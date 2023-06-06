БФ «Гольфстрим»: шестилетнему Артёму очень нужа ваша поддержка и срочная помощь

С полутора лет Артём страдает от всевозможных страхов. Он боится мыть голову, боится стиральной машины. Но самое страшное у мальчика сформировался страх дефекации. Из-за этого у шестилетнего ребенка в кишечнике образовались каловые камни и проблемы с желудком, что серьезно угрожает его здоровью. Чтобы эти проблемы не привели к необратимым процессам ребенку необходима срочная помощь.

Специалисты детского инклюзивного центра «Вместе весело шагать» уже провели предварительную диагностику и составили индивидуальную программу занятий для Артёма, у которого расстройство аутистического спектра, по преодолению страхов и формированию новых поведенческих реакций. Сейчас идёт работа по адаптации ребенка к занятиям, в непривычном помещении и к работе с специалистами (незнакомыми людьми). Это необходимый этап для эффективного взаимодействия и помощи ребенку. Впервые он получил профессиональную помощь и поддержку в своей нелегкой борьбе со страхами, — говорят специалисты.

Артём из многодетной семьи, где единственным кормильцем является папа. Оплатить помощь специалистов центра «Вместе весело шагать» семье не по карману.

У Артёма еще есть возможность справиться со своими страхами, но в одиночку этого не преодолеть мальчику нужна срочная помощь, до того, как он пойдет в школу на следующий год.

Поможем Артёму Глинину как можно скорее получить квалифицированную поддержку – это единственный шанс мальчика сохранить здоровье и обрести шанс на нормальную жизнь в обществе! Благодаря вашей поддержке Артём уже начал заниматься со специалистами детского инклюзивного центра «Вместе весело шагать». Но собранных денег для первого курса реабилитации не хватило, — поясняют ситуацию в БФ «Гольфстрим».

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