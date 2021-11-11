Директор АН «Мультидом» Наталья Массальская: «Лучший способ сохранить деньги — инвестиции в недвижимость»

«Говорить о том, что мы «докатились» до кризиса пока не приходится, но то, что переживаем сложные времена — бесспорно», — мнение высказывают эксперты, чья деятельность связана с финансовой сферой. И во многом, конечно, такая ситуация складывается из-за нестабильной (и непредсказуемой на перспективу) ситуации, диктуемой пандемией COVID-19, и тем, что связано с ней — локдаунами, карантинами, снижением уровня доходов населения, банкротством бизнеса.

При этом специалисты говорят: перед людьми, у которых есть накопления (а таковых, отмечают, в России немало), остро встал вопрос — что делать с деньгами, чтобы сберечь их от «падений курсов валют», инфляции и т.д. Каков ответ? Оптимальным решением на сегодня, причём речь идёт не только о сохранении денег, но и об их приумножении, большинство экспертов считают инвестиции в недвижимость. Правда, лишь в случае грамотного подхода к решению задачи.

Сейчас люди, действительно, боятся хранить деньги в деньгах. И — да, тенденция такова, что те, у кого средства есть в «заначке», пусть даже небольшие, хотят их «пристроить» в недвижимость. Рекомендуем ли мы это делать именно сейчас, когда экономическая ситуация крайне нестабильная? Именно поэтому и рекомендуем. На текущий момент и квартиры, и земельные участки — это лучшее вложение. Конечно, говорим о ликвидных объектах. Так, нет смысла вкладываться в надел в каком-нибудь городке в глубинке, из которого идёт отток населения. Не оправдают себя инвестиции. А вот приобретать объекты в регионах «с потенциалом» — есть смысл однозначно. Ещё и потому, что цены растут, — отмечает директор Агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская.

Какие регионы России сегодня считают перспективными в плане инвестиционных вложений? В «золотом» топе:

Москва;

Санкт-Петербург;

Краснодарский край;

Сочи;

Крым и Севастополь.

Эксперты отмечают, если не ажиотажный, то очень высокий спрос на крымскую недвижимость. Несмотря на цены, которые сегодня уже по многим объектам сопоставимы со столичными.

Крым «обживается». Развивается инфраструктура, реализуются масштабные проекты, благоустраиваются города. Это влечёт сюда жителей материка как на отдых, так и на ПМЖ. Перспективы прорисовываются весьма хорошие, так что люди готовы вкладывать в объекты полуострова деньги. Как результат, растёт спрос на жильё, на коммерческие объекты. Оборотная сторона медали — растут, соответственно, цены, — говорит Наталья Массальская. — И дальше они… скорее всего… будут расти! Так что совет тут один: идёт речь о приобретении недвижимости на полуострове — это стоит делать сейчас.

Причём такую рекомендацию риэлторы дают как тем, у кого «толстый кошелёк», так и тем, у кого накопления более-менее скромные — один-два миллиона рублей. Говорят, такие суммы денег в деньгах сохранить сложнее всего. А вот в квадратных метрах вполне возможно.

Да, конечно, для рынка недвижимости Крыма и Севастополя один-два миллиона рублей — чаще незначительные суммы. Можно найти объекты с таким «ценником», но они могут оказаться не того качества, в которое захочется вкладывать деньги. Выход — ипотека. Тем более, этот вариант стоит рассматривать тем, кому здесь и сейчас есть, где жить. Есть квартира, дом и т.д. Другими словами, приобретаемый в ипотеку объект будет «второй недвижимостью», которую можно будет сдавать. Правда в том, что сегодня стоимость арендного жилья в Севастополе и на ЮБК очень высока. При этом она в большинстве случаев равняется суммам ежемесячных взносов, которые имеют место быть при ипотечном кредитовании. А оно даёт реальную возможность вложить (сохранив тем самым) один-два накопленных миллиона в качестве первоначального взнос, взять недостающую сумму для покупки объекта у банка, а затем — сдав его в аренду — платить взносы фактически за счёт квартирантов. Ничего не теряете при этом: деньги вложены в «ценную вещь», так что та же инфляция им уже не страшна. Да ещё и «работают» они на вас! Ведь недвижимость дорожает с каждым днём. Те, кто покупал два года назад «однушку» за четыре миллиона, сегодня продаёт её за семь! — отмечает директор АН «Мультидом» .

Что касается недвижимости в качестве инвестопроектов для тех, кто кое-какие деньги имеет, но не готов связываться с ипотекой, и «делать бизнес» на сдаче жилья в аренду тоже. Риэлторы советуют «хранить деньги в земле».

Пока ещё в Крыму и в Севастополе можно найти земельные участки адекватной стоимости. Хотя цены и здесь, конечно, тоже растут. Этот вариант вложения средств и для тех, кто хочет дом на полуострове, но пока денег на его покупку нет. Как и на строительство. Покупаете участок в соответствии с имеющейся суммой и ждёте лучших времён. Деньги вложены, работают, потому что растёт стоимость, и есть перспективы — появятся свободные деньги, можно будет затевать строительство, — поясняет Наталья Массальская .

Что делать, если мечту иметь дом у моря хочется воплотить уже сейчас, но деньги есть только на первоначальный взнос — те самые один-два-три миллиона рублей?

Ипотека снова будет в помощь. У крымских банков есть программы кредитования, по которым можно получить деньги как на покупку земельного участка, так и на строительство дома. Пример приведу: в 2 км от Евпатории возводится коттеджный посёлок «Новый Уют». Это проект, с которым работает АО «ГЕНБАНК» по специальной программе ипотечного кредитования, — говорит директор АН «Мультидом» . — Интерес к посёлку есть. И это отличный шанс и стать домовладельцем в очень хорошем месте полуострова, и удачно инвестировать.

Подробнее о коттеджном посёлке под Евпаторией «Новый Уют» и программе ипотечного кредитования «Строительство жилого дома» от АО «ГЕНБАНК» — здесь.