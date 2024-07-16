Благодаря новому оборудованию урологи Симферопольской ЦРКБ проводят малоинвазивные операции

Как рассказал главный врач медицинской организации Юрий Семенов, в этом году в хирургическое отделение за счет средств нормированного страхового запаса для урологической службы были закуплены тулиевый лазер для проведения литотрипсии (дробления камней), уретерореноскоп (эндоскопический инструмент) и манипуляционный цистоскоп.

Данное оборудование позволяет без разрезов, через естественные мочевыводящие пути, выполнять диагностические исследования и оперативные вмешательства, направленные на обследование мочеточников и мочевого пузыря, а также дробление камней, находящихся в них. Такие виды вмешательств являются малоинвазивными, что улучшает степень переносимости вмешательства пациентами и значительно уменьшает срок последующей реабилитации. Также, при помощи данного оборудования возможно выполнять экстренные оперативные вмешательства, направленные на дренирование верхних мочевыводящих путей при острых обструктивных пиелонефритах.

Кроме того, в арсенале оснащения урологической службы Симферопольской центральной районной клинической больницы также имеется биполярный резектоскоп, с помощью которого врачи планируют начать выполнять малоинвазивные операции при аденомах предстательной железы. Таким образом, оснащение современнейшим оборудованием, в том числе, районных медицинских организаций позволяет расширить спектр проводимых ими оперативных вмешательств и повысить доступность медицинской помощи для пациентов, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК