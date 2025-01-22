Если не будет новых выбросов мазута, то турсезону угрозы в Крыму нет

Если не будет новых выбросов, — ответил он на вопрос ведущего об отсутствии угрозы туристическому сезону в Крыму, — У нас и сегодня уже люди бронируют на лето. <…> Снижения спроса на путевки в Крым из-за разлива мазута нет.
Глава парламента республики отметил, что Крым — курортный регион, для которого туристическая сфера, в отличии от остальных субъектов РФ, основной источник дохода. Поэтому власти сделают все, чтобы максимально быстро и эффективно ликвидировать последствия ЧС.
источник: ТАСС
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С тегами: ЧП в Крыму