Чихалка на воскресенье по времени суток. Правильное толкование

Чихалка на воскресенье. Чихалка это популярное женское гадание на любовь и другие жизненные события. Аналоги этого вида гадания известны очень давно, но впервые были систематизированы в древнем Китае. Именно там впервые люди увидели определенную причинно-следственную связь между чиханием и грядущим изменением в Судьбе. Толкования удобно сгруппированы по дням недели, времени суток и несут краткую информацию по предстоящему событию. Разумеется, предсказания не содержат в себе глобальных прогнозов на все случаи жизни, но определённо дают сигнал к возможному действу, давая нам время для подготовки. Гадание «Чихалка по времени» проверенный и доступный способ узнать недалёкое будущее. Достаточно запомнить день недели и час когда вы чихнули, а затем узнать толкование заглянув в гадание — Чихалка на воскресенье. Главное условие достоверности, это естественность. При намеренном чихании, гадание не будет правдивым. Если чихнуть в воскресенье, при недомогании, Чихалка также не будет правильной.

Чихалка на воскресенье

Воскресенье целиком подвержено влиянию Солнца и наделяет нас сознанием, вниманием и пониманием. Воскресенье самым лучшим образом подходит для осознания высших ценностей и духовного развития. Солнце посылает нам энергию любви и радости, счастья и творчества. Олицетворяет собой жизненную силу, энергию и здоровье. В этот день нужно посещать храмы и музеи, отправляться на природу и проводить время накапливая жизненную энергию. Солнце отвечает за наш взгляд на мир, наше миропонимание и мироощущение. Управляет энергией и здоровьем, характером, талантом и лидерскими качествами. В астрологии отвечает за самосовершенствование, жизненную энергию, силу духа и божественное начало в человеке. Обитель – Лев, стихия – Огонь. Воскресенье — день когда следует ходить в гости и принимать гостей.

Солнце наделяет человека индивидуальностью, самобытностью и непохожестью на других. Заведует волей к жизни, сознанием и творческим началом. При использовании предсказаний — Чихалка на воскресенье, следует обязательно учитывать эти факторы.

Кстати, для справки:

Чихание в норме происходит под действием химических или физических раздражителей слизистой оболочки носа, при нахождении в сухом помещении, беременности. Патологический симптом встречается при остром и хроническом рините, аллергическом насморке, синуситах и полипах носа.

Чихалка на воскресенье по времени

Ночная чихалка на воскресенье:

Если вы ночью проснулись от чиха, да к тому же чихнули несколько раз, то непременно взгляните на часы и прочитайте соответствующее времени предсказание.

00:00 — 01:00 — Совсем недавно некий мужчина проявил к вам живой интерес, но вы в суете не придали этому значения, пропустив мимо ушей многозначительный комплимент. И совершенно напрасно, ибо он, как считает Чихалка на воскресенье, является чуть-ли не идеальным кандидатом для бурного романа, грозящего перерасти в нечто большее. Ещё не поздно вернуть время вспять, простой улыбкой.

01:00 — 02:00 — На ближайшее время вы запланировали несколько важных дел и сейчас вынашиваете планы их реализации. Однако спешить в этот раз не стоит. Притормозите и перенесите их на середину следующей недели. В противном случае противодействие будет столь велико, что вам не удастся сдвинуть с места эти планы.

02:00 — 03:00 — Чихалка на воскресенье говорит, что зачастую, чтобы обратить на себя внимание нужно сделать первый шаг. И если вам довелось чихнуть в воскресенье в это время, знайте, что мужчина который вам нравится, ждёт от вас знака внимания, чтобы начать отношения. Скромность и застенчивость не позволяют ему сделать первый шаг к сближению. Проявите инициативу, пригласив его на чашечку кофе. Разумеется он будет несколько ошарашен, но оценит ваш поступок по достоинству. Тщательно выбирайте тему для разговора, чтобы не испугать скромнягу.

03:00 — 04:00 — Вы чрезвычайно самонадеянны и уверены в своей правоте во всём. Стараетесь отстоять свою точку зрения даже когда её ущербность очевидна. Такая позиция отталкивает от вас друзей и раздражает руководство. И если вам довелось чихнуть в воскресенье к этому времени, Чихалка советует несколько по уменьшить прыть, для вашего же блага.

