-2», п. Новый, СТ Авиатор, СТ Дружба

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ

с 00:00 до 02:00, с 04:00 до 06:00, с 08:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00:

п. Аджимушкай — ул. Парахина 2-36, 15, 7а, 11а, ул. Коммунаров 1-27, ул. Мокарова 29-8, 1 -3, ул. Парахина 4-6, 40, 72, ул. Коммунаров-31-47, 34а-46, 34б, 56-48, ул. Данченко 4, 51, 3/29, 15/33, ул. Металлургов 4-16, 17-38, ул. Тельмана 6, 6а-8, Школа, Медпункт, Библиотека, магазин, ул. Коммунаров-51-87, 56-48, 51-87, ул. Макарова 10, 44-64, 7-25, ул. Коммунаров 2-4, 10-36/2, ул. Мальченко 2-36, 1-30, ул. Пешерная 1, ул. Бурмина 18-20, 19, 23-27, 3-13, ул. Аджимушкайская 6, 26, 3-33, 2-8, 3-9, ул. Обороны 2, 8, 3-9, ул. Краснопартизанская 4-24, 1-51 ул. Донченко 10-26,15а-31,Быт 3 кат пос.Аджимушкай ул. Чебаненко 2-62, 1, 47, Царский курган, ул. Ягунова 4-20, 1-31, 2 ул. Курганская 2-26, 1, 21 ул. Карпекина 1-21, Магазин, ул. Парахина 96-118, 3-31, Пер. Парахина 14-22, 11-13а, 5, 2-4, ул. Видная 1-1а, 16, 3-7, ул. Мачтовая 5-9, 1-3, 4-22, 3, 23, 4-6, 8,3 2-46, 27-37, ул. Пещерная 2-30, 3-31 Мемориал » Аджимушкай», ул. Ягунова 42, 49, 39, 35, ул. Чайкина 4-26, 2-27, ул. Коммунаров 123, 64-82, 89-121, 125-131, ул. Парахина 126, 55-43, 2-12, 3-11, ул.Восточная 1 ул. Пажарского 6, 78, 1-13, ул. Резаная 17-38, ул. Спартака 30-32, 9-17.

ул. Тарасова 39-41, ул. Дальняя 12,3-9,13-2, ул. Правды 8-46,54, ул Марсовая 2а-46,7-9,4-16,1-3 ул. Русская 16-30, 15-29, ул. Лучевая 54-74,57-71, ул. Ноябрьская 2-14, 1-33, ул. Генерала Львова 4-22, 3-27, 29, ул. Переясловская 34-52, 23, 37, ул. Воловодова 29, 28-42, 35-51, ул. Состровского 53-105, 90, 108, 99, ул. Франко 18, 42, ул Ушинского 48, ул. Правды 52, 56, 64, 70, 72, ул. Карташова 66-68, ул. Кутузова 30-42, 27-41, 12-24, 11-23, ул. Русская 4-12, 3-11, ул. Украинская 4-12, 3-11, ул Дружбы 4-22, 3-19, ул. Лучевая 52-54, 47-49, ул. Толбухина 16-20, 9-25, ул. Переясловская 2-26, 3-19, ул. Гагарина 106-120, 92-96, 16, 59-103, 4, 105-123, ул. Широкая -19-29, ул. Приветная 2/3-8 ,3-9, ул. Киевская 52-106, 47-49, ул. Карташова 4, ул. Володарского 6-18, 3-27, ул. Лучевая 46, 48/40, ул. Прокопьева 28а-38, 29-43, ул. Франко 8-10, 16, ул. Мачтовая 4-22, 3-33, ул. Воловодова 4-24, 1-99.

