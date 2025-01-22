Эксперт: сокращение рыбного лова поможет Черному морю после ЧП

Вылов большого количества рыбы в Черном море около Крымского полуострова может усугубить экологическую ситуацию, возникшую из-за разлива мазута, и для восстановления экосистемы будет полезным снизить антропогенную нагрузку, считает кандидат биологических наук, сотрудник филиала ФИЦ «ИнБЮМ РАН» — Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского Ирина Логоминова.

Из-за этой экологической катастрофы [разлива мазута] экосистема Черного моря нарушена и разрушена отчасти и в районе Керченского пролива [перед входом в который произошло крушение], и в акватории [около] Крыма. Все это и так бесследно не пройдет, человек уже нанес серьезный ущерб, а рыболовство добивает [экосистему] — мы не даем возможности морю, [обитающим в нем] организмам выжить, — цитирует ТАСС эксперта.

Она пояснила, что из-за загрязнения нефтепродуктами погибло большое количество планктона, составляющего основу пищевой цепи, а также других морских обитателей, в том числе на ранних стадиях развития — таких, как рыбья икра.

То есть, нарушена вся пищевая цепочка. Целая экосистема моря пошатнулась, каждое звено — это неотъемлемая часть этого всего морского организма. А рыболовство сейчас добивает остатки [популяций в районе рядом с разливом], которые остались и пытаются как-то выжить. В настоящее время работают рыболовецкие сейнера, они буквально после происшествия с разливом мазута работали в акватории Крыма и сейчас продолжают, — подчеркивает ученый.

Она отметила, что гибель гидробионтов, обусловленная мазутным загрязнением, будет продолжаться еще долгое время, так как многие организмы понесут ущерб из-за накопления опасных веществ — в том числе, из-за такого отравления будут гибнуть рыбы, оно скажется на здоровье млекопитающих: дельфинов и морских свиней.