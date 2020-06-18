Демографические процессы в Крыму: стоит ожидать увеличения рождаемости?

Снизить темпы естественной убыли населения в Крыму, считают ученые Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Крымского федерального университета, поможет внедрение новых медико-организационных технологий, направленных на обеспечение доступности и качества медицинской помощи населению полуострова с целью сохранения жизни.

Рождаемость – процесс, прежде всего социальный, а не медицинский, и существенно повлиять на этот показатель здравоохранение не может. Но развитая эффективная медицина может помочь сохранить жизнь, как материнскую, так и младенческую. Работающий в Крыму Перинатальный центр оказывает существенное влияние на снижение перинатальной, а соответственно и младенческой смертности. Женщины группы риска, у которых в анамнезе есть прерывания беременности, проблемы с вынашиванием и т.д., в большинстве своем наблюдаются именно там, что позволяет существенно снизить риски материнской и перинатальной смертности, — цитирует пресс-служба вуза заведующую кафедрой общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения Медакадемии Крымского федерального университета Ольгу Третьякову.

По словам специалистов, перинатальная смертность в Крыму имеет четкую тенденцию к снижению, как в целом и по России. Это происходит в первую очередь за снижения показателя ранней неонатальной смертности, т.е. смертности в первую неделю жизни новорожденного.

Неонатальная помощь в Крыму достаточно эффективна, а вот с акушерской службой есть проблемы, и здесь необходимо принимать организационные меры, направленные на снижение, прежде всего мертворождаемости. Врачи общей практики в районах Крыма не все готовы вовремя распознавать перинатальные риски, выявление которых требует своевременного направления женщины в специализированное медицинское учреждение, — пояснила Ольга Третьякова.

В ближайшее время, говорят учёные, ожидать роста рождаемости не приходится, по различным причинам: демографический спад в 1990-х годах, который повлек за собой снижение числа женщин репродуктивного возраста в настоящее время, рост числа бесплодных пар (25%, в которых почти половина приходится на мужское бесплодие), экономическая нестабильность и т.д.

Показатель естественного прироста населения в Крыму в 2019 году имеет отрицательное значение -4,5‰ (т.е. смертность превысила рождаемость на 7609 человек).