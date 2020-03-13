Бизнес-миссия выполнима. О чем договорились Крым и Объединенные Арабские Эмираты

В ходе бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты крымчане обсуждали вопросы выхода с экспортом продукции на рынок ОАЭ.

Крымская делегация во главе с заместителем Председателя Совета министров Республики Крым — министром финансов Республики Крым Ириной Кивико при участии министра экономического развития Республики Крым Дмитрием Шеряко и директора Южного регионального Центра поддержки экспорта Натальи Серовой провела второй насыщенный рабочий день, — сообщили в Совмине РК.

Крымчане посетили Торгово-Промышленную Палату Аджмана ОАЭ. Встречал делегацию президент палаты Абдулла Аль Мувайджи. В рамках встречи совместно с другими представителями власти и бизнеса Аджмана обсуждались возможности и перспективы сотрудничества.

Аджман – это отправная точка в установлении прочных отношений со всеми Эмиратами. Для Крыма налаживание отношений с Торгово-промышленной палатой, в первую очередь, означает успешное закрепление позитивного образа республики и решительного настроя крымчан, – отметила Ирина Кивико.

Также крымская делегация посетила Российское представительство Белгородского университета. В ходе мероприятия обсуждалась возможность открытия в Аджмане филиала Крымского федерального университете имени В.И. Вернадского, а также перспективы поддержки крымских университетов Эмиратами.

Развитие данного направления не только экономически выгодно для сферы крымского образования, но и значительно повышает престиж образовательных услуг полуострова, – прокомментировала Ирина Кивико.

Завершился визит посещением свободной экономической зоны в Аджмане.

Вскоре крымские товары и услуги смогут быть полноценно представлены на динамичном и прогрессивном рынке ОАЭ, – подвела итог поездки вице-премьер РК.

Фото и материалы: пресс-служба минфина РК.