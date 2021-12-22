Чихалка на пятницу по времени суток. Правдивое толкование

Чихалка на пятницу. Чихалка это популярное женское гадание на любовь и другие жизненные события. Аналоги этого вида гадания известны очень давно, но впервые были систематизированы в древнем Китае. Именно там впервые люди увидели определенную причинно-следственную связь между чиханием и грядущим изменением в Судьбе. Толкования удобно сгруппированы по дням недели, времени суток и несут краткую информацию по предстоящему событию. Разумеется, предсказания не содержат в себе глобальных прогнозов на все случаи жизни, но определённо дают сигнал к возможному действу, давая нам время для подготовки. Гадание «Чихалка по времени» проверенный и доступный способ узнать недалёкое будущее. Достаточно запомнить день недели и час когда вы чихнули, а затем узнать толкование заглянув в гадание — Чихалка на пятницу. Главное условие достоверности, это естественность. При намеренном чихании, гадание не будет правдивым. Если чихнуть в пятницу, при недомогании, Чихалка также не будет правильной.

Чихалка на пятницу

Пятница целиком подвержена влиянию Венеры и наделяет нас чувством симпатии и любви, миролюбием, эстетическим вкусом и чувством прекрасного. В пятницу следует уделить особое внимание благотворительности и проявлению любви к ближним. Стоит стремиться к гармонии и красоте, к проявлению талантов в творчестве и мастерстве. Венера – символ любви, сердечности, красоты и искусства. Пятница — день который следует провести в развлечениях, наслаждениях и комфорте. Это планета заведует такими понятиями как способность к накоплению, разумному распоряжению финансами и ценностями, дарит нам красивый почерк и умение рисовать. В астрологии отвечает за женские энергии. Обитель – Телец, стихия –Вода.

Венера пробуждает в человеке стремление к прекрасному, заставляет искать взаимопонимание и гармонию. Планета личностного роста и высокой духовности. При использовании предсказаний — Чихалка на пятницу, следует учитывать эти факторы.

Кстати, для справки:

Чихание в норме происходит под действием химических или физических раздражителей слизистой оболочки носа, при нахождении в сухом помещении, беременности. Патологический симптом встречается при остром и хроническом рините, аллергическом насморке, синуситах и полипах носа.

Чихалка на пятницу по времени

Ночная чихалка на пятницу:

Если вы ночью проснулись от чиха, да к тому же чихнули несколько раз, то непременно взгляните на часы и прочитайте соответствующее времени предсказание.

00:00 — 01:00 — Сегодня, в течение дня вас ждёт хорошая новость или приятная неожиданность. Вероятнее всего вас удивят и обрадуют друзья. Не отказывайтесь от поступивших предложений. Вы давно нуждаетесь в отдыхе и заслужили свою толику радости и веселья. Проведите время в кругу друзей и возможно вам удастся завести полезное знакомство.

01:00 — 02:00 — Наступило время реализации самых смелых идей. Принимайтесь за дело с должным рвением и усердием, тогда всё сложится исключительно удачно. В предстоящих переговорах не бойтесь проявлять настойчивость, подкрепляя свою позицию весомыми аргументами. Чихалка на пятницу уверяет, вас ждёт успех в любом начинании.

02:00 — 03:00 — Если вам случилось чихнуть в пятницу к этому времени, знайте, что сегодня вам предстоит балансировать на грани. Желание сорваться и выйти из себя будет необычайно велико. Держите себя в руках, ибо любое сгоряча сказанное слово а тем более действие, приведёт к непоправимым последствиям. Если у вас дурное предчувствие, то лучше сегодня не выходить из дому.

03:00 — 04:00 — Не самые приятные новости… К вам испытывает симпатию женатый мужчина. Причём в нем зреет желание открыться вам в этом, с надеждой на взаимность. Чихалка на пятницу советует: ни в коем случае не соглашайтесь на этот адюльтер! Особенно если этот человек ваш начальник. Вы можете одним махом разрушить его семью и создать себе очень плохую репутацию.

