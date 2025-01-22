Если не будет новых выбросов мазута, то турсезону угрозы в Крыму нет

Если не будет новых выбросов, — ответил он на вопрос ведущего об отсутствии угрозы туристическому сезону в Крыму, — У нас и сегодня уже люди бронируют на лето. <…> Снижения спроса на путевки в Крым из-за разлива мазута нет.