04:00 — 05:00 — Принимая живое участие в жизни своих близких и подруг вы чрезмерно расходуете душевную энергию, принимая всё близко к сердцу. «Раздавая» себя таким образом вы можете обрести проблемы со здоровьем. Вам нужно научиться отдыхать и восстанавливаться. Чтобы защитить себя от негативного воздействия, применяйте правило «Трех слов». Если пояснять кратко, то вам следует припомнить жизненный эпизод, когда вы были счастливы и это воспоминание сократить до трёх слов — формулы. К примеру.. «море — небо — яхта». Повторять это словосочетание в минуты душевного дискомфорта.

05:00 — 06:00 — Кое-кто из ваших друзей отчаянно нуждается в помощи. И если вы в курсе недавних событий, то без труда догадаетесь, кто этот человек. Постарайтесь протянуть ему руку помощи, и слова ободрения, причём обязательно постарайтесь, чтобы об этом не узнали другие люди из вашего окружения.

Дневная чихалка на воскресенье:

Если вы чихнули в воскресенье, обязательно посмотрите на время, чтобы узнать точное предсказание на этот час. Используйте подсказки Чихалки на все случаи жизни.

06:00 — 07:00 — Если вам довелось чихнуть в воскресенье точно в это время, знайте, у вас появился тайный воздыхатель. Скорее всего это совершенно незнакомый вам человек, поэтому, если ваше сердце в настоящее время занято другим, «Просто проигнорируйте это сообщение». Однако, если вы свободны, в ближайшее время будьте готовы к романтическому знакомству.



07:00 — 08:00 — Сегодня постарайтесь выбросить из головы все проблемы и заботы. Постарайтесь провести время в комфортном одиночестве, максимально расслабившись чтобы снять недельное напряжение. Избегайте любой работы, кроме домашних дел. Слушайте негромкую, спокойную музыку. Примите ароматическую ванну. Думайте о приятном. Лягте спать до полуночи. Такой способ отдыха позволит вам восстановиться и накопить силы на предстоящую, весьма напряженную неделю.

08:00 — 09:00 — Зачастую, делясь с близким подругами своими секретами, успехами и планами вы провоцируете в них обычную женскую зависть. Кроме того, обсуждая вас «за глаза» включается принцип испорченного телефона, ваши слова неверно понимают, переиначивают и тем самым сеют слухи и сплетни, которые не самым лучшим образом сказываются на вашей репутации. Прикусите ка язычок.

09:00 — 10:00 — Чихалка на воскресенье отмечает, что в последнее время вы выглядите замечательно. Это не остается незамеченным и вы обратили на себя внимание симпатичного мужчины. Вскоре он предпримет шаги к сближению и вам остаётся только ждать, предоставив время решения Судьбе.

10:00 — 11:00 — Не время унывать! Даже если ваши дела в последнее время идут не так как вам хочется знайте, что если чихнуть в среду к этому времени, то это верный знак конца чёрной полосы. Наберитесь терпения, совсем скоро всё пойдёт на поправку.

11:00 — 12:00 — Мужчины могут выражать чувства не только словами, но и поступками. Зачастую, по причине природной скромности и застенчивости, они не в состоянии сделать первый шаг к сближению. Пусть сегодня интуиция вас не подведёт. Дерзайте!



12:00 — 13:00 — Чихалка на воскресенье предупреждает, что неразборчивость в знакомствах не лучший способ расширить круг общения. Среди ваших недавних знакомых есть люди, которые постараются использовать вас в своих, корыстных целях. Совсем скоро они проявят себя. Будьте на чеку.



13:00 — 14:00 — Ого! В вас что-то изменилось! Отправляйтесь-ка к зеркалу и проведите тщательную ревизию своей внешности. Возможно вам следует записаться к косметологу, послушать его дельные советы? Ну а если вы сама себе косметолог, то похоже пришло время правильно питаться и побольше уделять времени себе, любимой.

14:00 — 15:00 — Недавно вы кого то серьёзно обидели. Причём произошло это случайно, походя, вы, допустив резкость в выражениях совершенно не обратили на это внимание а человек оказался оскорблён в самых светлых своих чувствах. Постарайтесь вспомнить это событие и найдите способ загладить вину.

