Чихалка на субботу по времени суток. Правильное толкование

Чихалка на субботу. Чихалка это популярное женское гадание на любовь и другие жизненные события. Аналоги этого вида гадания известны очень давно, но впервые были систематизированы в древнем Китае. Именно там впервые люди увидели определенную причинно-следственную связь между чиханием и грядущим изменением в Судьбе. Толкования удобно сгруппированы по дням недели, времени суток и несут краткую информацию по предстоящему событию. Разумеется, предсказания не содержат в себе глобальных прогнозов на все случаи жизни, но определённо дают сигнал к возможному действу, давая нам время для подготовки. Гадание «Чихалка по времени» проверенный и доступный способ узнать недалёкое будущее. Достаточно запомнить день недели и час когда вы чихнули, а затем узнать толкование заглянув в гадание — Чихалка на субботу. Главное условие достоверности, это естественность. При намеренном чихании, гадание не будет правдивым. Если чихнуть в субботу, при недомогании, Чихалка также не будет правильной.

Чихалка на субботу

Суббота целиком подвержена влиянию Сатурна и наделяет нас концентрацией, умением планировать, определять и использовать. Суббота не лучший день для бизнеса так как возможны финансовые потери. Стоит ограничивать свои потребности и меньше рассуждать о потерях и невыполнимых планах. Однако Сатурн покровительствует земле и недвижимости, поэтому сделки в этой сфере будут удачны. Сатурн олицетворяет собой логику, долг, рассудок и судьбу. Он очень консервативен и критичен. В этот день стоит отправиться на природу, провести время за размышлениями и медитацией. Стоит общаться со старшими и постигать мудрость предыдущих поколений. Сатурн отвечает за медлительность и непреодолимые препятствия, управляет сельским хозяйством и старыми вещами, олицетворяет старших. Управляет отречением от удовольствий, чужими странами, старостью и служению обществу. В астрологии отвечает за Долголетие и духовное освобождение. Обитель – Козерог, стихия – Воздух. Суббота — день когда следует расширять свои горизонты.

Сатурн наделяет человека целеустремленностью, упорством, трудолюбием и осторожностью. Заведует честолюбием, предусмотрительностью и централизацией. При использовании предсказаний — Чихалка на субботу, следует обязательно учитывать эти факторы.

Кстати, для справки:

Чихание в норме происходит под действием химических или физических раздражителей слизистой оболочки носа, при нахождении в сухом помещении, беременности. Патологический симптом встречается при остром и хроническом рините, аллергическом насморке, синуситах и полипах носа.

Чихалка на субботу по времени

Ночная чихалка на субботу:

Если вы ночью проснулись от чиха, да к тому же чихнули несколько раз, то непременно взгляните на часы и прочитайте соответствующее времени предсказание.

00:00 — 01:00 — У вас появился новый поклонник. Это совершенно незнакомый вам человек и сейчас он строит планы сближения. Как только он проявит себя, потрудитесь навести справки о его личности. Благо сейчас интернет предоставляет массу возможностей для этого. Будьте осторожны. Не все знакомства полезны.

01:00 — 02:00 — Чихалка на субботу предупреждает, что возможно ваш нынешний спутник не прочь завести знакомство и пофлиртовать с другой женщиной. Особого повода для беспокойства пока нет, но подобного рода связи рано или поздно разрушат ваш союз. Понаблюдайте за плутишкой и решите стоит ли вам быть вместе.

02:00 — 03:00 — Наступил спокойный период вашей жизни. Если вам довелось чихнуть к этому времени в субботу, знайте что сейчас вам нужно хорошенько отдохнуть, набраться сил и положительных эмоций. Период это не длительный, скоро вам предстоит вновь окунуться в гущу событий и бурлящий поток перемен захватит вас с головой. Используйте наступившее затишье с пользой. Разумеется лучше всего отправиться в отпуск и полноценно отдохнуть вдали от суеты.

03:00 — 04:00 — Если вам случилось чихнуть в субботу в это время то похоже, что в последнее время вы мало общаетесь с родственниками. А между тем они нуждаются в вашем тепле и добром слове. Найдите время посетить родителей. Возьмите с собой тортик и незамысловатые подарки. Проведите вечер в их кругу, а если останетесь на ночь они будут счастливы. Посетите и более старших родственников.