04:00 — 05:00 — В течение оставшейся недели вы получите информацию, которая может быть очень полезна, если вы сумеете ею распорядиться надлежащим образом. Однако, если вы не чувствуете уверенности в своих силах, чтобы удержать ситуацию, лучше ничего не предпринимать, чтобы последующие за вашим решением события не обернулись вам во вред.

05:00 — 06:00 — Однако.. Оказывается из за вас идёт война! Ну ну.. не нужно вздрагивать. Это обычное мужское соперничество за право обладать ценным призом. Двое незнакомых вам мужчин, приятели, одновременно увидели вас на каком то мероприятии и сейчас решают, кто первый найдёт повод для знакомства. Ничего не предпринимайте, скорее всего они предпочтут дружбу — соперничеству.

Дневная чихалка на пятницу:

Если вы чихнули в пятницу, обязательно посмотрите на время, чтобы узнать точное предсказание на этот час. Используйте подсказки Чихалки на все случаи жизни.

06:00 — 07:00 — Если вам довелось чихнуть в пятницу в это время, знайте что сегодня, ближе к вечеру, вероятны серьёзные разногласия с близкими грозящие перерасти в крупную ссору. Однако избегать разговора не стоит. Выберите правильную тактику и подкрепите свои доводы весомыми аргументами, чтобы избежать непонимания. Будьте вежливы и требуйте того-же от оппонентов.



07:00 — 08:00 — Человек, с которым вы недавно прекратили общение продолжает думать о вас. Да и вы, признайтесь честно, не можете выбросить его из головы. Может наступил момент возобновить отношения?

08:00 — 09:00 — Случилось чихнуть в пятницу в это время? А как давно критически смотрели на себя в зеркало? Скорее всего пришло время придирчивой ревизии. Может настало момент для решительных экспериментов по смене стиля в одежде, духов, косметики и цвета волос? Обязательно сделайте маникюр и запишитесь к парикмахеру на следующую неделю.

09:00 — 10:00 — А вы верите Сонникам? Если до сих пор вы не интересовались этим видом предсказаний, то сейчас самое время начать. Ибо, в течение этой недели вам приснится мужчина, совершенно реальный персонаж, которого совсем скоро вы увидите в реальности. Постарайтесь запомнить сон, обратив особое внимание на внешность, место действия, одежду и поведение мужчины. При реальной встрече вы сразу его узнаете и если природа наделила вас хорошей памятью, спроецируете сновидение на реальный объект, что поможет вам в принятии правильного решения. Это важно, поскольку такая, предсказанная заранее встреча может быть судьбоносной.

10:00 — 11:00 — Самое время для улучшения отношений с любимым человеком. Вам стоит обсудить накопившиеся проблемы и наметить пути их решения. Этот разговор ни в коем случае не должен перерасти в выяснение отношений. Напротив, найдите добрые слова убеждения, поинтересуйтесь точкой зрения противоположной стороны и обязательно придите к компромиссу.

11:00 — 12:00 — Ничто так не укрепляет отношения как наличие общего хобби. Вы интересовались чем увлекается ваш любимый? О чём мечтает? Как бы ему хотелось проводить время отдыха? Пора плотно заняться этим вопросом. Разумеется, не стоит напрашиваться на совместный поход в гараж или навязывать ему курсы вязания крючком. Но совместная вылазка за грибами или на каток, просмотр и обсуждение понравившихся кинофильмов и книг просто обязательны.



12:00 — 13:00 — Совсем скоро вас ждёт увлекательный вечер в совершенно неожиданном обществе. Кто то из подруг представит вас своим знакомым и ваш привычный мир буквально перевернется. Но мероприятие это весьма рискованное. Потому, если вы не готовы к смелым экспериментам, лучше откажитесь от приглашения. Кстати, чихалка на пятницу советует не рисковать.



