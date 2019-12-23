АН «Мультидом»: 24 года работы, играющий тренер и коллектив — семья профессионалов

Напомним, для АН «Мультидом» декабрь — пора праздничная: агентство недвижимости отмечает в этот месяц свой День рождения. В 2019-ом 7 декабря отпраздновали — ни много ни мало (!) — 24 года — здесь. Для предприятия — внушительный срок, буквально свидетельствующий, что у его руководителей есть «тайные знания» о том, как пройдя «огонь, воду да медные трубы», не просто выжить в бизнес-среде, а и год за годом укреплять свои позиции, становясь сильнее, ярче и профессиональнее. Как? А секретов особых и нет, говорят «мультидомовцы»:

Мы постоянно учимся и постоянно растём. И не через силу! Мы рады тому, что стремимся знать всё больше и больше. И именно поэтому мы эффективны. Такое перманентное обучение новому — гарантия того, что наши клиенты могут быть уверены: мы надёжные и грамотные партнёры. Мы способны решить практически любую задачу. 24 года наш коллектив действует так, и это то, что мы берём с собой в 25-й год нашей деятельности, — отмечает директор АН «Мультидом» Наталья Массальская.

На 14 или 57 дней сделки? Корпоративный секрет

Отметим: в слово «обучение» и руководители, и сотрудники АН «Мультидом» вкладывают исключительно практический смысл. Сделки обязывают: у каждой — свои особенности.

Работа риэлтора состоит из мелочей. Чтобы, к примеру, прийти к логическому завершению, как кажется, простой сделки «купли-продажи», необходимо состыковать множество разрозненных деталей. Причём единого алгоритма для проведения сделок не существует, — констатирует директор «Мультидома». — Да и сами сделки не похожи друг на друга: у каждой свои сроки, свои документы (наличие или отсутствие), ожидания и надежды участников, обременения, сложности… Всё это необходимо свести в единое целое. Нужный результат получается только в том случае, если риэлторы просчитывают каждый свой шаг и каждое своё действие — от начала сделки до её завершения. И часто приходится проходить какие-то «дороги» впервые, потому как появляются новые законодательные нормы, программы, требования и т.д. Это обучение? Да! Так нарабатывается опыт, который и позволяет сотрудничать с клиентами максимально эффективно.

Впрочем, и без «теории» в АН «Мультидом» не обходятся. Так, 24 год работы агентства отмечен нововведением — открыли для сотрудников Школу.

Обучаются в ней сотрудники всех филиалов «Мультидома». Кто-то не знает одну тему, кто-то другую. Обучением уже интересуются и сотрудники из других агентств. Но мы пока, правда, заточены на внутрикорпоративное обучение — раскрывать наши конкурентные преимущества не готовы. А на них в Школе мы как раз и делаем акцент. Говорим о видах расчётов, о налогах и их оптимизации, о тех же сроках сделок. Мы ведь можем рассчитать их буквально до дня, чтобы клиент понимал, что к чему. От начала до конца. На какой-то программе мы… грубо говоря… видим на 14 дней деньги, а на какой-то и на 57. Это кажется невозможным, но мы можем это рассчитать! В этом профессионализм. Хорошие риэлторы должны это знать, и мы эти знания даём. Все те нюансы, которые помогают выстраивать с клиентами отношения, дающие результат, — отмечает Наталья Массальская.

Если из 10 остаётся один, то это нормально

Минувший год для АН «Мультидом» был отмечен и появлением новых сотрудников. По словам Натальи Массальской, во многом — это событие.

Стажёры у нас есть всегда, но очень немногие из них переходят в разряд сотрудников. Если из десятка один остаётся, то это нормально. Почему такая статистика? Потому что риэлторская деятельность — тяжёлый труд. Платят за работу и результаты. Тут многих могу разочаровать: считается, что сфера недвижимости — дело, которое может быстро сделать богатым. Товар дорогой и будешь получать много. За этим люди сюда и приходят. Но это не совсем так. Элементарно: риэлтор больше 5-7 сделок в месяц физически сделать не может. Не потому, что он плохой, а потому, что это затратно по времени. Документооборот, организация процессов, сотрудничество с различными ведомствами и организациями. Но такое количество сделок — удел «звёзд». Некоторые же люди две сделки в месяц делают – и это тоже хорошо, а некоторые и одну через месяц. А какой результат — такие и деньги. Так что бытующее мнение, что здесь просто хорошо платят, я развенчиваю. Это труд. Тяжёлый труд. Поэтому стажёры не всегда остаются, — говорит Наталья Массальская.

Есть ли в риэлторской деятельности такое понятие как «талант»? Есть, уверена директор АН «Мультидом». Как и во всех сферах. А что же удача?

Есть те, кто «сразу и много», а есть те, кто делает одну сделку в полгода и больше из него не выжмешь. А ведь учишь такого сотрудника наравне с тем талантливым. И разница между ними, как правило, в той самой удаче. Ну и в стремлении развиваться, разумеется: сегодня имеющихся знаний уже мало. Надо больше знать с каждым днём, — делает вывод Наталья Массальская.

Играющий тренер и коллектив-семья



За 24 года деятельности АН «Мультидом» из небольшого агентства превратился в компанию с филиалами во всех районах Севастополя (в 5 мкрн, к слову, отделение открыли этой осенью — здесь). Как работает структура сегодня?

Не хаотично — точно. Система есть и она довольно строгая, но всё исключительно на мне — как некоторым кажется — не держится. У нас есть начальники разных отделов – ипотеки, коммерческой недвижимости, работы с сертификатами, есть оценщик и т.д. У филиалов есть свои руководители. В центральном офисе существуют две бригады, у которых также есть свои менеджеры и агенты. Не всё на мне замыкается, но мне обязательно кладут на стол уже готовое дело. Которое до меня проверяют, чтобы ничего не упустить, но иногда и я ловлю эти недостающие «бумажки». На данный момент я — играющий тренер. То есть, я понимаю тот самый 57 день каждой сделки. Понимаю до тонкостей. Ещё и потому, что программ новых, связанных с недвижимостью, много. И во всех мне приходилось и приходится разбираться сначала самой, чтобы потом доносить до других. Чтобы тиражировать затем эту услугу, — подчёркивает директор АН «Мультидом». — Я вижу сверху те задачи, которые стоят перед нами. Есть план, есть действия, есть технологии. Не будь этого – многое было бы в хаосе.



А ещё есть человеческие отношения: жизнеспособность предприятия, уверены в АН «Мультидом», зависит и от того, насколько комфортно людям в качестве его сотрудников.

Мы за жизнь! Мы за то, чтобы у наших сотрудников были семьи, рождались дети. Мы помогаем друг другу, когда трудно и больно, радуемся друг за друга, когда есть какие-то личные достижения. И в этом плане мы стараемся расти. Для укрепления позиций предприятия отношения внутри коллектива крайне важны, — отмечает Наталья Массальская.