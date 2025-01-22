ЧП в Керченском проливе: в Крыму заявили об отсутствии рисков размытия берега и изменения ландшафта

Рисков размытия берега и изменения ландшафта на территории Республики Крым из-за вывоза грунта с побережья после разлива мазута в Черном море не наблюдается, сообщил глава Госсовета региона Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия-24».

Пока таких рисков мы не видим. <…> Безусловно, ЧС такого класса у нас впервые, но мы и с этой проблемой разберемся. Все то, что я увидел своими глазами — управляемое, специалисты сделают свое дело. Здесь нет больших опасений, — ответил он на вопрос ведущего телеканала о возможных изменениях ландшафта.

Он отметил, что сейчас море чистое. Глава парламента выразил надежду, что ЧС будет ликвидирована с минимальными потерями.

источник: ТАСС

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