15:00 — 16:00 — Зачастую вы принимаете решения и действуете вопреки логике. Полагаясь исключительно на свою интуицию вы рискуете натолкнуться на непонимание а потом и резкое осуждение окружающих. Живя в социуме, стоит играть по правилам социума. Чихалка на воскресенье рекомендует пересмотреть свой стиль поведения и добавить самокритики.

16:00 — 17:00 — Если вам довелось чихнуть в воскресенье в это время, знайте, что в середине следующей недели вам предстоит встреча с человеком, который проявит к вам живой интерес. Приглядитесь к нему повнимательнее и если ваше сердце сейчас не занято, смело продолжайте общение. Возможно со временем, когда вы узнаете друг друга получше вы найдёте много общего и сможете построить более тесные отношения.

17:00 — 18:00 — Человек, с которым вы недавно прекратили общение, продолжает думать о вас. Да и вы, признайтесь честно, не можете выбросить его из головы. Со временем это пройдёт. Не пытайтесь возобновить отношения. Ничего хорошего из этого не выйдет.



18:00 — 19:00 — А вы верите Сонникам? Если до сих пор вы не интересовались этим видом предсказаний, то сейчас самое время начать. Ибо, в течение этой недели вам приснится мужчина, совершенно реальный персонаж, которого совсем скоро вы увидите в реальности. Постарайтесь запомнить сон, обратив особое внимание на внешность, место действия, одежду и поведение мужчины. При реальной встрече вы сразу его узнаете и если природа наделила вас хорошей памятью, спроецируете сновидение на реальный объект, что поможет вам в принятии правильного решения. Это важно, поскольку такая, предсказанная заранее встреча может быть судьбоносной.

19:00 — 20:00 — Чихалка на воскресенье напоминает что Уныние это один из семи смертных грехов в Православии. Источник его ваша собственная лень. Вам пора встряхнуться, наметить новые жизненные цели и составив первичный план действий приступить к его выполнению. Оставьте прошлое в прошлом. Жизнь продолжается!

20:00 — 21:00 — Если вам довелось чихнуть в воскресенье к этому времени то пожалуй пришло время самой проявить инициативу. Недавно в вашем поле общения появился мужчина, который вам приглянулся. Это хороший человек, но природное чувство такта и застенчивость не позволяют ему проявить себя. Будьте решительнее, возможно вам удастся расшевелить этого скромника.



21:00 — 22:00 — Похоже ваши дела идут на лад. В последнее время вы много работали и такая самоотдача начинает приносить плоды. Однако сейчас не время снижать обороты, напротив, следует удвоить усилия приподняв планку чуток повыше. На личном фронте без перемен. Но вам стоит помириться с теми, кого обидели ненароком. Они поведают вам нечто удивительное.

22:00 — 23:00 — Старайтесь относиться критически к происходящим вокруг вас событиям. Всё, что происходит, происходит не с проста. Событие имеет начало и конечную цель. Поэтому, начиная любое дело нужно отчётливо представлять, чем оно должно закончиться, чего вы ждёте и не допускать случайностей.



23:00 — 24:00 — Сегодня последняя ночь недели. Снятся вещие сны которые покажут события, которые вам предстоит пережить в грядущем. Перед сном просите Вселенную о укреплении вашего разума и памяти, о здоровье и благополучии, о даровании успеха в делах и ниспослании вам удачи. Чихнуть в воскресенье к этому времени означает, что все ваши желания сбудутся.

ЧИХАЛКА ПО ВРЕМЕНИ И ДНЯМ НЕДЕЛИ

Стоит ли доверять предсказаниям?

Разумеется, доверять или не доверять гаданиям личное дело каждого. Но теперь, по прочтению этих предсказаний у вас появился реальный повод проверить их на деле. Если вам довелось чихнуть во вторник, то Положите Чихалку в закладки и обращайтесь к ней при появившейся возможности. За несколько визитов вы убедитесь что древние китайцы и наши прабабушки не зря уделяли ей пристальное внимание и пользовались повседневно. А убедившись в правдивости предсказаний, возвращайтесь к нам с комментариями.

Возможно вы захотите узнать больше о приметах:

Что к чему чешется — правильное толкование примет

ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Чихалка