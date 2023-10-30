Бумажный полис в прошлом? Все больше автомобилистов оформляют электронный ОСАГО

Оформление электронных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности стало доступно с 1 июля 2015 года и за первые шесть месяцев существования е-ОСАГО 56 тысяч автомобилистов оформили полис онлайн. В течение следующего года, когда у страховых компаний еще не было обязательств по продаже электронных ОСАГО и многие из них имели соответствующую опцию как дополнительную, было оформлено 330 тысяч е-ОСАГО.

С января 2017 года страховые компании, являющиеся действительными членами Российского Союза Автостраховщиков (РСА), обязаны предоставлять клиентам возможность приобретать полис ОСАГО в электронном виде по закону. С этого момента начался активный рост оформления е-ОСАГО.

Как говорят в РСА, увеличение количества электронных ОСАГО с каждым годом связано с диджитализацией общества и удобством для страхователей в онлайн оформлении обязательной «автогражданки».

Возможность приобретать товары и услуги онлайн распространяется на многие сферы. Однако рынок ОСАГО является одной из ведущих отраслей по диджитализации в стране. За время существования возможности оформления ОСАГО онлайн для все большего количества людей покупка такого полиса становится удобной и привычной системой, когда не нужно ехать в офис страховой компании. Для оформления е-ОСАГО водителю необходимо пройти регистрацию в личном кабинете на сайте своей страховой компании и заполнить заявление. Указанные в нем данные будут проверены через автоматизированную информационную систему, – цитиурет пресс-служба президента РСА Евгения Уфимцева.

По словам эксперта, система оформления электронного ОСАГО наиболее комфортна для автомобилистов и все большее количество водителей предпочитают оформлять онлайн-полис. Об этом свидетельствует увеличение доли электронных ОСАГО по сравнению с долей бумажных полисов. Так, в 2019 году доля ОСАГО в электронном варианте составила около 45,7% (16,7 млн полисов) от всех продаж обязательной «автогражданки». По итогам 2020 года доля е-ОСАГО составила уже 50% (17,8 млн) от всех проданных полисов. Далее она перешагнула отметку в половину проданных полисов и еще через два года составила 57,8% от всех проданных за 2022 год полисов обязательной «автогражданки», а число проданных электронных полисов ОСАГО выросло на 9% по сравнению с 2021 годом (с 21,4 млн в 2021 году до 23,3 млн в 2022 году).

За период с января по сентябрь 2023 года доля электронных полисов оказалась больше, чем за весь прошлый год – 61%. А количество проданных е-ОСАГО оказалось выше на 9,5%, чем в аналогичном периоде 2022 года (18,9 млн и 17,2 млн соответственно).

Напомним, для того чтобы оформить электронный полис, водителю понадобится: документ, подтверждающий личность, свидетельство о регистрации автомобиля и водительские удостоверения тех, кто будет вписан в ОСАГО.

При запросе полиса сотрудником ГИБДД автомобилист может предъявить его на экране смартфона – такая функция доступна с 2019 года. Либо, при желании, водитель может распечатать электронный документ, чтобы всегда иметь бумажную версию с собой, если, например, батарея на смартфоне разрядится. Если водитель не предъявит имеющийся полис ОСАГО, то его ожидает штраф 500 рублей.

источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»