ул. Горького 4-14, 5, ул. Гагарина 3 32 (корп1, 2) , пер. 2й Портовый 2-8, 1-5, ул. Кирова 53-57, 61, 93, 95, 99 , 80-106, 139, 149, 74, 76, ул. Прибойная 2-6, 5, 15,

ул. Буденного 19, 21, 22, 24, 28, ул.Блюхера 3, ул. Буденного 20, 26, 30, 32, ул. Ворошилова 1-5, ул. Херсонская, ул. Одесская, ул. Новороссийская, ул. Буденного 3, 5, 10, 11, 12, 9, 15, 7, 4, 8, 6, 13, 15, 17, 23. ДС

ул. Ген.Петрова 6, 8, ул. Ген. Петрова 10, 12, 14, 3, 16, 18, 20, ул. Сморжевского 3, ул. Кирова 121, 119, 103 107.Аптека, Школа, Автостоянка, инспекция связи ул. Сморжевского 1.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

с 21:00 до 23:00; с 03:00 до 05:00; с 09:00 до 11:00; с 15:00 до 17:00

с. Яркое Поле: ул. Комсомольская, Зеленая, Солнечная, Степная, Шевченко, Полевая, Урожайная, Первомайская, Заречная, Фрунзе, Садовая, Ленина, Учительская, Спортивная, пр. Красносельского.»

с. Синицыно: ул. Ласкина, Карташова, Калинина, Курякова, Гоголя, Тельмана, Евдокимова, Юбилейная, Советская,

с. Красновка, с. Владиславовка.

с 23:00 до 01:00; с 05:00-07:00; с 11:00 до 13:00; с 17:00 до 19:00

г. Старый Крым: ул. Ленина, Виноградная, 2-я Дачная, Стамова, Фонтанная, пер. Дачный, тупик Дачный, Спартака, Коммуны, Кркпская, пер. Логвинова, Речная, Суворова, Партизанская, пер. Свердлова, Воровского, пер. Короткий, пер. Пионерский, Октябрьская, Островского, Шевченко, Пролетарская, Б.Стояновых, Грина, Советская, К.Либкнехта

с 01:00 до 03:00; с 07:00 до 09:00; с 13:00до 15:00; с 19:00 до 21:00

п.Кировское: ул. Восточная, Фрунзе, Вокзальная, Шевченко, Советское Шоссе, Р.Люксембург, Горького, Комарова, Юбилейная, Абденановой, Западная, Якутская, Авдет, Сувбаши, Яны-Дунья, Бирлик, Азатлык, Сахарова, Трудовая, Полевая, Геройская, Красносельского, Заводская, Султана А., Краснобаева.»

с. Яркое Поле: ул. Энтузиастов, Новоселов, Высоцкого, Десантников, Степная, с. Новопокровка, с. Васильковое.»

с.Изюмовка: ул.Новая, Виноградная, Шоссейная, Калинина, Водохранилище, Интернациональная, Южная; с.Отважное, Ключевое, с.Первомайское: ул.Парашютная.»

с. Кринички, с. Абрикосовка: ул. Ленина, Курская, с. Бабенково: ул, Сумская, Молодежная, с. Матросовка»

с. Бабенково: ул. Трудовая, Южная, Западная, Кооперативная, Северная, Крымская, Заречная, Луговая.

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН

с 07:20 до 9:20, с 15:20 до 17:20

— пгт Октябрьское: ул. Тельмана, ул. Ф. Соловья, ул. Калинина, ул. Кирова, пер. Кировский, ул. Курчатова, ул. Мичурина, пер. Железнодорожный, ул. Линейная, ул. Центральная, ул. Керменчи, ул. Дружбы, ул. Вишневая, ул. Кленовая, с Новоалексеевка, пгт Октябрьское: ул. Маяковского, пер. Лесной, пер. Водопроводный, пер. Полевой, ул. Кондрашина, 10-23; ул. Карла Маркса, 1-49 (нечет), 2-28 (чет.); ул. Тяговая Подстанция, с. Цветковое, пгт Октябрьское(част.).

С 9:20 до 11:20, с 17:20 до 19:20

— с. Пятихатка(част.), с. Менделеево, с. Курганное, с. Заречное, пгт Октябрьское: ул. Кондрашина, 68, 70, 72, 80, 82, 84, 86; пгт Октябрьское: ул. Кондрашина, 29-33; ул. Кржижановского, 3-5(нечет.), 4-10А(чет.).

