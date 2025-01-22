Четыре предприятия Крыма начали год с улучшения производственных показателей

С началом нового года четыре крымские предприятия приступили к улучшению своих производственных показателей присоединившись к национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», который включает в себя федеральный проект «Производительность труда». Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
С этого года улучшать свои показатели будет отель в Алуште, строительная компания в Симферополе, завод холодильного оборудования в Красноперекопске и санаторий в Саках. Все они нацелены на внедрение современных методов управления и повышения эффективности, что позволит значительно улучшить их конкурентоспособность на рынке, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.
Напомним, что главная цель предприятий заключается в повышении производительности труда не менее чем на 5% ежегодно в течение всего периода участия в федеральном проекте «Производительность труда». Успех в этом направлении будет способствовать не только развитию самих организаций, но и укреплению экономики региона в целом.
В настоящее время в Крыму в федеральном проекте «Производительность труда» участвуют 55 предприятий.
источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
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