Дорогу в Крым длиной 5 тысяч километров преодолел на велосипеде учитель из Томской области  

Учитель физкультуры из Томской области преодолел больше 5 тысяч километров на велосипеде, чтобы увидеть Черное море. Грандиозное путешествие в Крым заняло целый месяц.
Со скоростью около 20 км в час, с редкими остановками на обед и отдых. В сутки велосипедист проезжал 150-200 километров. Путь из родного села в Томской области занял у Ивана Поротникова месяц и 2 дня.
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За 10 дней Иван Поротников исколесил почти весь Крым. Но пришло время возвращаться домой. 25 июля уже на поезде велосипедист уедет в родной город. Там спортсмена ждут его воспитанники, чтобы 8 августа вместе отправиться в восхождение на Алтай.
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