с 11:20 до 13:20, с 19:20 до 21:20

— с. Ленинское, с. Прямое, с. Звездное, с. Краснознаменка, с. Симоненко, с. Трактовое, с. Рогово, с. Тимошенко, с. Дубровка, с. Машино.

с 13:20 до 15:20, с 21:20 до 23:20

— пгт Октябрьское: ул. Комсомольская, ул. Украинская, ул. Горького, ул. Толстого, ул. Чехова, ул. Гвардейская, ул. Гоголя, пер. Степной, с. Амурское, пгт Октябрьское: ул. Кондрашина 2-56; с. Искра, с. Новозуевка.

КРАСНОПЕРЕКОПСК И КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН

с 02:00 до 04:00, с 06:00 до 08:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00

— с. Пятихатка: ул. Северо-Крымская, ул. Фрунзе, ул. Новая, ул. Школьная, ул. Киевская.

— с. Суворово: Ул. Октябрьская, ул. Калоева, ул. Бережного, ул. Гагарина;

— г. Армянск: Ул. Генерала Корявко 23-35.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

с 23:00 до 02:00, с 5:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00

с. Войково, пгт Ленино: ул. Привокзальная, ул. Энгельса, пер. Школьный, ул. Фрунзе; ул. Пушкина,), ул. Мичурина, ул. Гагарина, ул. Заводская; ул. Садовая, ул. Советская, ул. Некрасова; ул. Чехова,ул. Энергетиков, ул. Азовская, ул. Молодежная,; ул. Маяковского; ул. Фрунзе,с. Ильичево: ул. Комарова, ул. Чернышевского, ул. Пушкина, ул. Шевченко, ул. Молодежная; ул. Гагарина.

с 2:00 до 5:00, с 8:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00

с. Глазовка, с. Осовины, с. Юркино (554 абоню); СТН «Аджимушкаец», с. Бондаренково, с. Курортное, с. Войково, с. Новоотрадное(частич.), с.Белинское, с. Ивановка, с. Приозерное с.Горностаевка, с. Фонтан, с. Ленинское, с. Новониколаевка с. Пташкино, с. Прудниково, с. Марфовка, с. Новоселовка с. Марьевка, с. Вязниково, с. Борисовка, с. Заветное, с. Яковенково, с. Костырено, с. Набережное.

НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН

с 21-00 до 23-00; с 01-00 до 03-00; с 05-00 до 07-00; с 09-00 до 11-00; с 13-00 до 15-00; с 17-00 до 19-00.

с. Желябовка: ул. Заречная, ул. Юбилейная, ул. Жукова, ул. Украинская, ул. 60 лет СССР, ул. Путевая, ул. Дружбы, пер. Набережный, ул. Набережная, ул. Тренёва, ул. Гагарина (частично), ул. Первомайска (частично), ул. Желябова, ул. Центральная (частично), ул. Садовая (частично), ул. Крымская, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Солнечная;

с. Желябовка: ул. Гагарина (частично), ул. Первомайская (частично), ул. Садовая (частично), ул. Южная, ул. 40 лет Победы, ул. Центральная (частично), пер. Мира, ул. Придорожная, ул. Мира, ул. Зеленая, с. Ивановка, с. Заречье, с. Кукурузное, с. Тамбовка, с. Тарасовка.

с 23-00 до 01-00; с 03-00 до 05-00; с 07-00 до 09-00; с 11-00 до 13-00; с 15-00 до 17-00; с 19-00 до 21-00.

с. Садовое, с. Косточковое, с. Фрунзе, с. Приречное, с. Серово, с. Жемчужное, с. Пены, с. Дрофино, с. Стрепетово, с. Ястребки.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

с 00:00 до 02-00, с 04:00 до 06:00, с 08:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00

— с. Левитановка, с. Калинино, с. Гришино, с. Фрунзе все улицы.

с 02:00 до 04-00, с 06:00 до 08:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00, с 22:00 до 24:00

— с. Войково ул. с. Дмтриево, с. Черново, с. Свердлово, с. Дмитровка, с. Ровное, с. Панфиловка, с.Сусанино.

