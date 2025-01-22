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Новости Республики
Если не будет новых выбросов мазута, то турсезону угрозы в Крыму нет
фото: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

Если не будет новых выбросов мазута, то турсезону угрозы в Крыму нет

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:15 22.01.2025

Угрозы туристическому сезону в Республике Крым из-за разлива мазута после крушения танкеров в Черном море нет и не будет при условии отсутствия новых выбросов нефтепродуктов на берег, сообщил глава Госсовета региона Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия-24»:

Если не будет новых выбросов, — ответил он на вопрос ведущего об отсутствии угрозы туристическому сезону в Крыму, — У нас и сегодня уже люди бронируют на лето. <…> Снижения спроса на путевки в Крым из-за разлива мазута нет.

Глава парламента республики отметил, что Крым — курортный регион, для которого туристическая сфера, в отличии от остальных субъектов РФ, основной источник дохода. Поэтому власти сделают все, чтобы максимально быстро и эффективно ликвидировать последствия ЧС.

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источник: ТАСС

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