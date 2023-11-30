Договоры дарения между посторонними лицами предлагают оформить в обязательную нотариальную форму

Договоры дарения недвижимого имущества, по которым одаряемые не являются для дарителя близкими родственниками, зачастую заключаются вследствие заблуждения со стороны дарителя относительно природы совершаемой им сделки, сопровождаются злоупотреблением правом со стороны одаряемых и содержат в себе признаки мнимой и притворной сделок. Особенно когда на стороне дарителя выступают представители социально незащищённых слоев населения из числа лиц преклонного возраста (в том числе одиноких, пожилых граждан); лиц, страдающих от различных видов зависимости (алкогольная, наркотическая); лиц, страдающих различными видами психических и психологических заболеваний и отклонений, но не состоящих на соответствующем учёте и юридически являющихся дееспособными ввиду необращения за соответствующей помощью; лиц, вступивших в различные секты, а также иные запрещённые на территории Российской Федерации организации и объединения либо попавших под иное опасное влияние со стороны одаряемых, — перечисляют таких «дарителей» авторы законопроекта в пояснительной записке.

Иногда подобным образом заключённые договоры дарения впоследствии оспариваются дарителями. При этом законодатели отмечают, что жертвы не всегда располагают достаточной волей, знаниями и финансовыми средствами, чтобы добиться признания таких сделок ничтожными. О многих подобных сделках правоохранительные органы даже не узнают, поскольку не поступает заявлений от лишившихся недвижимости граждан.

В целях предотвращения в дальнейшем подобных ситуаций и защиты граждан Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан предлагает ввести обязательную нотариальную форму заключения договоров дарения между людьми, не состоящими в родстве. По мнению законодателей, это позволит снизить число отъёмов недвижимости через договоры дарения и поможет защитить имущество граждан.