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН

— 1 очередь — с. Новоселовское, с. Северное;

— 2 очередь — с. Ручьи, с. Камышное, с. Коммунарное, с. Федоровка, с. Огороднее, с. Максимовка, с. Кумово;

— 3 очередь — с. Славянское, с. Стерегущее, с. Аврора, с. Огни, с. Кукушкино, с. Орловка, с. Котовское, с. Рылеевка, с. Славное.

САКИ И САКСКИЙ РАЙОН

с 00:00 до 02-00, с 04:00 до 06:00, с 08:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00

— населенные пункты: Луговое, Карьерное, Рунное, Глинка, Столбовое, Лушино, Кольцевое, Огневое, Вересаево, Желтокаменка, Тунельное, Нива, Зерновое, Водопойное, Низинное, Сизовка частично, Ильинка, Лесновка, Шелковичное(частичн), Саки(частич), Поповка;

с 02:00 до 04-00, с 06:00 до 08:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00, с 22:00 до 24:00

— населенные пункты: Уютное, Суворово, Каменоломня, Дачи, с. Победное, Лиманное, Известковое, Спутник-1, Спутник-2, Штормовое, Приветное, Хуторок, Крыловка, Садовое, Молочное, Ромашкино, Витино.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ

с 08:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00

— ул.Кипарисная, ул.Янтарная, ул. Дмитрия Ульянова, ул.А.Тейфук, ул.Грибная, ул.Звездная, ул.А.Джеппера, ул.Целинная, ул.Заводская, ул.Залесская, ул.Степная, ул. Залесская, Аральская, 60 лет Октября, Гавена, Русская, Зенитная, ул.Тюленина,60-81; ул.Хохлова,88-130; ул. Трансформаторная, 6; ул. Аллейная 2-26,3-29,28-30,9,31; ул. Южная,12,29-59,1-23; ул. Авиационная,58-68; ул. Стадионная 30,47-53,1-47; ул.Каховская,2-14,1-5; ул. Лексина, 8-10,1-5,7a, 12-38,11а/2а,11-41,43; Переулок Поселковый 44-8,1-9,2-4; ул. Металлистов 2-34,1-37; Переулок Городской 14,9-15,2-6; ул.Парижская 2-20,1-15; ул.Поселковая 2-18,1-29; ул. Индустриальная 30-32,43-65,34-48,67-77; ул.Аллейная 1; ул.Загородняя 2-12,1-17; ул.Украинская 28-62,37-75; ул.Элеваторная 93-123,127; Переулок Нижний,2-24,53-57; Генерал Васильева 2-20, 24-30; Трансформаторная 10, 3; Заречный переулок 24-28; Складская 2-24, 1-19; Элеваторная 2; Нижняя 12-28, 13-37; ул.Чешмеджи 2-24,1-21,26-36,23-33; ул.Дертколь 2-22,1-23,24-36,25-35; ул.Тав-Даир,2-12,14-24; ул.Аджи-Эли 2-16,1-19,20-30,15-25; Пер.Дертколь 1-11; ул.Буюк-Яшлав 2-20,1-21; ул.Дертколь 36-48; ул.Дерекой 2-20,1-19; ул.Тав-Даир 1-19; ул.Къарагъач 2-22,1-21; ул.Къалымтай 2-22,1-21; ул.Армутлыкъ 2-22,1-21,23; пер.Армутлыкъ 2-16; ул.Кок Козь 11; ул.Фотисала 27,39; ул.Ак-Мечеть 10-16,11-15; ул.Алма-Так 26,23; ул.Ак-Меджит 4,23,25,32; ул. Маршала Жукова 22; ул.Мерхамет 50; ул.Ш.Алядин 44,23; ул.Къаралез 20,30; ул.Уркуста 19; ул.Булганак 5; ул.Мерхамед 1; ул.Мисхор 20,4; ул.Коктебель 1; ул. Маршала Жукова 15,40; ул М.Донсокго 4; Иртышская 2а; Г. Сталинграда 1а; Семафорная 6; Глухова 2-32, 1-25, 33/2; Контейнерная 3-6; Льдозаводская 2-24, 1-23; Сигнальная 2-22, 1-13; Сиреневая 2-16, 1-19; Обская 10-12; Амурская 90-92, 121/53;

