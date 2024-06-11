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Дезинфицирующие средства: что нужно знать
фото: pikist.com

Дезинфицирующие средства: что нужно знать

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 14:57 11.06.2024

Дезинфицирующие средства — это химические или физические агенты, используемые для уничтожения или подавления роста микроорганизмов (таких как бактерии, вирусы и грибы). «Работают» как в быту, так и в различных учреждениях, которые зачастую закупают дезинфицирующие средства оптом. Такие вещества играют важную роль в предотвращении распространения инфекций и заболеваний. Именно поэтому находятся на пике востребованности,

Дезинфицирующие средства — особенности

Вот несколько ключевых моментов о дезинфицирующих средствах:

Типы дезинфицирующих средств:

  • алкоголи (например, этанол, изопропанол) — эффективны против многих бактерий и вирусов.
  • хлорсодержащие соединения (например, гипохлорит натрия) — широко используются для дезинфекции воды и поверхностей.
  • перекись водорода — универсальное дезинфицирующее средство, которое используется как в быту, так и в медицинских учреждениях.
  • четвертичные аммониевые соединения — эффективны против многих бактерий, грибов и некоторых вирусов.
  • фенолы — используются для дезинфекции поверхностей и инструментов в медицинских учреждениях.

Области применения:

  • медицинские учреждения — для дезинфекции инструментов, поверхностей и кожи.
  • бытовые условия — для дезинфекции поверхностей в доме, например, кухонных столов и ванных комнат.
  • промышленные применения — в пищевой промышленности для обеспечения санитарии и безопасности продуктов.
  • общественные места — для дезинфекции мест с большим скоплением людей, таких как школы, офисы и общественный транспорт.

Меры предосторожности:

  • важно следовать инструкциям по применению, так как неправильное использование может быть неэффективным и даже опасным.
  • некоторые дезинфицирующие средства могут быть токсичными или вызывать раздражение кожи и дыхательных путей, поэтому следует использовать средства индивидуальной защиты (например, перчатки и маски).

Дезинфицирующие средства являются важным инструментом в борьбе с инфекционными заболеваниями и поддержанием чистоты и гигиены в различных условиях.

Дезинфицирующие средства — быт и медицина 

Подробнее рассмотрим дезинфицирующие средства, используемые в быту и медицинских учреждениях, включая антисептики для рук.

Дезинфицирующие средства, используемые в быту

Алкогольные антисептики для рук:

  • состав: обычно содержат этанол (60-95%) или изопропанол (70-91%).
  • действие: уничтожают большинство бактерий, вирусов и грибов.
  • применение: наносятся на руки и втираются до полного высыхания.
  • примечание: эффективны, если руки не загрязнены видимой грязью; в противном случае необходимо предварительное мытье рук с мылом.

Перекись водорода:

  • состав: 3-6% раствор перекиси водорода.
  • действие: Окисляет и разрушает клетки микроорганизмов.
  • применение: Обработка порезов и царапин, дезинфекция поверхностей.

Четвертичные аммониевые соединения (ЧАС):

  • состав: бензалкония хлорид и другие ЧАС.
  • действие: разрушают клеточные мембраны бактерий и инактивируют вирусы.
  • применение: протирание кухонных столов, туалетных сидений, полов и других поверхностей.

Гипохлорит натрия (отбеливатель):

  • состав: 5-6% раствор натрия гипохлорита.
  • действие: разрушает микроорганизмы окислением.
  • применение: разведение для дезинфекции поверхностей, удаления пятен и запахов.
  • примечание: не использовать на цветных тканях или деликатных поверхностях, так как отбеливатель может вызвать повреждения.

Дезинфицирующие средства, используемые в медицинских учреждениях

Алкогольные антисептики для рук:

  • состав: более концентрированные растворы этанола или изопропанола, часто с добавлением увлажняющих средств.
  • применение: для обработки рук медицинского персонала между контактами с пациентами и перед выполнением процедур.

Перекись водорода:

  • состав: концентрированные растворы (до 35%) для стерилизации медицинских инструментов и оборудования.
  • применение: в автоматических стерилизаторах и для обработки поверхностей.

Хлоргексидин:

  • состав: 0,5-4% растворы хлоргексидина.
  • действие: антисептик с широким спектром действия против бактерий и некоторых вирусов.
  • применение: обработка кожи перед операциями, уход за ранами, дезинфекция инструментов.

Йодофоры:

  • состав: комплексы йода с поверхностно-активными веществами (например, повидон-йод).
  • действие: уничтожают микроорганизмы путем окисления и йодирования белков.
  • применение: антисептическая обработка кожи и ран, дезинфекция медицинских инструментов.

Глутаровый альдегид:

  • состав: 2% раствор глутарового альдегида.
  • действие: алькилирует белки и нуклеиновые кислоты микроорганизмов.
  • применение: высокоэффективный стерилизующий агент для медицинского оборудования, которое не может быть подвергнуто термической стерилизации.

Меры предосторожности

Для бытовых и медицинских дезинфицирующих средств важно соблюдать следующие меры предосторожности:

  • следовать инструкциям производителя: использование в рекомендуемых концентрациях и временных интервалах.
  • использование средств индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки, маски и защитные очки при работе с концентрированными растворами.
  • хранение в недоступном для детей и животных месте.
  • проветривание помещений после использования дезинфицирующих средств, особенно тех, которые содержат сильные химические вещества.

