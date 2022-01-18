«АллергоЦентр» и стоматологическая клиника «Доктор Зет» — есть повод провести отпуск в Новороссийске

Туроператоры отмечают: тенденция 2022 года — значительная часть россиян, планирующих отпуск вне дома, интересуются путешествиями, в которых развлечения отнюдь не на первом плане. Два «пандемийных» года сделали своё дело: мы стали заботится о своём здоровье больше. Как результат, число тех, кто на отдыхе планирует «не тюленем на пляже лежать», а посвятить время оздоровлению, растёт в прогрессии. В какие российские регионы стремятся соотечественники на процедуры? В топе наиболее популярных: Алтай, Калининградская область, Кавказ, Крым.

И, разумеется, Краснодарский край. Его города славятся не только санаториями и лечебницами, в которых буквально «поднимают» на ноги страждущих, но и медицинскими центрами самых разных специализаций. Так, к примеру, в Новороссийск точно имеет смысл отправиться в отпуск тем, у кого в планах — заполучить «голливудскую улыбку» или же разобраться со столь неприятным диагнозом как аллергия, а заодно и пройти комплексное обследование.

«АллергоЦентр» — лечим причину болезни, а не проявления

Согласно статистики, более 60% россиян в той или иной мере, но страдают аллергическими проявлениями. У кого-то жизнь в буквальном смысле слова прекращается в период активного цветения растений, другие задаются вопросом — «А не будет ли приступа аллергии?», когда пробуют какой-то новый для себя продукт, третьи же страдают явными аллергическими реакциями, но «не пойми когда, не пойми на что». Причём речь идёт как о взрослых людях, так и о детях. Как спасается большинство от напасти? Практика показывает — в основном, медикаментами. И не всегда прописанными медиками, а чаще купленными по случаю. Есть ли в таком случае надежда на излечение? Увы, но в большинстве случаев нет. Купируются симптомы болезни, но не сам недуг.

Между тем, говорят специалисты частной медицинской клиники в Новороссийске «АллергоЦентр», подавляющему большинству аллергиков можно помочь, навсегда «стерев» из их карт такой диагноз. Просто нужно лечить причину болезни, а не её проявления.

В нашем медицинском центре предлагается широкий спектр услуг, охватывающих такие медицинские направления, как дерматология, аллергология, терапия, гинекология, вертебрология, эндокринология. Работает психолог, в том числе и детский, мануальный терапевт, массажист, специалист по работе с детьми с ДЦП. Можно сделать УЗИ, вакцинироваться, сделать различные прививки и сдать общемедицинские анализы. Работает косметолог и кабинет лазерной эпиляции, — поясняют специалисты «АллергоЦентра».

Надо ли говорить, что такой комплексный подход помогает прийти к результату не только быстрее, но и усилить эффект оздоровления?

Стоматологическая клиника «Доктор Зет» (бренд Dr.Z) — мечты сбудутся



И без преувеличения: каждый второй россиянин, если не мечтает о голливудской улыбке, то хочет здоровые зубы — точно. Проблема здесь — ну боимся мы стоматологов!!! Потому оттягиваем визит к врачам этого профиля до тех пор, пока не начинаем «на стены лезть» из-за того, что «зубная фея» требует отдать ей все зубы сразу, безбожно «пытая» их кариесом. Совет бывалых — найти по-настоящему своих врачей, которые на практике развенчают миф, что лечить зубы — страшно и больно. Если такая проблема у вас есть, то наведаться в Краснодарский край за её решением однозначно стоит. А точнее — стать пациентом стоматологической клиники в Новороссийске «Доктор Зет» (бренд Dr.Z). Основания, по которым стоит сделать такой шаг, вполне резонны:

У нас ведут прием терапевты, ортопеды, ортодонты, хирурги, имплантологи, гигиенисты. Клиенты клиники могут здесь избавиться от таких проблем, как: кариес, пульпит, пародонтит, заболевания десен, патологии прикуса, отсутствие зубов, неэстетичная форма и цвет зубов. Наши доктора осуществляют профессиональную чистку от зубного налета, отбеливание с помощью нескольких систем. Опытные стоматологи-хирурги и имплантологи занимаются удалением зубов любой сложности, установкой зубных имплантов, — отмечают специалисты клиники.

И — да: все манипуляции осуществляются на высококлассном современном оборудовании. А это, говорят эксперты, вкупе с профессионализмом сотрудников клиники — залог того, что болевые ощущения сведены к минимуму.

Лечение на отдыхе — цена вопроса

«Во сколько обойдётся путь к здоровью?» — естественно, этим вопросом задаётся каждый отпускник. Тем более, когда речь идёт не о стандартном отдыхе, проходящем по принципу «из дома на пляж и обратно», а о «процедурном». Разумеется, лечение редко обходится дёшево, если, конечно, есть цель не «отбыть номер», а получить результат по максимуму. Однако, и сэкономить можно.

Как? К примеру, в упомянутых выше клиниках всегда действуют какие-либо акции на услуги. Существуют скидки для определённых категорий пациентов.

Что же касается лечения «в отпуск» в российских городах-курортах как такового и экономии. По словам специалистов, цель может быть достигнута с меньшими тратами, если отказаться от следования принципу «Всё включено». То есть, отдать себя в руки не санаториям и пансионатам с их оздоровительными программами и не всегда нужными процедурами, а «бить прицельно» по конкретным недугам, проходя лечение в специализированных центрах, при этом арендуя квартиру и наслаждаясь отдыхом в полной мере, без традиционных «санаторных ограничений».

Новороссийск с его клиниками, говорит статистика, в топе городов России (по уровне профессионализма медперсонала, классу оснащённости центров оборудованием, адекватной ценовой политике), специализирующихся на таком виде лечебного туризма.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!