с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00, с 22:00 до 24:00

— ул. Крылова, Производственная, Инге, Интернациональная, Жидкова, Полигонная, Батурина, Козлова, Коммунальная, Училищная, СТ «Радуга», СТ «Коммунальник», СТ «Пневматик», СТ «Мебельщик», СТ «Электрификатор», СТ «Полиграфист», СТ «Веселая долина», СТ «Водник», СТ «Автомобилист», СТ «Нерудник», СТ «Пневматик 2», СТ «Крым-хлеб», СТ «Салгирка», СТ «Электромашевец», СТ «Энергетик», СТ «Луч», СТ «Монтажник», СТ «Шинник», СТ «Привал», СТ «Ягодка», СТ «Домостроитель», СТ «Энергия», СТ «Автобусник», СТ «Автобусник 2», СТ «Полёт», СТ «Пчёлка», СТ «Садовод», СТ «Бодрость», СТ «Изыскатель», п. «Белое», п. «Каменка» (част.), Свобода (част.), ул. З.Рухадзе 28,22,16,20,24-48,31-55,84,88,85,96,63-79,50-78,57-61,99; ул. Генерала Родионова 44-54,23-25,38-42,15-15б,4-34,68-70; ул. В.Дацуна 26-42,31-47; ул. Народная 69-71,78-98,63-77; ул. И.Голубца 8-40, 40-62,3-23; ул. Туркенича 1,12-30,5-17; ул. У.Громовой 26-32; ул. Б.Хохлова 16-26,55-71, 30-66,75-113,73-81,71б; ул. Тюленина 2/36-54,3-57, 58-62,57-81; ул. Л.Шевцовой 2/30-24,1-23,26-48,25-51; ул. О. Кошевого 94-96,103-105; ул. Симферопольская 52-70,55-59; ул. Крылова 135-139,145,174,172,141,139А,149,174а; ул. Коммунальная 61,61 Г,43А,61Б,41А,61А,14Б,34,36,55-57а; ул. Коммунальная 39; п.Кирпичное (мкр Марьино); ул. Бела Куна 5а-7,3-5, 9-9а,3-9а,7-9,3-5,15, 19-19а,21,17, 35,33,31,27,25; пер. Эфсане 2,5,7; Спартанская 2-6,1-5,7,9; пр. Победы, Ахтра 2-26,1-23; Дачная 2-32,1-17; Золотистая 2, Белое 2, Галеба ГП-2, Объездная 5,29; Феодосийская 1; пер. Лавандовый 2; Николаевская, Морозова, СТ «Изумруд», Киевская 181, 191; Никонорова.

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

с 02:00 до 04-00, с 06:00 до 08:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00, с 22:00 до 24:00

— населенные пункты: с. Перевальное, с. Пионерское, с. Доброе, с. Заречное.

с 00:00 до 02-00, с 04:00 до 06:00, с 08:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00

— населенные пункты: с. Доброе, с. Пионерское, с. Перевальное, с. Заречное.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

с 04:00 до 06:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00

— с. Черноземное, с. Алмазное, с. Раздольное, с. Корнеевка, с. Демьяновка, с. Лебединка, с. Варваровка, с. Октябрьское, с. Заветное, с. Шахтино, с. Марково, с. Краснофлотское, п. Советский: ул. Гастелло, ул. Дзержинского, пер. Чехова, ул. Чехова, ул. Пушкина, пер. Севеврный, пер. Крымский, ул. Обьездная, ул. Шалфейная, ул. Абдуроманова, пер. Речной.

с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00

— с. Ровенки, с. Некрасовка, с. Дмитровка, с. Урожайное, с. Присивашное, п. Советский ул. Юбилейная, ул. Окреченская, ул. Зои Космодемьянской, ул. Суворова, ул. Крымских партизан, ул. Механизаторов, д.34.

