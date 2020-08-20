Арбидол одобрили «Зеленым крестом»

Российский противовирусный препарат Арбидол официально признан фармацевтическим сообществом как эффективное средство борьбы с коронавирусом. Лекарство получило премию «Зеленый крест».

Международную премию «Зеленый крест» вручают уже на протяжении шести лет, и за это время она стала самой авторитетной и представительной в фармацевтическом сообществе. Премию вручают в десятках номинаций по таким направлениям, как работа аптечных сетей, персона, компания и бренд года, лучшие IT-решения. Шорт-лист премии определили почти 30 тысяч специалистов отрасли, а лучших выбрали 1200 членов экспертного совета.

В 2020 добавилась новая, более чем актуальная номинация – лекарственный препарат, который выбирается для лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции. Таким медикаментом стал арбидол. В Китае его широко применяли в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Препарат включили в национальную программу диагностики и лечения пневмонии, вызванной COVID-19.

В Россию коронавирусная инфекция пришла позже, пик пандемии пришелся на весну этого года. Тем не менее, Арбидол вошел в перечень рекомендованных Минздравом средств для борьбы с коронавирусом нового типа SARS-CoV-2.

На данный момент в России зафиксировано более 942 тысяч случаев заболевания, 755,5 тысячи пациентов выздоровели. Скончались более 16 тысяч человек.

Отечественные ученые разработали вакцину против COVID-19. На следующей неделе должно начаться проведение пострегистрационных клинических испытаний вакцины. В них планируется задействовать около 40 тысяч человек. На этой стадии специалисты оценивают не только иммуногенность и безопасность новой вакцины, но и ее эпидемиологическую эффективность, сообщил заместитель директора центра Гамалеи Денис Логунов.

Источник: Комсомольская правда