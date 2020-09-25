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Чешется нос. Значение приметы на каждый день недели
иллюстрация: ds-iconicbeauty.com

Чешется нос. Значение приметы на каждый день недели

Опубликовал: Admin в Полезные новости и обзоры 22:36 25.09.2020

К чему чешется нос? Наше тело не напрасно подаёт нам определенные сигналы. Знатоки поговаривают, что каждый из них не только соответствует нашему внутреннему самочувствию, но и может предсказать ближайшее будущее. По мнению специалистов, это связано прежде всего с психологическим настроем и окружающей энергией космоса. А он тоже, в свою очередь, подаёт сигналы, связываясь с нами через тонкие
импульсы нашего сознания.

Так что нос может чесаться не только на нервной почве. И не только по двум расхожим в народе причинам — «получить в нос» или «выпить». Все гораздо глубже. Эксперты даже изобрели так называемую «чесалку», которая помогает по дням недели предсказать, к чему же ваш нос не даёт вам покоя.

Чешется нос по дням недели

  • Ваш нос зачесался в понедельник? Обратите внимание на рабочие дела. Могут возникнуть проблемы или неожиданные трудности.
  • Если чешется нос во вторник? К веселью, хорошей компании и гостям.
  • Зудит нос в среду? К приятному сюрпризу или милому подарку.
  • А если ваш нос зачесался в четверг, вы познакомитесь с очень приятным молодым человеком или девушкой. И это знакомство может запросто перерасти в нечто большее. Либо же, если у вас уже есть вторая половинка, ждите приглашение на свидание.
  • Чешется нос в пятницу? Самое время развлечься и отдохнуть. Не возбраняются вечеринки и немного спиртного. Главное — в меру.
  • Нос зачесался в субботу, поосторожней с финансами! Эта примета сулит вам возможные убытки, а может даже кражу! Лучше воздержаться от крупной покупки.
  • Ну а если ваш нос зачесался в воскресенье, будет осторожны. Можно запросто поссориться с близкими людьми.

Важно, какая именно часть носа у вас чешется

  • Если это кончик носа, ваш ждут приятные встречи, веселые застолья, отличные новости и удачные покупки.
  • А вот чешущаяся переносица предвещает одни проблемы, беды, ссоры и даже нездоровье кого-то из близких.
  • Чешется правая ноздря? Готовьтесь к повышению на работе и приятным романтическим приключениям!
  • А если зачесалась левая — наоборот, прислушайтесь к своей второй половинке, чтобы избежать крупной ссоры. А на работе будьте особенно внимательны — начальство за вами следит!
  • Так же зудящее правое крыло носа сулит финансовую удачу, а вот левое — непредвиденные траты и денежные потери.
  • Внутренняя сторона носа чешется к финансовому благополучию. А вот зуд под носом означает возвращение к былому возлюбленному. Удачным одно будет или нет — зависит только от вас.

Чешется нос у мужчин или у женщин

  • Для женщин чешущийся внутри нос означает неприятности.
  • Чешется правое крыло носа? Готовьтесь! У вас не будет отбоя от мужчин!
  • Чешется левое? Ваш избранник может вас обмануть! Будьте осторожны!
  • Мужчинам зудящий нос справа предвещает крупную прибыль.
  • А вот крылья носа чешутся к агрессии и дракам.
  • Ну а если чешется кончик носа, будьте сдержаны по отношению к спиртному и не доверяйте случайным женщинам.

Чешется нос? Прислушивайтесь к сигналам тела, а вдруг они — те самые знаки Вселенной, благодаря которым сможете заглянуть в собственное будущее.

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Чешется нос. Значение приметы на каждый день недели

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