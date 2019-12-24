Чем и «почём» кормят по дороге в Крым? Меню вагона-ресторана в поезде «Таврия»

Предновогодний экспресс сообщением Санкт-Петербург — Севастополь движется по регионам нашей необъятной родины, всё больше приближая своих пассажиров к Крыму. Кто-то спит, кто-то читает, кто-то смотрит фильмы, а журналисты Туристического портала Крыма наведались в вагон-ресторан поезда «Таврия». Чем кормят пассажиров и какие суммы значатся на ценниках?

Утром предлагают омлетом с сыром (280 рублей), яичницей с помидорами (250) овсяной, гречневой или рисовой кашами (120-150 руб.), блинами с разными начинками (от 150 рублей). Также есть выпечка, печенье. Из напитков — чай, кофе, соки.

В основном меню — бефстроганов из курицы, азу по-татарски, свиной эскалоп, жаркое, сёмга, медальоны из говядины. Цены на горячие блюда — от 300 до 600 рублей. Из первых блюд здесь есть украинский борщ, солянка и куриный суп с лапшой. Стоимость — от 200 до 270 рублей. Разнообразить свою трапезу можно салатами и холодными закусками, их стоимость — от 200 до 390 рублей.

Для самых маленьких пассажиров разработано отдельное детское меню. Так, юные гости «Таврии» могут отведать овощной салатик (120 рублей), суп-лапшу с курицей (180 рублей), тушёную курицу в соусе с отварными макаронами (240 рублей).

Также в ресторане есть шоколад, снеки, закуски, сандвичи, фрукты и многое другое. В меню представлен и широкий ассортимент алкогольной продукции.

Не обошли вниманием, — отмечает «Турпортал Крыма», — в вагоне-ресторане «Таврии» и сторонников ЗОЖ. Здесь разработано особое вегетарианское меню. Стоимость блюд — от 120 до 200 рублей.

И ещё раз: первый поезд, прибывший на полуостров, встретит Севастополь утром 25 декабря.