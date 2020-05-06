Что ждет крымский туризм после отмены режима самоизоляции? Экспертное мнение

В первые месяцы после отмены режима самоизоляции в Крыму можно будет наблюдать всплеск внутреннего спроса на туристические поездки. Такую точку зрения озвучил директор Института экономики и управления Крымского федерального университета Виктор Реутов.

Говоря о развитии въездного и выездного туризма в России, то коронавирус перекроил карту туристической привлекательности стран мира. И сегодня необходимы меры поддержки туристической отрасли со стороны государства во всех регионах России. Также следует рассмотреть возможность переориентации внутренних туристических потоков на Краснодарский край и Крым, — цитирует эксперта пресс-служба вуза.

Пос словам Виктора Реутова, отсрочка по налоговым платежам для субъектов туриндустрии может не предостеречь от закрытий предприятий в этой сфере и увольнений сотрудников. Туристическая отрасль – одна из системообразующих для Крыма в плане наполнения бюджета и занятости населения. Так, по уровню среднемесячной заработной платы туризм на третьем месте (28 391 руб.), а по приросту заработной платы – на первом (+34,5%).

Продление режима самоизоляции будет способствовать росту убытков и у туристических операторов, и у отельеров, и у экскурсоводов. Лаг времени в 2-3 месяца подходит к концу. Коронавирусная ситуация, безусловно, внесет существенные изменения не только в порядок организации и проведения высокого сезона – это уже очевидно, но и в осенне-зимний период, — заявил директор ИЭиУ Крымского федерального университета.

Пандемия коронавируса пришлась на пик активной фазы подготовки к курортному сезону и нанесла сильнейший удар по туристическому бизнесу Крыма: принятие вынужденных превентивных мер в отношении распространения инфекции отразилось на доходах туристических операторов, гостиниц, авиакомпаний, транспортных компаний, предприятий общественного питания, ресторанов, баров, кафе и многих других субъектов хозяйствования, прямо или косвенно вовлеченных в создание туристического продукта. Кроме того, на туристической отрасли полуострова отрицательно скажутся и существующие системные проблемы: инфраструктура, низкий уровень сервиса, высокие цены, в частности в пиковый сезон, наличие теневой составляющей.

В дальнейшем прогнозировать что-то достаточно сложно. Однако роль и значение внутреннего туризма для Крыма сложно переоценить. Ввиду нескорого открытия границ, мы можем рассчитывать на приток внутренних туристов, — заявил Виктор Реутов.

При этом, считает эксперт, продолжительность отдыха существенно изменится в сторону сокращения количества проведенных на отдыхе дней ввиду общей сложной ситуации в экономике страны. Так, традиционный двухнедельный отпуск может быть заменен турами выходного дня. Туристическим операторам и отельерам следует быть готовыми к такому развитию ситуации и формировать соответствующего предложения.

Выход на нулевой или незначительный положительный показатель прироста по туристическим потокам региона, по мнению Виктора Реутова, следует ожидать в течении 2-3 лет после стабилизации ситуации с коронавирусом при соответствующей государственной поддержке.