Эксперты: спрос на соло-поездки в Крым на майские праздники вырос в 3,5 раза

Спрос россиян на поездки в Крым в одиночку в майские праздники вырос в 3,5 раза по сравнению с 2025 годом, направление заняло четвертую строчку по спросу среди российских, хотя годом ранее не входило в топ-5. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.

Сильнее всего относительно прошлого года вырос интерес одиночных туристов к поездкам в Рязанскую и Ивановскую области — спрос на каждое из направлений увеличился в пять раз. Также в топ по динамике роста вошли Республика Крым (рост в 3,5 раза), Хабаровский край (рост в три раза) и Республика Татарстан (увеличение доли почти в 2,5 раза), — рассказали в компании.

По данным сервиса, в абсолютном выражении лидерами по спросу среди соло-туристов стали: Республика Татарстан — 16,5% (в 2025 году регион находился на третьем месте с долей 6,7%), Санкт-Петербург — 16,2% (годом ранее город был абсолютным лидером и занимал 23,3%),

Краснодарский край — 6,4% (опустился со второй строчки, которую занимал в 2025 году с показателем 7,5%), Республика Крым — 4,6% (в прошлом году направление не входило в топ-5) и Калининградская область — 4,3% (также вошла в лидеры в этом году, вытеснив Иркутскую область и Приморский край).

Топ-5 популярных зарубежных направлений возглавила Турция — 19,6% (сохранила первое место с 2025 года, когда ее доля составляла 15,9%), далее следуют: Испания — 7,5% (в 2025 году страна не входила в первую пятерку), Италия — 5,9% (годом ранее занимала второе место с долей 7,9%), Китай — 5,6% (год назад замыкал топ-5 с 6%) и Япония — 5,2% (опустилась с четвертого места, которое занимала в 2025 году с показателем 6,3%). Из списка лидеров в этом году выбыла Франция, которая на майские праздники 2025 года занимала третью строчку, отметили эксперты.

Наиболее впечатляющий скачок интереса за рубежом продемонстрировала Сербия — спрос на нее взлетел в 5,3 раза. Следом идут Абхазия с ростом в 4,3 раза, Казахстан (рост почти в 2,5 раза), Армения (рост в 2,2 раза) и Германия (спрос увеличился в 2,1 раза), — сообщили в сервисе.

Траты и длительность поездок

Согласно исследованию, из-за меньшего количества праздничных дней общий спрос на майские поездки в одиночку сократился за год на 15%. В 2026 году соотношение внутренних и зарубежных направлений осталось стабильным с небольшим преимуществом поездок по России: на них пришлось 55% отельных бронирований, тогда как за границу отправятся 45% соло-туристов. В 2025 году эти показатели составляли 56% и 44% соответственно.

При этом изменился подход путешественников к бюджету и длительности отпуска. Внутри страны отдыхать стали меньше, но с большим «размахом». Средний срок бронирования отеля в России сократился с 2,3 до двух дней, однако туристы стали выбирать более дорогие гостиницы. В частности, средняя стоимость суточного размещения составляет 10,3 тыс. рублей, а годом ранее была 8 тыс. рублей. За рубежом продолжительность поездки осталась прежней — 3,3 дня, как и на майские праздники 2025 года. Но здесь прослеживается желание сэкономить: за ночь в заграничном отеле туристы в среднем платят 11,5 тыс. рублей (годом ранее — 12,4 тыс. рублей).

источник: ТАСС

Просмотры: 9