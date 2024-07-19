Более 170 семей из Крыма получили пособие при усыновлении ребенка

Особое внимание государственной политики направлено на поддержку семей, которые приняли на воспитание ребенка. При передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается единовременное пособие. Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, рассказал заместитель управляющего отделением Социального фонда России по РК Сергей Бугаев. Он отметил, что с начала года региональное отделение СФР назначило такое пособие 174 семьям из Крыма.

Стандартная сумма этого пособия предусматривается в том же размере, что и пособие при рождении ребенка – 24 604 рубля. Но есть случаи, когда размер пособия увеличивается и составляет более 187 тысяч рублей. Такая сумма выплачивается, когда в семью принимают ребенка с инвалидностью или ребенка старше 7 лет, – рассказал Сергей Бугаев.

Выплату могут оформить усыновители, опекуны и приемные родители. При усыновлении двух и более детей пособие полагается на каждого из них.

Также в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, Сергей Бугаев рассказал о выплате пособий по беременности и родам, оплате больничных по уходу за ребенком, оформлении единого пособия и ответил на другие вопросы, волнующие крымчан.

Полная запись эфира доступна по ссылке по ссылке.

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