ДТП в Севастополе: молодой таксист врезался в столб

Травмы получила пассажирка.

Накануне вечером в Севастополе произошло ДТП с участием машины такси. Как сообщили в ГИБДД, водитель, 2001 года рождения за рулем автомобиля BMW врезался в дорожный знак на улице Героев Сталинграда, 77.

На левом закруглении дороги потерял контроль над управлением автомобиля и выехал за пределы проезжей части вправо, где совершил наезд на стойку дорожного знака, – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии пострадала пассажирка такси. Девушка, 2002 года рождения госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

В причинах и обстоятельствах аварии разбираются правоохранители. Точно установлено, что таксист пьян не был.

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