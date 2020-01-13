Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | ФСБ: упрощен порядок выхода судов в прибрежной акватории Черного моря

crimeapress_news

ФСБ: упрощен порядок выхода судов в прибрежной акватории Черного моря
Фото: С.Дмитриев

ФСБ: упрощен порядок выхода судов в прибрежной акватории Черного моря

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:34 13.01.2020

В целях создания благоприятных условий для развития туристической инфраструктуры Крыма ФСБ внесла изменения в действующее законодательство, которые упростят порядок выхода судов и осуществления деятельности в прибрежной акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК и г. Севастополю.

С 13 декабря 2019 года вступил в силу Приказ ФСБ России от 30.10.2019 г. № 531 «О внесении изменений в приказ ФСБ России от 10 июля 2007 г. № 355 «Об определении участков (районов) внутренних вод Российской Федерации, в пределах которых устанавливается пограничный режим, — говорится в сообщении.

Перечень участков, в пределах которых не устанавливается пограничный режим: в сторону берега от исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации:

— мыс Прибойный – мыс Тарханкут,

— мыс Урет – точка к северо-западу от мыса Евпаторийский (с координатами 45°12′12″ северной широты, 33°08′48″ восточной долготы),

— мыс Евпаторийский – мыс Лукулл – мыс Херсонес,

— мыс Фиолент – мыс Айя – надводный камень у мыса Сарыч (с координатами 44°23′07″ северной широты, 33°44′28″ восточной долготы) – мыс Николая – мыс Троицы,

— мыс Опасный – мыс Айтодор – мыс Аю-Даг,

— мыс Чикен – мыс Меганом,

— мыс Толстый – мыс Киик-Атлама – мыс Чауда,

— мыс к востоку от мыса Чауда (с координатами 45°00′46″ северной широты, 35°57′19″ восточной долготы) – скалы Корабль-Камень – мыс Кыз-Аул».

Необходимо отметить, что ранее владельцы плавательных средств для того, чтобы отойти от берега (будь то морская прогулка по бухте или популярные морские туристические маршруты с выходом из нее) согласно действующему законодательству обязаны были уведомлять пограничный орган о своих намерениях (цель, время, место отхода и возвращения, в том числе темное или светлое время суток), т.к. на перечисленные выше акватории распространялись Правила пограничного режим, — уточняет пресс-служба Пограничного управления.

Таким образом, вступление изменений в законную силу будет способствовать более комфортному отдыху жителей и гостей полуострова, а также осуществлению прибрежного рыболовства.

Вместе с тем, если капитан судна (владелец либо лицо, управляющее судном) решит выйти за пределы указанных выше зон, то он в обязательном порядке должен будет соблюдать Правила пограничного режима (утвержденные Приказом ФСБ РФ от 15 октября 2012 г. № 515).

ФСБ: упрощен порядок выхода судов в прибрежной акватории Черного моря

ФСБ: упрощен порядок выхода судов в прибрежной акватории Черного моря

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.