13:00 — 14:00 — Завтра вам предстоит довольно напряженный день. Придётся решать вопросы, которые вы откладывали что называется «в долгий ящик». Предстоит нешуточный стресс. Однако, если вы со всем справитесь это послужит заделом к долгосрочному благополучию и безмятежности.

14:00 — 15:00 — Если вам довелось чихнуть в пятницу к этому времени, то скоро вам предстоит принимать гостей. Скорее всего нагрянут родственники с добрым известием. Постарайтесь достойно их встретить приличным столом, уютной атмосферой и задушевными разговорами. Это будет приятный вечер укрепляющий ваши отношения.

16:00 — 17:00 — Чихалка на пятницу советует этот вечер провести дома. Если вы уже договорились с кем-то о встрече, найдите повод и отложите свидание. Уделите время себе. Займитесь домашними делами, почитайте книгу или посмотрите новый фильм. Постарайтесь не думать о делах и заботах.

17:00 — 18:00 — Недавно вы кого то серьёзно обидели. Причём произошло это случайно, вы, допустив резкость в выражениях совершенно не обратили на это внимание а человек оказался оскорблён в самых лучших своих чувствах. Постарайтесь припомнить это событие и найдите способ загладить вину.



18:00 — 19:00 — Сегодня, готовясь ко сну, загадайте желание и мысленно представьте человека, которого желаете увидеть в сновидении. Постарайтесь максимально подробно припомнить его внешность. Велика вероятность того, что во сне вы получите подсказку, которая поможет вам в принятии нужного решения.

19:00 — 20:00 — Некто испытывает к вам очень сильное влечение. Нет, он конечно волосы на груди от страсти не рвёт, но страдает неподдельно. Чем то вы его зацепили. Причём произошло это при большом скоплении людей. Возможно собрание, концерт, ни или просто толчея в супермаркете перед кассой. Постарайтесь, покопавшись в воспоминаниях, вычислить бедолагу. Ну а раскрыв его облик, поступайте по своему разумению. Читалка на пятницу в этом деле не советчица.

20:00 — 21:00 — Пожалуй вы давненько не встречались со старыми друзьями. Постарайтесь созвониться, назначить встречу и оговорить условие. Пусть каждый придёт не один а со своим лучшим другом. У вас появится прекрасная возможность завести новые а возможно и полезные знакомства.



21:00 — 22:00 — Если вам случилось чихнуть в пятницу в это время знайте, в ближайшие дни вас ожидает сюрприз. Возможны премии, находки и выигрыши. Ждите подарки и проявление внимания от близких вам людей. Не забудьте от души поблагодарить их за проявленное внимание. Им будет комфортно. Ведь дарить подарки гораздо приятнее, чем получать.

22:00 — 23:00 — Чихалка на пятницу предупреждает — завтра вы столкнётесь со проблемой сложного выбора. Тщательно взвесьте все «За» и «Против» и постарайтесь принять единственно верное решение. Время метода проб и ошибок у вас закончилось. Не играйте в рулетку.



23:00 — 24:00 — Завтра будьте особо осторожны в словах и поступках. Ваша обычная прямолинейность и склонность к преувеличению может привести к крупному скандалу, в котором вы окажетесь пострадавшей стороной.

ЧИХАЛКА ПО ВРЕМЕНИ И ДНЯМ НЕДЕЛИ

Стоит ли доверять предсказаниям?

Разумеется, доверять или не доверять гаданиям личное дело каждого. Но теперь, по прочтению этих предсказаний у вас появился реальный повод проверить их на деле. Если вам довелось чихнуть во вторник, то Положите Чихалку в закладки и обращайтесь к ней при появившейся возможности. За несколько визитов вы убедитесь что древние китайцы и наши прабабушки не зря уделяли ей пристальное внимание и пользовались повседневно. А убедившись в правдивости предсказаний, возвращайтесь к нам с комментариями.

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ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик

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