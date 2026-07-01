Армрестлер Аметхан Абдураманов из Крыма победил на Всероссийском турнире памяти Асланбека ЕналдиеваЗнай наших!сегодня, 10:01АрмспортАвторКрымский спорт

С 24-го по 28-е июня во Владикавказе прошли масштабные Всероссийские соревнования по армрестлингу памяти Асланбека Еналдиева. Этот турнир по праву считается одним из самых престижных и конкурентных стартов российского армрестлинга – в девятый раз он собрал сильнейших рукоборцев страны, чтобы определить лучших из лучших и почтить память выдающегося спортсмена и наставника.

Асланбек Еналдиев – заслуженный мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, чемпион СССР, многократный чемпион РСФСР, серебряный призер чемпионатов мира и Европы. Завершив выступления в тяжелой атлетике, он посвятил себя армспорту, долгие годы возглавлял Федерацию армрестлинга Северной Осетии и воспитал целую плеяду звезд. Именно его памяти был посвящен нынешний турнир.

В напряженной борьбе на правой руке в весовой категории до 85 кг уверенную победу одержал симферополец Аметхан Абдураманов – мастер спорта международного класса по пара-армрестлингу. Воспитанник тренеров Андрея Шаркова и Александра Филимонова в очередной раз подтвердил свой высокий класс, не оставив соперникам ни единого шанса.

Для тех, кто следит за крымским спортом, имя Аметхана Абдураманова давно стало легендой. Известный под прозвищем «Железная рука», спортсмен в детстве лишился левой руки в результате удара током, но это не помешало ему стать одним из сильнейших армрестлеров страны. В его активе – титулы чемпиона мира, семикратного чемпиона России, четырехкратного обладателя Кубка России. Федерация армрестлинга России признавала его лучшим спортсменом страны по пара-армрестлингу в 2021, 2023, 2024 и 2025 годах.

Сегодня Аметхан Абдураманов не только продолжает побеждать на турнирах самого высокого уровня, но и передаёт свой опыт – он является главным тренером сборной команды Республики Крым по пара-армрестлингу и тренирует ветеранов СВО в симферопольской спортшколе № 2.

Всего во Владикавказе за награды IX Всероссийского турнира боролись 269 спортсменов из 21 региона России. Соревнования проходили как среди любителей, так и среди профессионалов – для последних турнир памяти Еналдиева является одним из главных стартов сезона.

Организаторами выступили Министерство спорта России, Министерство спорта Северной Осетии и Федерация армрестлинга России. Благодаря такой поддержке турнир давно вышел за рамки региональных соревнований и прочно занял место в календаре сильнейших рукоборцев страны.

Поздравляем Аметхана Абдураманова и его тренеров с очередной яркой победой! Крымский спорт продолжает радовать нас громкими успехами на всероссийской арене.

источник: Крымский спорт

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