Как выбирать дезинфицирующие средства

Выбор дезинфицирующих средств зависит от нескольких факторов, таких как тип микроорганизмов, с которыми нужно бороться, поверхность или объект, который нужно дезинфицировать, а также условия использования (бытовые или медицинские). Вот несколько рекомендаций по выбору дезинфицирующих средств:

Определите цель и область применения

  • Для рук: если вам нужно дезинфицирующее средство для рук, выбирайте спиртовые антисептики с содержанием спирта не менее 60%. Такие средства быстро высыхают и эффективны против большинства бактерий и вирусов.
  • для поверхностей в доме: для кухонных столов, туалетных сидений и других поверхностей в быту подойдут растворы на основе ЧАС (четвертичных аммониевых соединений) или гипохлорита натрия.
  • для медицинских учреждений: выбирайте специализированные средства, такие как хлоргексидин, йодофоры или глутаровый альдегид, которые обладают широким спектром действия и подходят для дезинфекции медицинских инструментов и поверхностей.

Учтите спектр действия

  • широкий спектр действия: для борьбы с бактериями, вирусами и грибами выбирайте средства с широким спектром действия. Например, спиртовые растворы и перекись водорода.
  • специфические требования: если есть необходимость в уничтожении конкретных микроорганизмов, например, споровых бактерий, выберите средства, которые эффективно против них действуют, такие как глутаровый альдегид.

Учитывайте материал и поверхность

  • деликатные поверхности: для деликатных поверхностей, таких как текстиль или дерево, выбирайте более мягкие средства, которые не вызывают повреждений, например, растворы на основе ЧАС.
  • крепкие поверхности: для кухонных поверхностей и ванных комнат можно использовать более агрессивные средства, такие как отбеливатели (гипохлорит натрия).

Безопасность и экологичность

  • токсичность: обратите внимание на возможную токсичность средства и его влияние на здоровье. Например, некоторые средства могут вызывать раздражение кожи и дыхательных путей.
  • экологичность: выбирайте средства, которые минимально влияют на окружающую среду. Некоторые дезинфицирующие средства содержат агрессивные химические вещества, которые могут быть вредны для природы.

Удобство использования

  • форма выпуска: существуют дезинфицирующие средства в виде спреев, гелей, салфеток и растворов. Выбирайте наиболее удобную для вас форму.
  • упаковка: для бытового использования лучше выбирать средства в небольшой упаковке, которую удобно хранить и использовать. Для медицинских учреждений подойдут большие объемы с дозаторами.

Цена и доступность

  • соотношение цена-качество: выбирайте средства, которые предлагают наилучшее соотношение цена-качество. Иногда более дорогие средства могут быть экономичнее в использовании, так как требуют меньшего расхода.

Эксперты подчёркивают: при выборе дезинфицирующих средств важно учитывать их эффективность против нужных микроорганизмов, безопасность для пользователя и поверхности, а также удобство и стоимость. Следование этим рекомендациям поможет выбрать наиболее подходящее средство для ваших нужд.

Так, отмечают специалисты  Mэд Энд Мор, профессиональные дезинфектанты делят на следующие группы:

  • кислородсодержащие — эффективны и при этом безвредны;
  • на базе ЧАС (четвертично-аммониевых соединений) — обладают одновременно моющим и дезинфицирующим действием;
  • на базе гуанидинов — высокоэффективные, универсальные, удобные в применении (без запаха);
  • альдегидсодержащие — эффективны, но токсичны;
  • на основе ферментов — часто используют для очистки инструментов, обработки эндоскопического оборудования;
  • спиртосодержащие — подходят для инструментов, рук и перчаток;
  • хлорсодержащие — имеют широкий спектр действия, эффективны в отношении всех видов патогенных микробов.

Каждая группа составов имеет свое назначение. Например, составы на базе гуанидина применяют в медицинских и детских учреждениях, поскольку они отличаются высокой эффективностью и при этом безвредны. Также они подходят для экстренной дезинфекции. Хлорсодержащие составы часто используют для дезинфекции поверхностей (столов, сидений, кушеток), санобработки помещений, — объясняют эксперты. 

Гарантия качества: где приобретать дезинфицирующие средства

Для приобретения дезинфицирующих средств с гарантией их качества можно обратиться к следующим местам:

Аптеки и медицинские центры

  • в аптеках и медицинских центрах обычно продают сертифицированные и проверенные медицинские дезинфицирующие средства. Такие места обычно предлагают широкий выбор антисептиков для рук, антисептических препаратов и других дезинфицирующих средств.

Специализированные магазины

  • магазины, специализирующиеся на продаже товаров для медицинских учреждений, могут предложить широкий выбор дезинфицирующих средств высокого качества.

Онлайн-аптеки и интернет-магазины

  • многие онлайн-аптеки и интернет-магазины предлагают дезинфицирующие средства от проверенных производителей. Важно выбирать надежные платформы с хорошей репутацией.

Прямые поставщики

  • некоторые производители дезинфицирующих средств предлагают свою продукцию напрямую через свои официальные веб-сайты или дистрибьюторов. Это может гарантировать качество и происхождение продукции.

Медицинские учреждения и лаборатории

  • многие медицинские учреждения, лаборатории и клиники используют высококачественные дезинфицирующие средства и могут предложить консультацию по выбору наиболее подходящего продукта.

Проверенные бренды и сертифицированные продукты

  • приобретайте дезинфицирующие средства от известных и проверенных брендов, у которых есть необходимые сертификаты качества и безопасности.

Важные моменты для проверки качества:

  • срок годности: проверьте срок годности продукта перед покупкой.
  • лицензии и сертификаты: убедитесь, что продукт имеет необходимые лицензии и сертификаты качества.
  • отзывы и рейтинги: изучите отзывы покупателей о продукте и его эффективности.

Важно: покупка дезинфицирующих средств в местах с хорошей репутацией и у проверенных производителей обеспечит вам гарантию их качества. Важно также следить за сроком годности и проверять наличие необходимых сертификатов перед приобретением.

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