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День памяти жертв депортации из Крыма армян, болгар, греков - комментарий Сергея Аксёнова
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

День памяти жертв депортации из Крыма армян, болгар, греков — комментарий Сергея Аксёнова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:06 24.06.2025

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Днем памяти жертв депортации из Крыма армян, болгар, греков.

Сегодня скорбная дата. 24 июня 1944 года с территории полуострова были депортированы наши земляки – крымские армяне, болгары и греки.

Память об этой трагедии объединяет крымчан всех национальностей. Это наша общая боль.

Указ Президента «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского, немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» основан на принципах справедливости, равноправия и заботы о людях. Это фундамент, на котором строится национальная политика России.

В рамках исполнения Указа реализуются масштабные программы, направленные на всестороннюю поддержку реабилитированных народов.

Крым – родной дом для представителей разных национальностей. Взаимопонимание и уважение друг к другу, к культуре, обычаям и традициям всех народов – залог процветания и развития нашей республики, – говорится в комментарии Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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