04:00 — 05:00 — Кое кто из ваших близких друзей не против перевести отношения в другую плоскость. Однако Чихалка на субботу уверяет, что друзья предназначены для дружбы и никак иначе. Всячески пресекайте подобные попытки. В противном случае вы, скорее всего ничего не приобретёте, но кроме дружбы потеряете ещё и уважение. Следуйте этому правилу и никто не станет шептаться за вашей спиной.

05:00 — 06:00 — Если вы сейчас влюблены, встречаетесь со своим избранником и строите планы на совместную жизнь, Чихалка на субботу считает, что вы уделяете ему слишком мало внимания. Вас постоянно что-то отвлекает, вы мало инициативны и у него создается впечатление о вашем равнодушии. Пора менять подход иначе у вас есть все шансы расстаться.

Дневная чихалка на субботу:

Если вы чихнули в субботу, обязательно посмотрите на время, чтобы узнать точное предсказание на этот час. Используйте подсказки Чихалки на все случаи жизни.

06:00 — 07:00 — Однако вы слишком доверчивы. Доверяете свои секреты и делитесь планами с подругами, которые в сущности совершенно посторонние люди. Они, подруги, зла вам не желая интерпретируют ваши слова по своему разумению и в свою очередь делятся ими с совершенно чужими вам персонажами. Именно так плодятся слухи и сплетни. Ничего хорошего этот «бабский сарафан» вам не принесёт. Постарайтесь попридержать язычок, для пользы дела.



07:00 — 08:00 — Если есть возможность, останьтесь сегодня дома. Проведите этот день за домашними делами и общением с близкими. Отдохните и наберитесь сил. Если возможности остаться дома нет, то постарайтесь максимально сократить общение с коллегами по работе. Занимайтесь своим делом не теряя времени на болтовню. В противном случае вас попытаются спровоцировать на скандал с далеко идущими последствиями.

08:00 — 09:00 — Ваше самомнение чрезмерно. К тому же вы весьма самонадеянны. Считаете свою точку зрения истиной в последней инстанции и инструкцией к действию. Кроме того, ваша привычка высказывать своё мнение по любому поводу чрезвычайно раздражает окружающих. Вам пора научиться быть скромнее и чаще держать язык за зубами. Это поможет сохранить уважение и дружбу коллег и близких вам людей.

09:00 — 10:00 — Выходя сегодня из дому, постарайтесь настроиться на позитивную волну. Велика вероятность того, что вам предстоит сложный день с массой трудновыполнимых задач. Кроме того, придётся столкнуться с выбором, решение в котором может серьёзно повлиять на вашу карьеру. Однако, если вы будете сохранять спокойствие, дружелюбность и не дадите себя спровоцировать, то достойно преодолеете все трудности.

10:00 — 11:00 — Если вам довелось чихнуть в субботу к этому времени, знайте, вас ждёт на редкость удачный день, наполненный позитивными эмоциями и приятными хлопотами. Не бойтесь вступать в переговоры, отстаивать своё мнение, доказывать свою правоту. Вы на коне. Сатурн к вам Благосклонен.

11:00 — 12:00 — Однако, кто то из вашего ближайшего окружения, что называется «положил на вас глаз». Отличная новость. Глаз это неплохо. Причём он, глаз этот, оценивает вас весьма придирчиво и строит далеко идущие планы. Присмотритесь к поведению ближайших особей мужеского пола, наверняка вы легко вычислите мечтателя. Решать вам, хотите вы более плотного общения или пусть всё останется на своих местах.



12:00 — 13:00 — Наступило время когда проще самой проявить инициативу, чем ждать милости от природы. Причём особенно, если это мужская природа. Нерешительная, нерасторопная и пугливая. Сделайте первый шаг, чихалка на субботу утверждает, что именно этого ждёт тот о котором вы думаете.



13:00 — 14:00 — Уделите особое время макияжу ибо сегодня, как считает Чихалка на субботу, к вечеру вы окажетесь в центре внимания. Постарайтесь выглядеть самым лучшим образом и приготовьтесь ловить восхищённые взгляды. Возможно вам предстоит новое, весьма перспективное знакомство.

