Дорогу в Крым длиной 5 тысяч километров преодолел на велосипеде учитель из Томской области

Учитель физкультуры из Томской области преодолел больше 5 тысяч километров на велосипеде, чтобы увидеть Черное море. Грандиозное путешествие в Крым заняло целый месяц.

Со скоростью около 20 км в час, с редкими остановками на обед и отдых. В сутки велосипедист проезжал 150-200 километров. Путь из родного села в Томской области занял у Ивана Поротникова месяц и 2 дня.

По информации « Крым 24 «, проехал по Крымскому мосту велосипедист 14 июля. Остановился в Коктебеле и отправился знакомиться с полуостровом. Цветущие поля, виноградники и даже щебет птиц. Всё то, к чему привыкли южане для коренного сибиряка оказалось настоящим открытием.

За 10 дней Иван Поротников исколесил почти весь Крым. Но пришло время возвращаться домой. 25 июля уже на поезде велосипедист уедет в родной город. Там спортсмена ждут его воспитанники, чтобы 8 августа вместе отправиться в восхождение на Алтай.