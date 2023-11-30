Договоры дарения между посторонними лицами предлагают оформить в обязательную нотариальную форму

В Государственную Думу внесён законопроект, предлагающий установить обязательную нотариальную форму заключения договора дарения, если стороны сделки не состоят в близком родстве. Инициативу внесло Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан.
В пояснительной записке к законопроекту, сообщает Информационно правовой портал «Говорит нотариат», отмечается, что договор дарения недвижимого имущества между близкими родственниками — это естественная и довольно распространённая форма гражданско-правового и семейного взаимодействия. Вместе с тем, подавляющее большинство заключаемых договоров дарения между не родственниками в силу понятных причин носят финансовую подоплёку. Зачастую договоры дарения, сторонами которых не являются родственники, оформляются мошенниками. Дарители потом заявляют, что были недееспособны в момент проведения такой сделки, или вообще не понимали, что именно они подписывали. Таким образом, любой договор дарения, подписанный не между родственниками, является маркером социального риска.
Договоры дарения недвижимого имущества, по которым одаряемые не являются для дарителя близкими родственниками, зачастую заключаются вследствие заблуждения со стороны дарителя относительно природы совершаемой им сделки, сопровождаются злоупотреблением правом со стороны одаряемых и содержат в себе признаки мнимой и притворной сделок. Особенно когда на стороне дарителя выступают представители социально незащищённых слоев населения из числа лиц преклонного возраста (в том числе одиноких, пожилых граждан); лиц, страдающих от различных видов зависимости (алкогольная, наркотическая); лиц, страдающих различными видами психических и психологических заболеваний и отклонений, но не состоящих на соответствующем учёте и юридически являющихся дееспособными ввиду необращения за соответствующей помощью; лиц, вступивших в различные секты, а также иные запрещённые на территории Российской Федерации организации и объединения либо попавших под иное опасное влияние со стороны одаряемых, — перечисляют таких «дарителей» авторы законопроекта в пояснительной записке.
Иногда подобным образом заключённые договоры дарения впоследствии оспариваются дарителями. При этом законодатели отмечают, что жертвы не всегда располагают достаточной волей, знаниями и финансовыми средствами, чтобы добиться признания таких сделок ничтожными. О многих подобных сделках правоохранительные органы даже не узнают, поскольку не поступает заявлений от лишившихся недвижимости граждан.
В целях предотвращения в дальнейшем подобных ситуаций и защиты граждан Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан предлагает ввести обязательную нотариальную форму заключения договоров дарения между людьми, не состоящими в родстве. По мнению законодателей, это позволит снизить число отъёмов недвижимости через договоры дарения и поможет защитить имущество граждан.
Нотариальное удостоверение договоров дарения, где даритель и одаряемый не состоят друг с другом в близком родстве, будет нести в себе превентивно-протекционную функцию и выступит формой социальной защиты имущественных прав граждан со стороны государства, так как в силу положений статьи 54 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате нотариус разъясняет сторонам смысл и значение заключаемой сделки, проверяет, соответствует ли содержание сделки действительным намерениям сторон, — резюмируют авторы законопроекта в пояснительной записке.
источник: Информационный портал «Говорит нотариат»
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