14:00 — 15:00 — Если вам довелось чихнуть в субботу к этому времени, знайте, что вскоре вам предстоит новый, увлекательный роман с обаятельным мужчиной. Роман будет скоротечным, однако вы испытаете новые ощущения и получите свою толику удовольствия. Не беда, что вам суждено расстаться, вы останетесь хорошими приятелями.

15:00 — 16:00 — Зачастую, находясь в уже давно устоявшемся коллективе не замечаешь особых знаков внимания, принимая их за обычную вежливость и любезность. Однако стоит быть внимательнее к мелочам и тогда вам откроется удивительный мир невербального общения. Частенько, язык тела значит гораздо больше чем слова. Присмотритесь к коллегам.

16:00 — 17:00 — Завтра смело принимайтесь за любое дело. Чихалка на субботу советует решать финансовые вопросы, вести переговоры с руководством, заводить новые знакомства, делать приобретения и совершать поступки которые вы каждый день откладывали. Всё получится просто отлично.

17:00 — 18:00 — Один из старых знакомых, тот кого вы давно не видели, неожиданно подаст о себе знать и попросит о встрече. Не отклоняйте приглашение. Помимо того, что вы получите возможность узнать массу нового об общих друзьях и знакомых, вполне вероятно что получите заманчивое предложение.



18:00 — 19:00 — Гм.. если вам случилось чихнуть в субботу к этому времени знайте, что ваша старая подруга, с которой вы давненько не виделись, задумала недоброе. Непонятно по какой причине на вас ополчилась, но она строит козни, сея нехорошие слухи среди ваших общих знакомых. Покопайтесь в памяти и найдите случай когда вы могли её раздосадовать. Не стоит больше доверять этому человеку.

19:00 — 20:00 — В недалёком будущем вам предстоит знакомство с необыкновенным человеком. Вы будете поражены разносторонностью его интересов и неординарностью мышления. Однако, человек этот самодостаточен и ничего кроме дружбы из этого знакомства не получится. Вам очень пригодится его эрудированность, отзывчивость и доброта. Не стесняйтесь обращаться к нему за советом в трудных жизненных ситуациях.

20:00 — 21:00 — Вы зачастую принимаете скоропалительные решения и сломя голову бросаетесь их выполнять. Причём не делая разницы между работой и личной жизнью. Это абсолютно легкомысленная позиция. Чихалка на субботу советует предельно разграничить эти понятия, иначе страдает та и другая сторона. Старайтесь взвешивать свои решения и слова. Прислушивайтесь к мнению близких вам людей.



21:00 — 22:00 — Завтра, находясь в окружении мужчин, относитесь ко всем предельно ровно, не флиртуйте и никому не отдавайте предпочтение в общении. Экономьте улыбки, скоро они вам пригодятся.

22:00 — 23:00 — Если вам случилось чихнуть в субботу в это время то похоже у вас появился завистник. Вы чрезвычайно доверчивы и делитесь своими успехами и победами с подругами и просто знакомыми людьми. Некто считает, что это банальное хвастовство и на деле всё обстоит иначе. Слухи и сплетни, распускаемые за вашей спиной серьёзно вредят репутации. Поменьше болтайте, да побольше слушайте.



23:00 — 24:00 — Завтра чихалка предвещает вам неожиданные знакомства и приятные встречи. Похоже ваши усилия по поддержанию себя в форме не проходят даром. Будьте обаятельны и остроумны. Принимайте комплименты с загадочной улыбкой. Удачи!

ЧИХАЛКА ПО ВРЕМЕНИ И ДНЯМ НЕДЕЛИ

Стоит ли доверять предсказаниям?

Разумеется, доверять или не доверять гаданиям личное дело каждого. Но теперь, по прочтению этих предсказаний у вас появился реальный повод проверить их на деле. Если вам довелось чихнуть во вторник, то Положите Чихалку в закладки и обращайтесь к ней при появившейся возможности. За несколько визитов вы убедитесь что древние китайцы и наши прабабушки не зря уделяли ей пристальное внимание и пользовались повседневно. А убедившись в правдивости предсказаний, возвращайтесь к нам с комментариями.

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ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик

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