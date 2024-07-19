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Эксперты: зафиксирован резкий рост выдач всех видов ипотеки в июне

Эксперты: зафиксирован резкий рост выдач всех видов ипотеки в июне

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:29 19.07.2024

Банки резко нарастили выдачи жилищных кредитов в июне до 788 млрд руб. на фоне новостей о возможном повышении ключевой ставки Центробанка и ужесточении условий льготных программ. Июньский объем выдачи сразу на 44% превысил майский, сказано в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора».

Выдачи выросли на 44%, до 788 млрд руб., что соответствует среднемесячным объемам рекордного второго полугодия 2023 года, — такие данные приводятся в документе.

В частности, спрос на семейную ипотеку вырос в июне на 81% до 383 млрд руб. — это максимум за все время действия этой льготной госпрограммы.

Вероятно, заемщики опасались ужесточения ее условий, — объяснили эти цифры аналитики Банка России.

Выдачи кредитов по самой массовой программе льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых в июне увеличились на 59% до 210 млрд руб. с 132 млрд руб. в мае. Эта программа завершилась 1 июля 2024 года. В целом выдачи ипотеки с господдержкой увеличились с 422 млрд руб. в мае до 629 млрд руб. в июне.

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Оставшиеся 158 млрд руб. — это выдача ипотеки по рыночным ставкам. Она тоже выросла по сравнению с июнем — на 28%.

Это довольно существенный рост с учетом высоких рыночных ставок, — отмечают в ЦБ.

источник: «Российская газета»

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