с 02:00 до 04:00, с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00

— с. Чапаевка, с. Новый Мир, с. Ново-Николаевка, с. Коломенка, с. Хлебное, п. Советский ул. 40 лет Победы, ул. Энергетиков, ул. Пролетарская, пер Пролетарский, пер Школьный, ул. Кирова, пер Комсомольский, ул. Первомайская, пер Больничный, ул. Механизаторов, пер Дивинского, пер Чкалова, ул. Чкалова, ул. 50 лет СССР, пер Сташевского, ул. Первомайская, ул. Строителей, ул. 40 лет Победы, ул. Спортивная, пер Спортивный, ул. Студенческая, ул. А. Матросова, пер Южный, ул. Манукалова, ул. 30 лет Победы, пер Мотяхина.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК

с 00:00 до 02:00, с 04:00 до 06:00, с 08:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00

— г. Судак: ул. Алуштинская, кв. Асрет, кв. Сосновый Бор. п. Новый Свет: ул. Голицына, ул. Шаляпина, с. Морское: ул. Школьная, ул. Марема Мартынова, ул. Озен-Бою, ул. Челеби Джи-хана, ул. Акимова Акима, ул. Кадыр Амет Мухтара, ул. Ленина, ул. Кийик Аблямита, ул. Идрисова, ул. Озен-Бою І, ул. Озен-Бою ІІ, пер. Горный, пер. Громовский, ул. Чехова, ул. Зеленая, ул. Калинина, пер. Новый, пер. Почтовый, с. Дачное: ул. Виноградная, ул. Садовая, ул. Лесная; с. Веселое, с. Междуречье, с. Ворон, с. Громовка.

с 02:00 до 04-00, с 06:00 до 08:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00, с 22:00 до 24:00

— г. Судак: ул. Коммунальная д.9,107, ул. Восточное шоссе д.26,28,102,106,238,360, ул. Алчак-Кая, район Алчак, ул. Чобан-Заде, ул. Ашик-Умер, ул. Гаспринского, ул. Манжил, ул. Ачиклар, ул. Георгиевская, ул. Джами, ул. Челеби Джихан, ул. Сейт Оглы Сейдамета, ул. Склонная, ул. Нижняя, ул. Феодоссийское шоссе, ул. Аджибей, ул. Айбатлы, ул. Инициативных д.95-125; ул. Заречная д. 65-100; ул. Яблоневая д.46-136; ул. Тополинная д.30-59; ул. Чалаш-Смаил д. 1-16; ул. Мамеди, ул. Сейтосмана Исаева, ул. Авдет, ул. Восточное шоссе50,51,51а,52,53,53а,54,54а,55,57,62; ПЖСК «Славяне», ЖСК «Лучистый», ул. Адмиральская, ул. Сиреневая, с. Дачное: ул. Миндальная, ул. Десантная д.5,7,9; ул. Горная 49, 49а; с. Богатовка, с. Миндальное, с. Солнечная Долина: ул. Гнездилова, пер. Садовый, ул. Черноморская, пер. Пионерский, пер. Виноградный, ул. Матвиенко, пер. Парковый, ул. Школьная, пер. Цветочный, пер. Морской, ул. Шендерева, ул. Южная, ул. Заречная, пер. Северный, пер. Солнечный д.1-5; с. Морское: ул. Сиреневая, ул. Тополевая, ул. Садовая, ул. Лазурный берег, ул. Шевченко, ул. Гоголя, ул. Пушкина, ул. Энгельса, ул. Заречная, пер. Горького, ул. Карла Маркса.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ФЕОДОСИЯ

с 00:00 до 02:00, с 04:00 до 06:00, с 08:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00

— г. Судак: ул. Алуштинская, кв. Асрет, кв. Сосновый Бор. п. Новый Свет: ул. Голицына, ул. Шаляпина, с. Морское: ул. Школьная, ул. Марема Мартынова, ул. Озен-Бою, ул. Челеби Джи-хана, ул. Акимова Акима, ул. Кадыр Амет Мухтара, ул. Ленина, ул. Кийик Аблямита, ул. Идрисова, ул. Озен-Бою І, ул. Озен-Бою ІІ, пер. Горный, пер. Громовский, ул. Чехова, ул. Зеленая, ул. Калинина, пер. Новый, пер. Почтовый, с. Дачное: ул. Виноградная, ул. Садовая, ул. Лесная; с. Веселое, с. Междуречье, с. Ворон, с. Громовка.

