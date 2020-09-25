Чешется нос. Значение приметы на каждый день недели

К чему чешется нос? Наше тело не напрасно подаёт нам определенные сигналы. Знатоки поговаривают, что каждый из них не только соответствует нашему внутреннему самочувствию, но и может предсказать ближайшее будущее. По мнению специалистов, это связано прежде всего с психологическим настроем и окружающей энергией космоса. А он тоже, в свою очередь, подаёт сигналы, связываясь с нами через тонкие

импульсы нашего сознания.

Так что нос может чесаться не только на нервной почве. И не только по двум расхожим в народе причинам — «получить в нос» или «выпить». Все гораздо глубже. Эксперты даже изобрели так называемую «чесалку», которая помогает по дням недели предсказать, к чему же ваш нос не даёт вам покоя.

Чешется нос по дням недели

Ваш нос зачесался в понедельник ? Обратите внимание на рабочие дела. Могут возникнуть проблемы или неожиданные трудности.

? Обратите внимание на рабочие дела. Могут возникнуть проблемы или неожиданные трудности. Если чешется нос во вторник ? К веселью, хорошей компании и гостям.

? К веселью, хорошей компании и гостям. Зудит нос в среду ? К приятному сюрпризу или милому подарку.

? К приятному сюрпризу или милому подарку. А если ваш нос зачесался в четверг , вы познакомитесь с очень приятным молодым человеком или девушкой. И это знакомство может запросто перерасти в нечто большее. Либо же, если у вас уже есть вторая половинка, ждите приглашение на свидание.

, вы познакомитесь с очень приятным молодым человеком или девушкой. И это знакомство может запросто перерасти в нечто большее. Либо же, если у вас уже есть вторая половинка, ждите приглашение на свидание. Чешется нос в пятницу ? Самое время развлечься и отдохнуть. Не возбраняются вечеринки и немного спиртного. Главное — в меру.

? Самое время развлечься и отдохнуть. Не возбраняются вечеринки и немного спиртного. Главное — в меру. Нос зачесался в субботу , поосторожней с финансами! Эта примета сулит вам возможные убытки, а может даже кражу! Лучше воздержаться от крупной покупки.

, поосторожней с финансами! Эта примета сулит вам возможные убытки, а может даже кражу! Лучше воздержаться от крупной покупки. Ну а если ваш нос зачесался в воскресенье, будет осторожны. Можно запросто поссориться с близкими людьми.

Важно, какая именно часть носа у вас чешется

Если это кончик носа , ваш ждут приятные встречи, веселые застолья, отличные новости и удачные покупки.

, ваш ждут приятные встречи, веселые застолья, отличные новости и удачные покупки. А вот чешущаяся переносица предвещает одни проблемы, беды, ссоры и даже нездоровье кого-то из близких.

предвещает одни проблемы, беды, ссоры и даже нездоровье кого-то из близких. Чешется правая ноздря ? Готовьтесь к повышению на работе и приятным романтическим приключениям!

? Готовьтесь к повышению на работе и приятным романтическим приключениям! А если зачесалась левая — наоборот, прислушайтесь к своей второй половинке, чтобы избежать крупной ссоры. А на работе будьте особенно внимательны — начальство за вами следит!

— наоборот, прислушайтесь к своей второй половинке, чтобы избежать крупной ссоры. А на работе будьте особенно внимательны — начальство за вами следит! Так же зудящее правое крыло носа сулит финансовую удачу, а вот левое — непредвиденные траты и денежные потери.

носа сулит финансовую удачу, а вот левое — непредвиденные траты и денежные потери. Внутренняя сторона носа чешется к финансовому благополучию. А вот зуд под носом означает возвращение к былому возлюбленному. Удачным одно будет или нет — зависит только от вас.

Чешется нос у мужчин или у женщин

Для женщин чешущийся внутри нос означает неприятности.

Чешется правое крыло носа? Готовьтесь! У вас не будет отбоя от мужчин!

Чешется левое? Ваш избранник может вас обмануть! Будьте осторожны!

Мужчинам зудящий нос справа предвещает крупную прибыль.

А вот крылья носа чешутся к агрессии и дракам.

Ну а если чешется кончик носа, будьте сдержаны по отношению к спиртному и не доверяйте случайным женщинам.

Чешется нос? Прислушивайтесь к сигналам тела, а вдруг они — те самые знаки Вселенной, благодаря которым сможете заглянуть в собственное будущее.

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