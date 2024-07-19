Эксперты: зафиксирован резкий рост выдач всех видов ипотеки в июне

Банки резко нарастили выдачи жилищных кредитов в июне до 788 млрд руб. на фоне новостей о возможном повышении ключевой ставки Центробанка и ужесточении условий льготных программ. Июньский объем выдачи сразу на 44% превысил майский, сказано в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора».
Выдачи выросли на 44%, до 788 млрд руб., что соответствует среднемесячным объемам рекордного второго полугодия 2023 года, — такие данные приводятся в документе.
В частности, спрос на семейную ипотеку вырос в июне на 81% до 383 млрд руб. — это максимум за все время действия этой льготной госпрограммы.
Вероятно, заемщики опасались ужесточения ее условий, — объяснили эти цифры аналитики Банка России.
Выдачи кредитов по самой массовой программе льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых в июне увеличились на 59% до 210 млрд руб. с 132 млрд руб. в мае. Эта программа завершилась 1 июля 2024 года. В целом выдачи ипотеки с господдержкой увеличились с 422 млрд руб. в мае до 629 млрд руб. в июне.
Оставшиеся 158 млрд руб. — это выдача ипотеки по рыночным ставкам. Она тоже выросла по сравнению с июнем — на 28%.
Это довольно существенный рост с учетом высоких рыночных ставок, — отмечают в ЦБ.
источник: «Российская газета»
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