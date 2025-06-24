День памяти жертв депортации из Крыма армян, болгар, греков — комментарий Сергея Аксёнова

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Днем памяти жертв депортации из Крыма армян, болгар, греков.
Сегодня скорбная дата. 24 июня 1944 года с территории полуострова были депортированы наши земляки – крымские армяне, болгары и греки.
Память об этой трагедии объединяет крымчан всех национальностей. Это наша общая боль.
Указ Президента «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского, немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» основан на принципах справедливости, равноправия и заботы о людях. Это фундамент, на котором строится национальная политика России.
В рамках исполнения Указа реализуются масштабные программы, направленные на всестороннюю поддержку реабилитированных народов.
Крым – родной дом для представителей разных национальностей. Взаимопонимание и уважение друг к другу, к культуре, обычаям и традициям всех народов – залог процветания и развития нашей республики, – говорится в комментарии Главы Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: история Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: история Крыма