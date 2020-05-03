Директор АН «Мультидом» Наталья Массальская: «Жилищный вопрос вечный. Ответы на него приходится искать при любых условиях»

Сфера недвижимости одна из тех сфер, в деятельность которых ситуация с распространением коронавирусной инфекции, внесла значительные коррективы. Риэлторы оказались в весьма непростых условиях: работу полностью остановить невозможно — ведь жилищные вопросы зачастую не терпят отлагательств, но и действовать по привычным схемам, а значит тесно общаться с людьми, не представляется возможным. Директор севастопольского Агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская отмечает: такое положение дел заставило мобилизоваться и буквально на ходу отработать новые алгоритмы взаимодействия как внутри компании, так и с её клиентами.

Вопрос о прекращении деятельности на период карантина мы не рассматривали в принципе. Сразу же определились, что будем работать дистанционно. Тем более, по сути, основа для такой работ в компании уже была создана — удалённый доступ к базам у сотрудников есть, телефоны у всех на руках. Сложность была в том, чтобы скоординировать работу и наладить контроль за выполнением задач. Справились ли? Справились. Было трудно, но в течение первой недели режима самоизоляции основные моменты утрясли, — говорит Наталья Массальская.

Что на день сегодняшний представляет собой рынок недвижимости Севастополя? Директор АН «Мультидом», характеризуя ситуацию, подчёркивает, что продавцы и покупатели ведут себя по разному:

На данном этапе продавцы массово отменяют сделки. От неуверенности «в завтра», от тревоги по поводу того, что будет дальше. Главный вопрос: если сегодня продать объект, то что можно будет купить? А что будет с ценами? Точек зрения, ведь, как минимум, две: одни эксперты склонны считать, что они упадут, другие уверены в их росте. Некая паника однозначно присутствует. Не чрезмерная, но есть. Многие сделки не отменяют, но переносят продажи на два-три месяца. Те, кто хотел продать и уехать, продавать не хотят и отъезды откладывают. И — да: мы продавцов понимаем.

Более спокойно, по словам Натальи Массальской, ведут себя продавцы, у которых на продажу выставлены пустующие объекты. Те, кому не нужно выезжать из квартир при их реализации, и цель которых — получить деньги без необходимости совершать какие-то активные действия дальше (покупать новое жильё, к примеру, потому как негде жить).

У них главный вопрос: а можно ли продать объект сейчас, правильно проведя все необходимые юридические процедуры. Да, можно! Дежурные нотариусы в Севастополе работают, Севреестр в дежурном режиме работает, мы — риэлтор — работаем. И этот момент поддерживает рынок недвижимости в столь сложных условиях на плаву. И это хорошо, потому что у многих есть срочные вопросы, связанные с недвижимостью, которые не решать нельзя. У кого-то есть обязательства, которые необходимо выполнить в обозначенные сроки, а кому-то элементарно просто нужны деньги, чтобы выжить в этих условиях, и единственный источник – это продать недвижимость, — говорит Наталья Массальская.

Готовы ли сегодня продавцы к снижению цен на свои объекты? Нет. Объектов со статусом «Продаётся» стало меньше, но ценовая политика на данный момент неизменна. Продавцы позиций не сдают.

Что же касается покупателей, то:

Всё больше становится покупателей, которые надеются использовать этот кризис с выгодой для себя. Цены пытаются сбивать. Есть уже звонки, когда люди говорят – «Я куплю двухкомнатную за три миллиона рублей. Когда такая цена будет – наберите меня». Но не всё так просто: пока особых предпосылок к падению цен на недвижимость в Севастополе нет, — констатирует Наталья Массальская. — В целом же, покупатели как и продавцы также осторожничают. Откладывают сделки. И их тоже можно понять: сегодня деньги вложил, а завтра положение дел ухудшилось, а у тебя… грубо говоря… средств на еду и то нет.

Между тем, в АН «Мультидом» покупателям рекомендую не затягивать с подбором и покупкой объектов. Говорят, отложенный спрос может привести к тому, что при нормализации ситуации цены на недвижимость пойдут вверх.

Вполне логично: есть спрос на предложения — продавцы захотят получить больше. Поэтому мы рекомендуем покупателям, если есть возможность покупать интересующую недвижимость сейчас, то это стоит делать, — отмечает Наталья Массальская.



К слову, в Севастополе кредиты на покупку жилья в ипотеку банки оформляют и в столь непростых обстоятельствах. В том числе, и с использованием материнского капитала. Ипотечные центры действуют в дежурном режиме, Пенсионный фонд также работает, решая такого рода задачи.

Жилищный вопрос вечный! Ответы на него приходится искать при любых условиях. При сложной эпиобстановке тоже. И мы — говорю о своём агентстве — алгоритм деятельности для себя определили и работаем. Да и «закалённые» мы. У сотрудников «Мультидома» есть опыт работы в экстремальных ситуациях. Мы работали на «падающих» рынках, на возрастающих, работали в разных странах, а также «на пути» из одной страны в другую, на законах меняющихся и отменяющихся. Мы переживали кризисы вместе со своими клиентами. И сейчас мы приспособились, потому что понимаем общие настроения. А ещё мы знаем, что кризисы рано или поздно, но проходят. И этот — «коронавирусный» тоже переживём, — отмечает Наталья Массальская.

И в завершение — если намерены продать или купить недвижимость — рекомендация к действию от директора АН «Мультидом» Натальи Массалськой:

Формируйте заявку, позвонив в головной офис «Мультидом». Контактные телефоны — (8692) 55 — 37 — 37; 7 (978) 726 — 21 — 10. Наши сотрудники всегда на связи. Районные филиалы не работают, центральный офис действует в дежурном режиме. И! У нас сейчас идёт акция: при формировании заказа на покупку недвижимости во время карантина и осуществлении сделки в течение трёх месяцев после его окончания, наши клиенты получают право на скидку в 20% на наши услуги.