с 02:00 до 04-00, с 06:00 до 08:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00, с 22:00 до 24:00

— г. Судак: ул. Коммунальная д.9,107, ул. Восточное шоссе д.26,28,102,106,238,360, ул. Алчак-Кая, район Алчак, ул. Чобан-Заде, ул. Ашик-Умер, ул. Гаспринского, ул. Манжил, ул. Ачиклар, ул. Георгиевская, ул. Джами, ул. Челеби Джихан, ул. Сейт Оглы Сейдамета, ул. Склонная, ул. Нижняя, ул. Феодоссийское шоссе, ул. Аджибей, ул. Айбатлы, ул. Инициативных д.95-125; ул. Заречная д. 65-100; ул. Яблоневая д.46-136; ул. Тополинная д.30-59; ул. Чалаш-Смаил д. 1-16; ул. Мамеди, ул. Сейтосмана Исаева, ул. Авдет, ул. Восточное шоссе50,51,51а,52,53,53а,54,54а,55,57,62; ПЖСК «Славяне», ЖСК «Лучистый», ул. Адмиральская, ул. Сиреневая, с. Дачное: ул. Миндальная, ул. Десантная д.5,7,9; ул. Горная 49, 49а; с. Богатовка, с. Миндальное, с. Солнечная Долина: ул. Гнездилова, пер. Садовый, ул. Черноморская, пер. Пионерский, пер. Виноградный, ул. Матвиенко, пер. Парковый, ул. Школьная, пер. Цветочный, пер. Морской, ул. Шендерева, ул. Южная, ул. Заречная, пер. Северный, пер. Солнечный д.1-5; с. Морское: ул. Сиреневая, ул. Тополевая, ул. Садовая, ул. Лазурный берег, ул. Шевченко, ул. Гоголя, ул. Пушкина, ул. Энгельса, ул. Заречная, пер. Горького, ул. Карла Маркса.

с 02:00 до 04-00, с 06:00 до 08:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00, с 22:00 до 24:00.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

с 00:00 до 02-00, с 04:00 до 06:00, с 08:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00

— населенные пункты: с. Кировское, с. Низовка, с. Дозорное, с. Задорное, с. Леоновка.

с 02:00 до 04-00, с 06:00 до 08:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00, с 22:00 до 24:00

— населенные пункты: с. Красная поляна, с. Внуково.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА

08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00 – 18:00, 20:00-22:00, 00:00-02:00, 06:00-08:00

— п. Алупка ул. Ленина, ул. 1 мая, ул. Фрунзе, ул. Р. Люксенбург, пер. Приморский, ул. ЮБШ-42, ул. Дарсановская 9, ул. Репина; ул. Горная; ул. Макаренко, ул. Дм. Ульянова, ул. Найденова, п. Парковое, пгт. Никита,

10:00-12:00, с 14:00 – 16:00, 18:00-20:00, 22:00-00:00, 02:00-04:00

– г. Алупка ул. Калинина, Дворц.ш., Ялтинская, Севастопольское шоссе (частично), пос. Гапра, ул. Риекская, ул. Родниковая, Парковый спуск, ул. Тамарлы, ул. Субхи, ул. Горького, ул. Соловьева, поселок Кацивели, п. Кастрополь, г. Ялта ул. Малышева, ул. Свердлова, ул. Мухина, ул.Дзержинского, ул. Весенняя, ул. Московская, ул. Руданского, ул. Калинникова, ул. Цветочная, ул. Макаренко, ул Куйбышева, ул. Киевская, ул. Стахановская, ул.16 апреля, г. Ялта ул. Ломоносова, ул. Кирова, ул. Маршака, Манагарова, Кирова, Котельникова, Халтурина, пер.Новый, Войкова, Кирова, Соханя (частично).

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